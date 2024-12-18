ثالث جراحة عالمياً لزراعة كُلية حيوان لمريضة أمريكية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أجرت توانا لوني، أمريكية تبلغ 53 عاماً، عملية جراحية لزراعة كلية خنزير، لتكون ثالث شخص حي في العالم، يتلقى كلية خنزير بعد أن توقفت كليتها الوحيدة عن العمل في نوفمبر(تشرين الثاني)، وهي عملية زرع لا تزال تجريبية، وفق ما أعلن فريق مؤلف من علماء أمريكيين، أمس الثلاثاء.





وقالت المريضة في بيان بعد ثلاثة أسابيع من الخضوع للعملية: "أشعر وكأنني حصلت على فرصة ثانية في الحياة".



تبرّعت لوني بإحدى كليتيها لوالدتها في العام 1999 وعاشت على غسيل الكلى لثماني سنوات بعد أن تسببت مضاعفات الحمل في إتلاف كليتها الثانية.

كانت المرأة الأمريكية التي تعيش في ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، تنتظر إجراء عملية زرع لها منذ العام 2017 لكن لم يُعثر على متبرع متطابق معها.





معدلة وراثياً

كانت حالتها الصحية تتدهور، وفي 25 نوفمبر(تشرين الثاني) تلقت في مستشفى جامعة نيويورك لانغون في نيويورك، كلية خنزير معدّلة وراثياً بطريقة تمنع الجسم من رفضها بشكل فوري. وأشار الفريق الطبي إلى أنّ "هذه العملية تشكّل أحدث تقدّم واعد في ممارسة جراحية ناشئة يُقال إنها حل لأزمة نقص الأعضاء".

وأجرى هذا الفريق عدداً من عمليات زرع الطعوم المغايرة في السنوات الأخيرة، منها أوّل عملية زرع في العالم لكلية خنزير في جسم مريض ميت دماغياً في سبتمبر (أيلول) 2021، لكنّ الكلية المزروعة عملت بشكل جيد لبضعة أيام.





توفي بعد العملية



وفي 2024، أجرى الجراحون في جامعة لانغون هيلث في نيويورك عملية زرع كليَتي خنزير معدّلتين وراثياً لشخصين آخرين حيَّين هما ريك سليمان وليزا بيسانو اللذين توفيا بعد أسابيع. وشجعا هاتان العمليتان العلماء لأن الجهازين المناعيين للمريضين لم يتصديا فوراً للعضو الدخيل.

وأجرى فريق أمريكي آخر عام 2022 أول عملية زرع قلب خنزير لإنسان حي في العالم، لكنّ المريض الذي أجرى له العملية جرّاحون من جامعة ماريلاند توفي بعد شهرين من الخضوع للعملية.