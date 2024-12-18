مؤتمر الأكاديمية الأفريقية للعلوم يرسم مسارًا جديدًا للنهضة العلمية للقارة

افتتحت الجمعية العامة والمؤتمر العلمي الخامس عشر للأكاديمية الأفريقية للعلوم بدعوات قوية للسيادة العلمية الأفريقية والاستثمار المتجدد في قدرات البحث في القارة. ويضم الحدث الذي يستمر أربعة أيام، تحت عنوان " تمكين المشاريع العلمية وتعزيزها في أفريقيا "، أصواتًا بارزة في سياسة العلوم والتنمية الأفريقية. وانعقدت الجمعية العامة والمؤتمر العلمي الخامس عشر في أبوجا، نيجيريا، من 9 إلى 12 ديسمبر 2024.

وفي كلمته الافتتاحية، سلط البروفيسور كيفن تشيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الضوء على التراث العلمي الغني لأفريقيا مع التأكيد على الحاجة الملحة للإصلاح في كيفية تعامل القارة مع المشاريع العلمية.

وأشار البروفيسور أوراما إلى أن "أفريقيا كانت لها بدايات عظيمة في تشكيل العلوم والتكنولوجيا العالمية"، مستشهدًا بالإنجازات التاريخية من صناعة الأدوات المبكرة إلى الملاحظات الفلكية. "ومع ذلك، فإن الوضع الحالي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا يثير العديد من الأسئلة. فأقل من 1% من جميع براءات الاختراع الممنوحة في جميع أنحاء العالم في عام 2023 كانت لأفراد أو مؤسسات أفريقية".

يأتي هذا المؤتمر في وقت حاسم، حيث أعلنت رئيسة الأكاديمية الأفريقية للعلوم الأستاذة ليز كورستن عن زيادة بنسبة 135% في المنشورات العلمية الأفريقية بين عامي 2014 و2022. وعلى الرغم من هذا التقدم، أكد أوراما على العديد من التحديات الجوهرية التي تواجه القارة. وأشار إلى التهميش المستمر للمعرفة والرؤى العلمية الأفريقية في الخطاب العالمي، إلى جانب نقص التمويل المستمر لمؤسسات البحث. ولا تزال معظم البلدان الأفريقية أقل من هدف الاتحاد الأفريقي للاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% للبحث والتطوير. ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب هجرة الأدمغة الكبيرة، مع خسائر سنوية تبلغ حوالي 2 مليار دولار في قطاع الصحة وحده في القارة، وفقًا لمؤسسة مو إبراهيم.

واستكشف أوراما استراتيجيات لتعزيز إنتاجية وأهمية المشاريع العلمية الأفريقية لتنمية أفريقيا. وشدد على أهمية استعادة الثقة في العلوم والعلماء الأفارقة مع تسريع الاستثمارات العامة والخاصة في البحث والتطوير والبنية الأساسية العلمية لتعزيز إنتاجية العوامل في أفريقيا. وتشمل توصياته إصلاح السياسات النقدية والمالية لجعل الاستثمارات العلمية أكثر جاذبية، وإعادة توجيه البحث نحو حلول عملية لتحديات التنمية الأفريقية، والاستفادة من تداول الأدمغة والشراكات الدولية، وتعبئة المدخرات المحلية ورأس المال للعلوم والابتكار.

وشدد الأمين العام للأكاديمية الأفريقية للعلوم البروفيسور فرايداي أوكونوفوا على النهج الشامل للمؤتمر لتجديد الأكاديمية وتعزيز تأثيرها على تنمية أفريقيا.

واختتم أوراما حديثه قائلاً "معًا يمكننا أن نجعل العلماء الأفارقة يعملون من أجل تنمية أفريقيا"، مؤكدًا على الحاجة إلى أن تبني أفريقيا قدراتها العلمية والتكنولوجية لتجنب البقاء "ملحقًا فقيرًا للاقتصاد العالمي".

اقرأ خطاب أوراما الرئيسي هنا .

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات:

بشأن الأكاديمية الأفريقية للعلوم:

تأسست الأكاديمية الأفريقية للعلوم في عام 1985، وهي المؤسسة الرائدة في أفريقيا لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتعمل الأكاديمية مع الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القارة من خلال البحوث القائمة على الأدلة والدعوة إلى تبني السياسات.