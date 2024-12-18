احتفاءً باليوم الوطني للدولة، مدارس مؤسسة قطر تقيم أنشطة تفاعلية تجسد الوحدة وتراث الوطن

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر،17 ديسمبر 2024: بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، أقامت مدارس مؤسسة قطر سلسلة فعاليات متنوعة جسدت التراث الثقافي الغني والتقاليد العريقة التي تميز الدولة. وقد شكلت هذه المناسبة الوطنية فرصة سانحة لالتئام الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بهدف الوقوف على تجليات مسيرة قطر والاحتفاء بها، وذلك في أجواء مفعمة بمشاعر الفخر والانتماء.
وقد تضمنت الفعاليات المدرسية تنظيم معارض تفاعلية تسلط الضوء على تقاليد قطر وتراثها الأصيل، علاوة على عروض ثقافية أبرزت الإرث التاريخي الغني للدولة، وورش عمل فنية إبداعية، وعروض طلابية أخرى جسدت بعض مظاهر مسيرة قطر. وقد صُممت كل فعالية بعناية لتعميق ارتباط المشاركين بتاريخ قطر وقيمها، مما أتاح تجربة غنية وملهمة لجميع الحاضرين.
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