صينية تتظاهر 5 سنوات بأنّها أختها المتوفاة

MENAFN - Khaberni) خبرني -كشفت تيك توكر صينية "السر المدفون" الذي أخفته عن جدّيها طيلة 5 سنوات، واعترفت أنها طوال هذه المدة كانت تتظاهر أمامهما بأنّها شقيقتها التوأم المتوفاة من أجل "حماية مشاعرهما"، على حد تعبيرها.

استعرضت المدونة الصينية آني نيو (34 عاماً) تفاصيل قصتها الغريبة، قائلة إنها كانت تؤدي دور توأمها المتوفاة خلال المحادثات الهاتفية مع جدّيها في كل عطلة.

وبحسب صحيفة

نيويورك بوست، توفيت شقيقة نيو منذ 5 سنوات بسبب التهاب السحايا الفيروسي، وظل السر مخفياً عن جدّيها المسنّين حتى أصبحت جدتها "على فراش الموت"، فأخبرتها بالسر، بينما لا يزال جدّها

يجهل الحقيقة.

وفي مقطع فيديو نشرته على

تيك توك،

أكدت نيو، المقيمة في واشنطن، أنها في البداية شعرت بالارتياح، بعدما أخبرت بعض أفراد عائلتها بالحقيقة المحيطة بالوفاة المأساوية لأختها. ووصفت متأثرة المعاناة التي كانت تمر بها في كل مرة تتصل فيها بجدّيها في الأعياد.

لكنها لاحقاً أصيبت بصدمة شديدة حين فوجئت بردة فعل عائلتها. وذكرت أن بعضهم لم يتقبلوا كشف هذه الحقيقة في وقت متأخر، ولجأت عمّاتها إلى

إزالة

جميع الصور التي تظهر فيها مع أختها التوأم عن جدران منزل جدّيهما.

وأوضحت نيو أن هذه الحيلة كانت فكرة

والدها الذي كان يخاف على والديه من شدة الحزن، خاصة أنهما في التسعينيات من عمرهما.



وقالت: "الكثير من الناس لا يفهمون، ولكن هذا أمر شائع جداً في الثقافة الآسيوية. نحن نحاول

حماية كبار السن من الأخبار السيئة".



حظي المنشور بأكثر من 5 ملايين مشاهدة، مع مئات التعليقات التي

انقسمت بين مؤيد ومستهجن لقرار العائلة بكتم سر الوفاة.

وبينما أظهر العديد من متابعيها تعاطفهم، هاجم آخرون قرار الأب.



بالمقابل، شكّكت فئة ثالثة من التعليقات

بمصداقية رواية نيو، مرجحين بأنها "قصة اختلقتها لإثارة الجدل وتحقيق المشاهدات".