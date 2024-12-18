صينية تتظاهر 5 سنوات بأنّها أختها المتوفاة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
كشفت تيك توكر صينية "السر المدفون" الذي أخفته عن جدّيها طيلة 5 سنوات، واعترفت أنها طوال هذه المدة كانت تتظاهر أمامهما بأنّها شقيقتها التوأم المتوفاة من أجل "حماية مشاعرهما"، على حد تعبيرها.
استعرضت المدونة الصينية آني نيو (34 عاماً) تفاصيل قصتها الغريبة، قائلة إنها كانت تؤدي دور توأمها المتوفاة خلال المحادثات الهاتفية مع جدّيها في كل عطلة.
وبحسب صحيفة
نيويورك بوست، توفيت شقيقة نيو منذ 5 سنوات بسبب التهاب السحايا الفيروسي، وظل السر مخفياً عن جدّيها المسنّين حتى أصبحت جدتها "على فراش الموت"، فأخبرتها بالسر، بينما لا يزال جدّها
يجهل الحقيقة.
وفي مقطع فيديو نشرته على
تيك توك،
أكدت نيو، المقيمة في واشنطن، أنها في البداية شعرت بالارتياح، بعدما أخبرت بعض أفراد عائلتها بالحقيقة المحيطة بالوفاة المأساوية لأختها. ووصفت متأثرة المعاناة التي كانت تمر بها في كل مرة تتصل فيها بجدّيها في الأعياد.
لكنها لاحقاً أصيبت بصدمة شديدة حين فوجئت بردة فعل عائلتها. وذكرت أن بعضهم لم يتقبلوا كشف هذه الحقيقة في وقت متأخر، ولجأت عمّاتها إلى
إزالة
جميع الصور التي تظهر فيها مع أختها التوأم عن جدران منزل جدّيهما.
وأوضحت نيو أن هذه الحيلة كانت فكرة
والدها الذي كان يخاف على والديه من شدة الحزن، خاصة أنهما في التسعينيات من عمرهما.
وقالت: "الكثير من الناس لا يفهمون، ولكن هذا أمر شائع جداً في الثقافة الآسيوية. نحن نحاول
حماية كبار السن من الأخبار السيئة".
حظي المنشور بأكثر من 5 ملايين مشاهدة، مع مئات التعليقات التي
انقسمت بين مؤيد ومستهجن لقرار العائلة بكتم سر الوفاة.
وبينما أظهر العديد من متابعيها تعاطفهم، هاجم آخرون قرار الأب.
بالمقابل، شكّكت فئة ثالثة من التعليقات
بمصداقية رواية نيو، مرجحين بأنها "قصة اختلقتها لإثارة الجدل وتحقيق المشاهدات".
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