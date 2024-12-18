نقدّم لكم Amazon Nova، الجيل الجديد من نماذج الأساس

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- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 ديسمبر 2024: قدمت شركة أمازون اليوم Amazon Nova، وهو جيل جديد من نماذج الأساس (FMs) التي تتمتع بذكاء متطور لأداء مجموعة واسعة من المهام بأسعار رائدة في القطاع. وستتوفر نماذج Amazon Nova في Amazon Bedrock، وتشمل: Amazon Nova Micro (نموذج سريع جداً لتحويل النص إلى نص)، وAmazon Nova Lite وAmazon Nova Pro وAmazon Nova Premier (نماذج متعددة الوسائط يمكنها معالجة النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتوليد النصوص). كما أطلقت أمازون نموذجين إضافيين هما: Amazon Nova Canvas (الذي يولد صوراً بجودة الاستوديو) وAmazon Nova Reel (الذي يولد مقاطع فيديو بجودة الاستوديو).
قال روهيت براساد، النائب الأول لرئيس شؤون الذكاء الاصطناعي في أمازون: "نمتلك في أمازون نحو 1000 تطبيق ذكاء اصطناعي توليدي قيد التشغيل، ولدينا معرفة واضحة بما يعاني منه منشئو التطبيقات. وتهدف نماذج Amazon Nova الجديدة إلى المساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه منشئي التطبيقات داخل الشركة وخارجها وتوفير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى المقنع وتحقيق التقدم الملموس في النواحي المتعلقة بالتأخّر والتكلفة والتخصيص والتوليد المعزز بالاسترداد (RAG) والقدرات الوكيلة".
نماذج فهم Amazon Nova تظهر ذكاءً استثنائياً وقدرات معززة وسرعة كبيرة
تتضمن مجموعة Amazon Nova أربعة نماذج متطورة. الأول هو: Amazon Nova Micro نموذج نصي فقط يوفر أقل زمن انتقال بتكلفة منخفضة للغاية. والنماذج الثلاثة التالية هي: Amazon Nova Lite، نموذج متعدد الوسائط ومنخفض التكلفة للغاية وسريع للغاية لمعالجة الصور والفيديو ومدخلات النصوص، وAmazon Nova Pro، نموذج متعدد الوسائط عالي الكفاءة مع أفضل مزيج من الدقة والسرعة والتكلفة لأداء مجموعة واسعة من المهام وAmazon Nova Premier، أكثر نماذج أمازون متعددة الوسائط كفاءةً لأداء مهام التفكير المعقدة وللاستخدام كأفضل مدرس لتقطير النماذج المخصصة. وتتوفر نماذج Amazon Nova Micro وAmazon Nova Lite وAmazon Nova Pro بشكل عام اليوم، وسيصبح نموذج Amazon Nova Premier متاحاً خلال الربع الأول من عام 2025.
دعم اللغات والوسائط المتعددة مع السياق الطويل
تدعم نماذج Amazon Nova Micro وLite وPro أكثر من 200 لغة. ويدعم Amazon Nova Micro طول سياق يبلغ 128 ألف رمز إدخال، بينما يدعم Amazon Nova Lite وAmazon Nova Pro طول سياق يبلغ 300 ألف رمز أو 30 دقيقة من معالجة الفيديو. وستدعم Amazon في أوائل عام 2025 طول سياق يتجاوز 2 مليون رمز إدخال.
سريعة وبتكلفة مناسبة
تتميز كافة نماذج Amazon Nova بسرعتها وتكلفتها المناسبة، وصُممت لتكون سهلة الاستخدام مع أنظمة وبيانات العميل. وتعد نماذج Amazon Nova Micro وAmazon Nova Lite وAmazon Nova Pro أقل تكلفة بنسبة 75% على الأقل مقارنةً بأفضل النماذج أداءً وأسرعها في فئات الذكاء الخاصة بها في Amazon Bedrock.
التكامل السلس مع Amazon Bedrock
تندمج كافة نماذج Amazon Nova مع Amazon Bedrock، وهي خدمة مُدارة بالكامل تتيح استخدام أجهزة إدارة المرافق عالية الأداء من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة وAmazon عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. ويستطيع العملاء باستخدام Amazon Bedrock تجربة وتقييم نماذج Amazon Nova بسهولة، فضلاً عن أجهزة إدارة المرافق الأخرى، لتحديد أفضل نموذج للتطبيق.
تدعم الضبط الدقيق لتعزيز الدقة
تدعم النماذج أيضاً الضبط الدقيق والمخصص الذي يسمح للعملاء بتوجيه النماذج إلى أمثلة في بياناتهم الخاصة التي تم تصنيفها لتعزيز الدقة. وتتعلم نماذج Amazon Nova أبرز ما يهم العميل في بياناته الخاصة (بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو)، ثم تقوم Amazon Bedrock بتدريب نموذج خاص مضبوط بدقة ليوفر استجابات مخصصة.
