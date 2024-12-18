مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تختتم ملتقى مهارات الغد لتعزيز الموهبة والابتكار لدى الطلبة

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 ديسمبر 2024 – أشاد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالمشاركة الفاعلة للطلبة في ملتقى مهارات الغد الذي نظمته المؤسسة في الفترة من 15 ديسمبر الحالي، ويختتم اليوم الخميس بمقر المؤسسة في دبي ، حيث تفقد معاليه العديد من الأنشطة التي يتلقى فيها الطلبة مختلف المعارف والمهارات ، وأبدى معاليه إعجابه بمستوى المشاركة من مختلف إمارات الدولة والذي تجاوز 50 طالباً وطالبة مما يعكس وعي وحرص أولياء الأمور والإدارات المدرسية على إثراء العملية التعليمية وتعزيز الفكر الابتكاري لدى أبنائنا الطلبة ، وقال معالي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان إن الملتقى يرتقي ليكون منصة شاملة لتعزيز الابتكار والموهبة حيث يشرف على فعالياته نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجالات الابتكار والتعليم والإرشاد النفسي وبرامج تعليمية تُواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية وتوفير تدريب عملي وتفاعلي يُعزِّز من تجربة المشاركين، ويدعم تنمية مهاراتهم الإبداعية والتطبيقية، بما يُؤهِّلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة ، ونوه معالي القطامي بأن مؤسسة حمدان تواصل التزامها بدعم التعليم ومساندة جهود المؤسسات التعليمية نحو تجويد التعليم وتحسين كفاءته من خلال تشجيع ممارسات الجودة والابتكار والابداع ، وقال إن الإسهام في توفير بيئة تعليمية متكاملة تُحفِّز على الابتكار وتُؤسس لجيل من المبدعين والمفكرين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة. من خلال هذا الملتقى نُقدِّم تجربة تعليمية فريدة تُركِّز على تطوير المهارات التقنية والاجتماعية والنفسية للطلبة، مما يُسهم في تحقيق رؤيتنا في بناء مجتمع معرفي متقدّم .
من جانبها ، قالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار: "إن ملتقى مهارات الغد يعكس رؤية المؤسسة ورسالتها في تمكين الطلبة الموهوبين وتعزيز قدراتهم الإبداعية بما يتماشى مع احتياجات العصر ، ويشمل الملتقى فعاليات "ملتقى رعاية الموهبة"، وهي جلسة تفاعلية تُوجَّه للطلبة الموهوبين وأولياء أمورهم، حيث تُقدَّم جلسات حوارية وورش عمل مخصصة تُركِّز على تنمية التفكير الابتكاري والتواصل الإيجابي بين الطلبة وأولياء أمورهم والمختصين. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم وأولياء الأمور، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية مُلهِمة تُحفِّز الطلبة الموهوبين على اكتشاف إمكاناتهم وتحقيقها. وتشمل الجلسات تقديم حلول مبتكرة لتحديات تربوية معاصرة، تُساعد على تحسين أداء الطلبة وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. كما تُتيح الفعالية للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع نخبة من الخبراء في مجالات التعليم والإرشاد النفسي، مما يُثري التجربة ويُعزِّز تأثيرها الإيجابي.
برامج متنوعة تُواكب احتياجات المستقبل
ويقدِّم ملتقى مهارات الغد برامج تدريبية متميزة، صُمِّمت خصيصًا لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين بمختلف أعمارهم، حيث تُسهم هذه البرامج في تطوير مهاراتهم التقنية والإبداعية وتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية. ويشمل ذلك برنامج "فن الخشب الرقمي" الذي يُوفِّر للفئة العمرية +16 عامًا فرصة استكشاف أحدث تقنيات التصميم والتصنيع الرقمي، مما يُمكِّن المشاركين من تصميم وتصنيع أثاث مبتكر يُبرز مواهبهم الإبداعية. كما يُقدَّم برنامج "AI Life Hacks" للفئة العمرية 10-13 عامًا، حيث يُعَلِّم الطلبة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية في حياتهم اليومية، مما يُمهِّد لهم الطريق لتبني التقنيات الحديثة مبكرًا. بالإضافة إلى ذلك، يُشجِّع برنامج "الحفاظ على الطاقة وتوليدها" الطلبة على الابتكار في مجال الاستدامة، من خلال تصميم أنظمة لتوليد الطاقة باستخدام تقنيات متقدمة مثل Arduino وPictoBlox.
أما برنامج "تطوير لعبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي"، فيُركِّز على تدريب الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 13-17 عامًا على تصميم ألعاب ثلاثية الأبعاد باستخدام محرك Unreal، مما يُعزِّز التفكير النقدي والعمل الجماعي لديهم. ويُطوِّر برنامج "مهارات العرض والتواصل" قدرات الطلبة (14-17 عامًا) في الإلقاء والتواصل الفعّال، مما يُمكِّنهم من التأثير في الجمهور بثقة واحترافية. وختامًا، يُقدَّم برنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي/المهني والأكاديمي دعمًا شاملاً للطلبة وأولياء أمورهم، من خلال جلسات فردية وجماعية تُعزِّز التوافق النفسي والاجتماعي، وتساعد على تحقيق نمو شامل للطلبة، مما يُؤهلهم للنجاح أكاديميًا ومهنيًا.
كل هذه البرامج تُسهم بشكل كبير في تهيئة الطلبة ليصبحوا قادة المستقبل القادرين على المساهمة في بناء مجتمعات مستدامة ومواكبة التطورات التقنية والعلمية.
نحو مستقبل أكثر إبداعًا
تؤكد مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار والتميز التعليمي من خلال توفير برامج نوعية تُعزِّز التفاعل بين الطلبة، أولياء الأمور، والمختصين. يُعد ملتقى مهارات الغد منصة استراتيجية لتفعيل الشراكات المجتمعية ودعم الابتكار في التعليم، بما يُسهم في تحقيق رؤية المؤسسة نحو تعليم مستدام ومبتكر.
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