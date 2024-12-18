"ميزن" من صديقي القابضة تطلق أول منصة تجارة إلكترونية لعلامة "أون" في الإمارات

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 ديسمبر 2024: أعلنت "ميزن"، وهي إحدى شركات مجموعة صديقي القابضة والوكيل الرئيسي لعلامة أون في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن إطلاق ، وهي منصة مخصصة للتجارة الإلكترونية تهدف إلى توفير منتجات العلامة التجارية السويسرية للملابس الرياضية الفاخرة وجلبها مباشرةً إلى المستهلكين في الأسواق الإماراتية.
تمثل المنصة الجديدة نقلةً نوعية لعلامة "أون"؛ حيث تُمكنّها من تقديم تشكيلتها الأساسية الكاملة وتوفر للمستهلكين تجربة تسوق سلسة ومريحة من خلال الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات العلامة ومخزونها المتجدد بشكلٍ منتظم. ومع إمكانية الوصول المباشر إلى أحدث مجموعات العلامة وإصداراتها الإقليمية، يمكن للمتسوقين الآن اكتشاف جميع المنتجات بدءًا من أحذية الجري عالية الأداء وصولاً إلى الملابس الرياضية الأساسية اليومية، وكل ذلك من خلال منصة واحدة.
وبعد سلسلة من الشراكات الناجحة مع تجار التجزئة عبر الإنترنت والمتاجر الرياضية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة، أصبحت Onأول منصة للعلامة التجارية في المنطقة تتيح للمستهلكين شراء منتجاتها مباشرةً. تقدم المنصة مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك الشحن في اليوم ذاته للطلبات المقدمة قبل الساعة 11 صباحًا، وخدمة مخصصة للعملاء المحليين، وخيارات دفع متنوعة، فضلاً عن توفير فرصة للتواصل مع مجتمع نابض بالحياة من عشاق العلامة التجارية.
في هذه المناسبة أكد حسن عبد المجيد صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة ميزن أن إطلاق منصة Onيأتي استجابةً للطلب المتزايد على الملابس الرياضية عالية الجودة في المنطقة. وأضاف: "توفر هذه المنصة الجديدة المخصصة للتجارة الإلكترونية تجربة سلسة ومريحة للعملاء، وتتيح لنا إمكانية التواصل مباشرةً مع عشاق العلامة". لافتًا إلى أهمية هذه المنصة في تعزيز حضور علامة أون في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
وتماشياً مع خطة أون الاستراتيجية للنمو المستمر، تسعى كل من ميزن وأون إلى توسيع نطاق وجود العلامة الرقمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تليها باقي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في عام 2025.
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