التقطير لتدريب نماذج أصغر وأكثر كفاءةً
تدعم النماذج بالإضافة إلى دعم الضبط الدقيق أيضاً التقطير، مما يتيح نقل المعرفة المحددة من "نموذج المعلم" الأكبر والأكثر قدرة إلى نموذج أصغر وأكثر كفاءة ودقة، لكن أسرع وأرخص في التشغيل.
التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) لتجذير الاستجابات في البيانات
تم دمج نماذج Amazon Nova مع قواعد المعرفة الخاصة بـAmazon Bedrock التي تتميز بقدرتها على التوليد المعزز بالاسترداد (RAG)، مما يتيح للعملاء ضمان أفضل دقة من خلال تجذير الاستجابات في البيانات الخاصة للشركة.
مُحسَّنة للتطبيقات الوكيلة
تم تحسين نماذج Amazon Nova لجعلها سهلة الاستخدام وفعالة في التطبيقات الوكيلة التي تتطلب التفاعل مع أنظمة وبيانات الملكية الخاصة بالشركة من خلال واجهات برمجة تطبيقات متعددة لتنفيذ مهام متعددة الخطوات.
الوصول إلى محتوى مرئي بجودة مُمَنتَجة باستخدام نماذج إنشاء المحتوى الإبداعي Nova
يعد Amazon Nova Canvas نموذجاً متطوراً لإنشاء الصور بجودة احترافية من نص أو صور مقدمة في الطلبات. كما يوفر Amazon Nova Canvas ميزات تُسهّل تحرير الصور باستخدام مدخلات النص وعناصر تحكم لضبط مخطط الألوان والتخطيط. ويأتي النموذج مزوداً بعناصر تحكم مدمجة لدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه المزايا مثل العلامات المائية التي تسمح بتتبع مصدر الصورة دائماً، واعتدال المحتوى الذي يحدّ من إنشاء محتوى ضار محتمل. ويعمل هذا النموذج بشكل أفضل من مولدات الصور مثل OpenAI DALL-E 3 وStable Diffusion في التقييمات البشرية إلى جانب تلك التي يجريها طرف ثالث وتبعاً لمقاييس آلية أساسية.
يعتبر Amazon Nova Reel نموذج متطور لإنشاء مقاطع الفيديو يتيح للعملاء إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بسهولة من النصوص والصور. وهو مثالي لإنشاء المحتوى في الإعلانات أو التسويق أو التدريب. ويمكن للعملاء استخدام أوامر اللغة الطبيعية للتحكم في الأسلوب المرئي والوتيرة، بما في ذلك حركة الكاميرا والدوران والتكبير. ويتفوق هذا النموذج على النماذج المماثلة في الجودة والاتساق، وفقاً للتقييمات البشرية إلى جانب تلك التي يجريها طرف ثالث يفضل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة Amazon Nova Reel على تلك التي تم إنشاؤها بواسطة Runway's Gen-3 Alpha. ومثل Amazon Nova Canvas، يأتي Amazon Nova Reel مع عناصر تحكم مدمجة لدعم السلامة والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العلامات المائية وتعديل المحتوى. ويقوم Amazon Nova Reel حالياً بإنشاء مقاطع فيديو مدتها ست ثوانٍ، وسيكون قادراً على دعم إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقتين خلال الأشهر المقبلة.
الخطوة التالية: نماذج تحويل الكلام إلى كلام والنماذج متعددة الوسائط إلى متعددة الوسائط
ستقدم أمازون نموذج الكلام إلى كلام Amazon Nova في الربع الأول من عام 2025. وتم تصميم هذا النموذج لتحويل تطبيقات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من خلال فهم مدخلات الكلام المتدفق باللغة الطبيعية وتفسير الإشارات اللفظية وغير اللفظية (مثل النبرة والإيقاع) وتقديم تفاعلات طبيعية تشبه الإنسان ذهاباً وإياباً مع زمن انتقال منخفض.
كما تعمل أمازون على تطوير نموذج جديد يمكنه أخذ النصوص والصور والصوت والفيديو كمدخلات وتوليد مخرجات بأي من هذه الوسائط. وسيتم تقديم نموذج Amazon Nova هذا مع إمكانيات الوسائط المتعددة إلى الوسائط المتعددة الأصلية في منتصف عام 2025. وسيعمل هذا النموذج على تبسيط تطوير التطبيقات، حيث يمكن استخدام نفس النموذج لأداء مجموعة واسعة من المهام، مثل ترجمة المحتوى من وسائط إلى أخرى وتحرير المحتوى وتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم فهم وتوليد جميع الوسائط.
تلتزم أمازون بالتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي
تم تصميم نماذج Amazon Nova بتدابير حماية وسلامة متكاملة. وأطلقت الشركة بطاقات خدمة AWS AI لـ Amazon Nova، والتي تقدم معلومات شفافة حول حالات الاستخدام والقيود وممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بالاطلاع على بطاقات الخدمة هنا: Amazon Nova Canvas وAmazon Nova Reel وAmazon Nova Micro وAmazon Nova Lite وAmazon Nova Pro.
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