stc تحتفل بتخريج المشاركين في مسرعة الاعمال "inspireU"

(MENAFN
- Morimak)
مدينة الكويت، 18 ديسمبر 2024:
احتفت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، بالمشاركين الفائزين في برنامج "inspireU"الكويت، مسرعة الأعمال المصممة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك خلال حفل التخرج الذي أقامته مجموعة stc - المملكة العربية السعودية. احتفلت مجموعة stc بتخريج 44 شركة ناشئة محلية ودولية ضمن برامج مسرعة الأعمال inspireU، حيث شهد الحفل استعراض إنجازات الدفعتين العاشرة والحادية عشرة من برنامج inspireU من بينها 5 شركات ناشئة من الكويت إلى جانب تخريج الدفعة الأولى من برنامج inspireU المتقدم.
أطلقت inspireU مسارات متخصصة هذا العام شملت مجالات التقنية المالية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والألعاب الإلكترونية. وأثمرت هذه المسارات عن توقيع اتفاقيات تجارية مع مجموعة stc، مما يعكس التزامها المستمر بتطوير برامجها وتمكين الشركات الناشئة من المساهمة في دعم الاقتصاد.
وقد استعرض الحفل بعض الإنجازات والقصص الملهمة لرواد الأعمال، بما يعكس النمو الكبير الذي تمكنوا من تحقيقه طوال رحلتهم ضمن البرنامج. وقد حضر الحفل نيابة عن شركة stc - الكويت الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي خالد السديري، الرئيس التنفيذي لقطاع التحول و التكامل عنود مثيب ومدير عام التواصل المؤسسي دانة الجاسم.
واشتملت الفعالية على مشاركة الخمس الشركات الناشئة الكويتية من الدفعتين العاشرة و الحادية عشر تجاربهم الملهمة، مسلطين الضوء على النمو الكبير الذي حققته شركاتهم الناشئة خلال رحلتهم مع inspireU. حيث ان هذه الشركات لا تمثل نجاحات فردية فقط، بل تحمل توقعات كبيرة بدورها في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم أهداف رؤية الكويت 2035
و ضم حفل التخرج كل من خالد البصيري –ديليكون لوجيستكس سوليوشنز، وعلي عباس ومهدي الموسوي - سبارتس، ورامي جابر – فيرياليتي من الدفعة العاشرة. وشملت الشركات الناشئة من الدفعة الحادية عشرة كل من عبدالله العتيقي ومحمد العبد السلام - موتيري، وريم الفرحان - شركة سنترال تريد.
من جهتها، قالت دانة الجاسم، مدير عام التواصل المؤسسي في stc، "نود أن نهنئ جميع الذين شاركوا وتخرجوا من برنامج inspireU الذي أطلقته مجموعة stc، وخاصة الشركات الناشئة الكويتية الخمس التي سوف يكون لهم مساهمة قيمة في دعم الاقتصاد المحلي و دفع عجلة التنمية المستدامة و تمكين التحول الرقمي في الكويت. ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من دعم شركة الاتصالات الكويتية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في الكويت، وانسجاماً مع دورها المهم في تحفيز الاقتصاد. وتعتبر البرامج التي تهدف إلى تثقيف وتمكين منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة من أجل الازدهار في عالم رقمي متطور أدوات أساسية يمكن أن تساعد رواد الأعمال في رحلاتهم نحو النجاح".
وأشارت" :يتماشى هذا الالتزام مع برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل و المستدام للشركة، وينسجم مع توجهنا الاستراتيجي القائم على تمكين جيل الشباب من الجيل القادم من المبتكرين ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز الابتكار الرقمي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى إطلاق الموسم الثالث من inspireU الكويت ومواصلة رحلة الابتكار والتمكين، للمساهمة في بناء نظام بيئي رقمي متكامل يربط الشركات التقنية الناشئة بالأسواق والمستثمرين محليًا ودوليًا، مما يدفع عجلة الاقتصاد الرقمي و المستدام"
من الجدير بالذكر أن "inspireU" يوفر لرواد الأعمال مساحات عمل في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية ويساعد المشاريع الفائزة في الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة بالإضافة إلى تقديم التوجيه العملي والتدريبات المتخصصة. كما سيتمكن المشاركون من أصحاب المشاريع الفائزة من الحصول على العديد من فرص التواصل من خلال المشاركة أو زيارة المؤتمرات العالمية مثل (MWC - Silicon Valley - LEAP) . بالإضافة إلى ذلك، تقدم inspireU دعمًا ماليًا لتمكين الشركات الناشئة من تحقيق أفكارها وأحلامها.
انجازات برنامج inspireU على مستوى مجموعة stc في السنوات الماضية
*نجاحات ملهمة منذ الانطلاق*
منذ انطلاقتها في عام 2015، دعمت inspireU أكثر من 130 شركة ناشئة، نجح العديد منها في التحول إلى علامات تجارية بارزة توسعت على المستوى الإقليمي والدولي. هذه النجاحات تجسد الدور المحوري لـ stc في دعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال.
*توسع إقليمي وعالمي*
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أثبتت inspireU نفسها كعنصر أساسي في منظومة ريادة الأعمال في المنطقة. فقد وسّعت نطاقها لاستقطاب شركات ناشئة من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن مختلف دول العالم بجانب تعزيز دعمها للشركات المحلية.
*وجهة للاستثمار الجريء*
بفضل جودة مخرجاتها، أصبحت inspireU وجهة رائدة لصناديق الاستثمار الجريء المحلية والدولية. وتساهم هذه المبادرة في بناء جسور تربط بين الابتكار وفرص الاستثمار العالمية.
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