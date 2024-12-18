"مصرف أبوظبي الإسلامي" يفتتح ثلاثة فروع جديدة لخدمة المتعاملين

(MENAFN
- Edelman) أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، توسيع شبكة فروعه في دولة الإمارات بافتتاح ثلاثة فروع جديدة لخدمة المتعاملين، تأكيدًا لالتزامه بتوفير حلول خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات متعامليه في جميع أنحاء الدولة. وتتضمن المراكز، فرعًا متكاملًا في فرع الحميدية في كنز مول بعجمان وفرع في مركز النهدة بدبي، والفرع الرقمي في المقر الرئيسي لطيران الإمارات في دبي. وبذلك، تضم شبكة المصرف الآن 60 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الدولة، من بينها 7 فروع في دبي و11 فرعًا في الإمارات الشمالية.
وتم تجهيز كافة هذه الفروع بخدمات إلكترونية متطورة، تشمل أجهزة إيداع النقد والشيكات وأجهزة الصراف الذكية، ليحظى المتعاملون بتجربة خدمة ذاتية في منتهى السهولة والراحة، ما يعكس التزام مصرف أبوظبي الإسلامي الراسخ بالابتكار وحرصه على دمج التقنيات المصرفية المتقدمة لضمان إدارة المعاملات المصرفية بكفاءة واستقلالية. ستساهم شبكة المصرف الموسعة ليس فقط في منح المتعاملين مستويات أعلى من الراحة والسهولة، ولكنها أيضًا ستعزز قدرة "أبوظبي الإسلامي" على خدمة شريحة أوسع من الناس، مما يسهل الوصول إلى حلوله المصرفية المتخصصة لأفراد المجتمع في كافة أنحاء الدولة.
وبهذه المناسبة، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يؤكد افتتاح فروعنا الجديدة في دولة الإمارات مدى التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات متعاملينا وتعزز مستويات الراحة والسهولة. وتُركز جهودنا على تعزيز التجربة المصرفية من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتوسيع حضورنا في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الإمارات".
من جانبه، قال أحمد عتيق الظاهري، رئيس فروع مصرف أبوظبي الإسلامي: "تُعد دبي والإمارات الشمالية سوقًا رئيسية بالنسبة لنا، لذا نسعى إلى تعزيز علاقاتنا مع متعاملينا في هذه المناطق. وبالاستفادة من شبكتنا الواسعة التي تضم 7 فروع في دبي و11 فرعًا في الإمارات الشمالية، يمكننا تقديم أفضل خدمة للمتعاملين من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة وحضورنا القوي عبر الفروع".
يعكس هذا التوسع رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي نحو ترسيخ مكانته ليصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم، حيث يقدم خدمات رقمية متطورة وفي الوقت نفسه يلتزم بتوفير حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويواصل المصرف من خلال شبكته المتنامية ومرافقه المتطورة إرساء معايير جديدة للراحة والسهولة في الخدمات المالية.
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