سمو وزير الطاقة يشارك في افتتاح 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزباكستان تابعة لشركة أكوا باور

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية 18 ديسمبر 2024: افتتح فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمشاركة افتراضية مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ثلاثة مشروعات للطاقة المتجددة في أوزباكستان، تابعة لشركة أكوا باور.
ونوه سمو وزير الطاقة في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون وتطوره في جميع المجالات، وفي مجال الطاقة على وجه الخصوص، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما. مشيرًا سموه إلى التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين يمثل نموذجًا يحتذى به، خاصة في ظل (رؤية السعودية 2030)، و(استراتيجية أوزبكستان 2030)، وأهدافهما المتماثلة، الرامية إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس التزامًا مشتركًا ببناء مستقبل مزدهر للبلدين.
وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى ما شهدته استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاع الكهرباء في أوزبكستان من نموٍ ملحوظٍ، في ظل ما تشهده أوزبكستان من تحولات نحو الطاقة المتجددة.
وتضمنت مشاريع الطاقة المتجددة محطتي (باش) و(دازهانكيلدي) المستقلتين لطاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، وخط نقل (ربط الشبكة بالطاقة الكهربائية المتجددة)، ومشروعي الطاقة الشمسية 1 و 2 في سمرقند بسعة 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و1000 ميجاواط/للساعة لتخزين الطاقة بالبطاريات، ومشروع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في طشقند بسعة 500 ميجاواط/للساعة.
وأكّد الأستاذ محمد أبونيان، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأوزبكي ورئيس مجلس الإدارة في شركة أكوا باور في كلمته التي ألقاها خلال حفل التدشين واجتماعه الذي عقد قبل الحفل على أهمية التقدم التي أحرزته شركة أكوا باور في شراكاتها مع الحكومة الأوزباكستانية عبر مجالات متعددة بصفتها مستثمرا إستراتيجيا رئيسًا في قطاع الطاقة النظيفة ضمن إطار التطور السريع الذي يشهده القطاع.
وأضاف أبونيان: "يركز حفل التدشين اليوم على تعدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة واسعة النطاق ويهدف إلى الإشادة بجهود دولة أوزباكستان الملحوظة في تطوير إمكانات وقدرات أنظمة الطاقة لديها، كما أن جهودها ومساعيها مهدت الطريق لبدء مشاريع شركة أكوا باور التي من المتوقع أن تعود بالفائدة والنفع على المناطق الرئيسة في أوزباكستان ومجتمعاتها".
وقد تم تنفيذ أربعة مشاريع كبرى منذ بدء الشراكة بين شركة أكوا باور والحكومة الأوزباكستانية بقيمة بلغت ما يقارب 3 مليارات دولار، بمحفظة مشاريع قائمة تقدّر عند 15 مليار دولار.
نبذة عن أكوا باور
أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 13 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 90 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ.77353 مليار ريال سعودي (94.3 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 65.6 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.1 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط:
MENAFN18122024007469016123ID1109007177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.