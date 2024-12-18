استطلاع رأي Audi أبو ظبي يكشف اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الكهربائية المستعملة

(MENAFN
- Houbara Communications) أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2024 – كشف استطلاع رأي حديث أجرته Audi أبو ظبي ارتفاعاً ملحوظاً في اهتمام سكان الإمارات بالسيارات الكهربائية المستعملة، مما يشير إلى تحول متزايد نحو تبني حلول النقل المستدام. وتسلط نتائج الاستطلاع الضوء على تطور تفضيلات المستهلكين والعوامل الرئيسية وراء الإقبال المتزايد على سوق السيارات الكهربائية المستعملة، مما يوفر رؤى قيمة حول مستقبل التنقل في المنطقة.
وكشفت الدراسة أن الضمانات تمثل أولويةً رئيسية للمشترين المحتملين؛ إذ أشار 32% من المشاركين إلى أنهم قد يفكرون في شراء سيارة كهربائية مستعملة في حال توفر خيارات الضمان، مما يسلط الضوء على أهمية الثقة والموثوقية في تبني السيارات الكهربائية. كما أظهرت النتائج أن الضمانات تعتبر العامل الأهم بين مختلف فئات المشاركين في الاستطلاع؛ حيث أظهر 41% من المشاركين الإماراتيين اهتمامًا كبيرًا بهذه الميزة عند شراء السيارات الكهربائية المستعملة. وبالمثل، أظهرت الفئة العمرية ما بين 18 و24 عامًا اهتمامًا ملحوظًا بالضمانات بنسبةٍ بلغت (36%)، في حين بلغت النسبة بين المشاركين من أصحاب الدخل المتوسط(37%).
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن توفير التكاليف والمنافع البيئية كانت من الدوافع الرئيسية في شراء سيارة كهربائية مستعملة؛ إذ ذكر 27٪ من المشاركين أن هذه العوامل كانت وراء قراراهم في الشراء، مما يعكس التحول نحو اتخاذ قرارات أكثر اقتصادية ومراعاة للبيئة. في حين برز المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا كأكثر الفئات وعيًا بيئيًا واقتصاديًا؛ حيث أشار 33٪ منهم إلى أهمية توفير التكاليف والمنافع البيئية عند اتخاذ قرار سيارة كهربائية مستعملة.
MENAFN18122024007699016537ID1109005719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.