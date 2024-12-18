"كيتا درون" تحصل على ترخيص تجاري من هيئة دبي للطيران المدني لإطلاق خدمة توصيل الطعام والمستلزمات الطبية في دبي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، ×× ديسمبر 2024: أعلنت "كيتا درون"، التابعة لشركة Meituan الصينية للتكنولوجيا وخدمات البيع بالتجزئة، اليوم حصولها على أول ترخيص تجاري في دولة الإمارات لخدمات التوصيل عبر الطائرات بدون طيار (الدرونز) خارج نطاق الرؤية البصرية، وذلك من قبل هيئة دبي للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد هذا الإنجاز خطوة بارزة في مسيرة التوسع العالمي للشركة، إذ أصبحت أول مشغل صيني للخدمات اللوجستية الجوية بالطائرات بدون طيار يحصل على ترخيص تجاري دولي.
وأطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ، اليوم، خدمة "كيتا" لتوصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في واحة دبي للسيليكون.
كما اطلع سموه على حلول التوصيل المبتكرة التي تقدمها الشركة باستخدام الطائرات بدون طيار. وخلال العرض التوضيحي، تم استعراض إمكانات هذه التقنية المتقدمة في إحداث نقلة نوعية بمشهد الخدمات اللوجستية في دبي. كما سلط الحدث الضوء على الإطلاق الناجح لـ "برنامج دبي لخدمات النقل بالطائرات بدون طيار" التابع لهيئة دبي للطيران المدني، والذي يهدف إلى معالجة تحديات التوصيل في المناطق الحضرية عبر اعتماد أحدث حلول الطائرات بدون طيار.
وقام سموّه بتقديم الطلب الأول باستخدام نظام "كيتا درون" للتوصيل من خلال المنصة من RIT-Dubai، وهي إحدى نقاط الهبوط ضمن شبكة التوصيل بالطائرات بدون طيار في Dubai Silicon Oasis. تم تسليم الطلب بنجاح من خلال إحدى نقاط الإقلاع في المُجتمع.
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير البنية التحتية المتقدمة وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز الخدمات اللوجستية الذكية وتبنّي أحدث حلول النقل الجوي التي تعزز مكانة دبي في صدارة مدن المستقبل
وقال سموّه: "مستمرون في دعم مقومات الاقتصاد المتنوّع والمرن والرقمي للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتمكين صناعة الطيران والنقل الجوي في دبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كمحفز للبحث والتطوير وتحقيق النمو المستدام ضمن مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التنقّل الذكي، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم."
كما كشفت شركة Keeta Drone عن إطلاق أربعة مسارات تشغيلية لتوصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون، حيث تشمل هذه المسارات مواقع رئيسية مثل جامعة روتشستر للتكنولوجيا ومجمع دبي الرقمي.
وتهدف هذه المسارات إلى تقديم خدمات توصيل سريعة وفعّالة تشمل الطعام، الأدوية، والمواد الأساسية الأخرى. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة للشركة على الصعيد الدولي، حيث تعتمد Keeta Drone على طائراتها ذاتية القيادة المتطورة لتوفير حلول لوجستية سلسة.
وتعتمد عمليات التوصيل على طائرةM-Drone Gen 3 ، وهي طائرة بدون طيار مزوّدة بستة دوارات وقدرة حمولة قصوى تبلغ 2.3 كجم. وتوفر هذه الطائرات حلولاً لوجستية آمنة، موثوقة، وفعّالة لتلبية احتياجات البيئات الحضرية، بفضل اعتمادها على نظام الإرسال الذكي الخاص بالشركة والبنية التحتية الأرضية المؤتمتة.
وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال الدكتور ينيان ماو، نائب الرئيس في شركةMeituan ورئيس شركة Keeta Drone: "شكّلت السياسات التقدمية لدولة الإمارات ودعمها المستمر للابتكار التكنولوجي عاملاً محورياً في تمكين عملياتنا داخل الدولة.
ويعكس النمو المتزايد في الطلب على خدمات التوصيل عند الطلب في دبي، إلى جانب التحديات التي تفرضها الظروف الجوية القاسية، الحاجة الملحّة لاعتماد حلول الطائرات بدون طيار لتقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية. ونحن على ثقة بأن خدماتنا ستُعيد تعريف مفهوم الخدمات اللوجستية في المناطق الحضرية، حيث ستساهم في تعزيز تجربة العملاء، ورفع مستويات المرونة والكفاءة في قطاع التوصيل".
