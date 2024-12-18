ثالث جراحة عالمياً لزراعة كُلية حيوان لمريضة أمريكية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أجرت توانا لوني، أمريكية تبلغ 53 عاماً، عملية جراحية لزراعة كلية خنزير، لتكون ثالث شخص حي في العالم، يتلقى كلية خنزير بعد أن توقفت كليتها الوحيدة عن العمل في نوفمبر(تشرين الثاني)، وهي عملية زرع لا تزال تجريبية، وفق ما أعلن فريق مؤلف من علماء أمريكيين، أمس الثلاثاء.
وقالت المريضة في بيان بعد ثلاثة أسابيع من الخضوع للعملية: "أشعر وكأنني حصلت على فرصة ثانية في الحياة".
تبرّعت لوني بإحدى كليتيها لوالدتها في العام 1999 وعاشت على غسيل الكلى لثماني سنوات بعد أن تسببت مضاعفات الحمل في إتلاف كليتها الثانية.
كانت المرأة الأمريكية التي تعيش في ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، تنتظر إجراء عملية زرع لها منذ العام 2017 لكن لم يُعثر على متبرع متطابق معها.
معدلة وراثياً
كانت حالتها الصحية تتدهور، وفي 25 نوفمبر(تشرين الثاني) تلقت في مستشفى جامعة نيويورك لانغون في نيويورك، كلية خنزير معدّلة وراثياً بطريقة تمنع الجسم من رفضها بشكل فوري. وأشار الفريق الطبي إلى أنّ "هذه العملية تشكّل أحدث تقدّم واعد في ممارسة جراحية ناشئة يُقال إنها حل لأزمة نقص الأعضاء".
وأجرى هذا الفريق عدداً من عمليات زرع الطعوم المغايرة في السنوات الأخيرة، منها أوّل عملية زرع في العالم لكلية خنزير في جسم مريض ميت دماغياً في سبتمبر (أيلول) 2021، لكنّ الكلية المزروعة عملت بشكل جيد لبضعة أيام.
توفي بعد العملية
وفي 2024، أجرى الجراحون في جامعة لانغون هيلث في نيويورك عملية زرع كليَتي خنزير معدّلتين وراثياً لشخصين آخرين حيَّين هما ريك سليمان وليزا بيسانو اللذين توفيا بعد أسابيع. وشجعا هاتان العمليتان العلماء لأن الجهازين المناعيين للمريضين لم يتصديا فوراً للعضو الدخيل.
وأجرى فريق أمريكي آخر عام 2022 أول عملية زرع قلب خنزير لإنسان حي في العالم، لكنّ المريض الذي أجرى له العملية جرّاحون من جامعة ماريلاند توفي بعد شهرين من الخضوع للعملية.
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