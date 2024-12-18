ببجي موبايل تكشف عن خريطة جديدة وتحديثات مثيرة لعام 2025 في بطولة ببجي موبايل العالمية

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية - 17 ديسمبر 2024: كشفت ببجي موبايل(PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الهواتف المحمول في العالم، عن خططها المستقبلية المرتقبة خلال نهائيات بطولة ببجي موبايل العالمية 2024 التي أُقيمت في لندن. ولرفع حدّة التنافسية، أعلن فريق ببجي موبايل عن جائزة قياسية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، وهي الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية في المملكة المتحدة، ما أثار حماس عشاق اللعبة ومجتمع الألعاب الإلكترونية العالمي.
كما تضمنت الإعلانات المثيرة الكشف عن الخريطة الجديدة "روندو"، وتقديم لمحة أولية عن خارطة المحتوى القادمة تحت عنوان "ببجي موبايل: ماذا بعد 2025"، بالإضافة إلى الإعلان عن تفاصيل الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لإطلاق اللعبة. ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ تم الكشف عن مفاجآت جديدة مرتقبة كجزء من تحديث الإصدار 3.6، تشمل طوري اللعب "ميترو رويال" و"عالم العجائب".
ونجح فريق "نجمة جلاكسي" في تحقيق مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى للمرة الثانية في ثالث مشاركة له في بطولة ببجي موبايل العالمية، ليكون الفريق الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحقق هذا الإنجاز. كما أصبح اللاعب الجزائري "رؤوف" أول لاعب من المنطقة يصعد إلى منصة التتويج مرتين مع نفس الفريق، مساهماً في تسجيل 166 نقطة في 2021 و137 نقطة في نسخة هذا العام.
وتستعد ببجي موبايل للاحتفال بالذكرى السنوية السابعة بتحديث مرتقب في مارس 2025، حيث تتمحور فكرة الاحتفال حول الساعة الرملية، التي ترمز إلى الزمن والتغيير. وسيستمتع عشاق اللعبة بميزة "انعكاس الوقت"، وعودة "الجزيرة الطائرة" التي يحبها الجميع، إلى جانب أسلوبٍ معماري مبتكر مستوحى من تفاصيل الصحراء. كما سيشهد موقع "ميلتا باور" الشهير في خريطة "ارانغل" تحولاً مميزاً بلمسات من الرمال الذهبية، مع إعادة إحياء العناصر الكلاسيكية والتصاميم المستوحاة من النسخ السابقة، ما يضفي لمسة من الحنين إلى التجربة الجديدة.
ومن المرتقب أن تشهد خريطة "روندو" ظهورها الأول في ببجي موبايل خلال مارس 2025. وتمتد هذه الخريطة على مساحة شاسعة تبلغ 8×8 كم، حيث تجمع في تصميمها بين جماليات العمارة الآسيوية التقليدية والتفاصيل الحضرية المعاصرة. وبعد الأصداء الإيجابية التي حققتها عند إطلاقها لأول مرة في "ببجي: باتلجراوند" العام الماضي، يجري تطوير خريطة "روندو" خصيصاً لنسخة الهاتف المحمول، ما يتيح للاعبين الاستمتاع بتجربة لعب استثنائية تمتزج فيها المشاهد البصرية المذهلة مع التكتيكات المبتكرة.
وينطلق الفصل 24 من طور "ميترو رويال" في يناير 2025، حيث يقدم أوضاع لعب جديدة مع تحسينات على ميكانيكيات "المنطقة الزرقاء" وتطوير أنظمة الإنزال الجوي، ما يضفي مزيداً من الإثارة، ويفتح الباب أمام مغامرات وتجارب أكثر تشويقاً.
ويستمر طور "عالم العجائب" في تحقيق نجاح مذهل وحصد شعبية كبيرة، حيث ساهم أكثر من مليون صانع محتوى حول العالم في تصميم 3.3 مليون خريطة فريدة، بإجمالي 24 مليار مباراة تم لعبها في هذا الطور. وفي عام 2024، استثمرت ببجي موبايل 50 مليون دولار لدعم النظام التعاوني للطور، بالإضافة إلى تعزيز برنامج "نيكستار" لتسليط الضوء على محتوى اللاعبين عالي الجودة، مع تقديم جوائز مثيرة لأفضل الإبداعات.
تواصل ببجي موبايل الاحتفال بشغف وإبداع مجتمعها من خلال مسابقات التصميم وبرامج المبدعين. في "مشروع بيتوبيا للتصميم" لعام 2024، تم تقديم 270,000 تصميم من قبل أكثر من 250,000 مبدع من جميع أنحاء العالم، مع 4.5 مليون صوت لاختيار الفائزين. وفي العام المقبل، سيتم توسيع المشروع من خلال تعزيز عمليات دمج التصاميم وإطلاق فعاليات خاصة في اللعبة عبر مناطق إضافية. كما سيتم الإعلان عن مسابقات جديدة تغطي مجالات فنية متعددة، ما يمنح المبدعين فرصة عرض مواهبهم بطرق جديدة ومبتكرة.
MENAFN18122024007469016123ID1109005720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.