تأسست شركة Meituan في بكين عام 2010 بهدف دعم الابتكار الرقمي في قطاع البيع بالتجزئة، وتعاونت مع شركائها لتقديم خدمات استثنائية للمستهلكين، مع التركيز على التوصيل عند الطلب كجزء أساسي من أعمالها.
شرعت الشركة في اختبار استخدام الطائرات بدون طيار لتسهيل خدمات التوصيل المحلي في عام 2017، وأطلقت أول خدمة توصيل تجارية لها من هذا النوع في مدينة شنجن الصينية في عام 2021. وبحلول ديسمبر 2024، توسعت عمليات Keeta Drone لتشم 53 مسار في المدن الصينية الكبرى، بما في ذلك بكين وشنجن وشنغهاي وكوانغ جو، حيث أكملت أكثر من 400,000 عملية توصيل إلى مواقع متعددة تشمل المكاتب والمناطق السكنية والأماكن السياحية والحدائق العامة والجامعات والمكتبات، موفّرةً أكثر من 90,000 منتجٍ للعملاء.
ويشمل نظام الخدمات اللوجستية للطائرات بدون طيار الذي طورته الشركة طائرات ذاتية القيادة، ونظام إرسال ذكي، وإطار عمل تشغيلي عالي الكفاءة، مما يخلق حلاً لوجستياً حضرياً منخفض الارتفاع يتكيّف مع مختلف السيناريوهات والظروف الجوية.
وفي معرض جيتكس جلوبال 2023، أعلنت شركة Keeta Drone عن مشاركتها في المنطقة التجريبية الخاصة بتطبيقات وابتكارات "برنامج دبي لخدمات النقل بطائرات دون طيار" الذي أطلقته هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي للمستقبل. وقد حصلت الشركة على شهادة الاعتماد النهائية من الهيئة في عام 2024، وذلك بعد مراجعات صارمة واختبارات تحقق من العمليات التشغيلية وتكييف حلولها مع المتطلبات المحلية، الأمر الذي أدى إلى ترسيخ مكانتها كمزود موثوق لخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار خارج خط الرؤية البصرية في دولة الإمارات.
ويعكس حصول Keeta Drone على شهادة هيئة دبي للطيران المدني تميّزها في المعايير التشغيلية وبروتوكولات السلامة وجودة الخدمة التي تقدمها في جميع الجوانب اللوجستية للطائرات بدون طيار، مما يجعلها في طليعة الشركات المبتكرة في منظومة التوصيل بالطائرات بدون طيار على مستوى العالم.
وفي إطار شراكتها مع جهات بارزة مثل مستشفى فقيه الجامعي، وشركة أمريكانا، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، تسعى شركة Keeta Drone لتوسيع نطاق استخدامات تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتشمل مجالات حيوية مثل خدمات الطوارئ والتوصيل السريع للمستلزمات الطبية الضرورية.
وعلّق الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي في دولة الإمارات بالقول: "أحدَثَ إطلاق خدمة توصيل الأدوية باستخدام الطائرات بدون طيار تحولاً جذرياً، إذ توفر هذه الطائرات حلاً موثوقاً وسريعاً لتلبية الاحتياجات الحرجة والعاجلة مثل توصيل البلازما. ونتطلع إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل المزيد من التطبيقات الطبية".
ريادة في التكنولوجيا الصديقة للبيئة
عدا عن مساهمتها في تحسين مشهد خدمات التوصيل، توفر تكنولوجيا الطائرات بدون طيار بديلاً صديقاً للبيئة لتوصيل الطلبات. فقد أظهرت الدراسات أن هذه الطائرات تُصدر انبعاثات غازات دفيئة أقل بنسبة 84% لكل شحنة بالمقارنة مع الشاحنات العاملة بالديزل، بالإضافة إلى استهلاك أقل للطاقة بنسبة 94%. كما أن فارق الانبعاثات الكربونية بين الطائرات بدون طيار والمركبات التقليدية يزيد عن 10 أضعاف، بالاستناد إلى أن مسافة التوصيل تتراوح بين 2 و3 كيلومترات، وهي المسافة التي تقطعها طائرات Meituan عادةً.
وتدعم الفوائد البيئية التي يوفرها استخدام الطائرات بدون طيار على نطاق واسع مساعي Meituan لتحقيق أهدافها العالمية للاستدامة ويؤكد التزامها بالريادة في مجال التكنولوجيا الخضراء.
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