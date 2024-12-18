حياتنا: رؤية إماراتية تُعزز قيم مجلس تعاون الخليج

(MENAFN
- Yardstick Marketing Management) دبي, الإمارات العربية المتحدة, 17 ديسمبر 2024 حياتنا: بكل فخر ولدت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبجهود متفانية تعمل لخدمة سلطنة عمان وتعزيز الروابط بين البلدين
تُعد "حياتنا"، العلامة التجارية إماراتية المنشأ والهوية، انعكاساً حقيقياً للرؤية والقيم والعلاقات المُشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وهو انعكاس واضح لتراث المنطقة الأصيل وتطلعاتها المُبتكرة، تقدم "حياتنا" منتجاتها المحلية عالية الجودة والمُصممة لتلبية احتياجات العائلات العمانية ويعكس بصورة مباشرة الوحدة والقوة التي تتقاسمها الدول داخل مجلس التعاون الخليجي.
بكل فخر صُنع في الإمارات لخدمة عائلات سلطنة عمان
وفي حديثه عن رؤية "حياتنا" صرح السيد "جوزيف عبده" الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية EFI: أن "حياتنا" هي علامة تجارية إماراتية تأسست برؤية خاصة لخدمة العائلات في جميع أنحاء سلطنة عمان والمنطقة على نطاق أوسع، حيث يتم إنتاج منتجاتنا بعناية فائقة مما يؤكد التزامنا بأعلى معايير الجودة والتغذية العالمية". وأضاف السيد "جوزيف" نحن نقدر بشدة علاقتنا القوية مع تجار التجزئة والمستهلكين في سلطنة عمان، وملتزمون بدعم الصحة والرفاهية في جميع أنحاء السلطنة بكل فخر.
مع أكثر من 7,000 بقرة من نوع "هولشتاين" في مرافق متطورة، تنتج "حياتنا" ما يزيد عن 45 مليون لتر من الحليب الطازج سنويًا بأعلى جودة، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة لمجتمع دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله.
الالتزام بالحقيقة والمصداقية
"حياتنا" هي مؤسسة إماراتية بالكامل، حيث إن عملياتها، ملكيتها وقيمها يرتكزوا بقوة على القيم والتراث المُشترك للمنطقة.
و لمعالجة سوء الفهم القائم فإن "حياتنا" تعمل بشكل وثيق مع الموزعين المحليين، تجار التجزئة، وأصحاب القرار في سلطنة عمان لتحقيق الشفافية التامة ونقل الحقيقة الكاملة، وكجزء من التزامها وسعيها فإن "حياتنا" تستكشف في الوقت الحالي الإجراءات القانونية اللازمة والضرورية لوقف انتشار المعلومات والادعاءات الكاذبة.
تماشي وتوافق الاستدامة والابتكار مع القيم الإقليمية
الالتزام بالاستدامة والتمكين المحلي يعدان أساس منظومة التصنيع والعمليات في "حياتنا"، مع اعتماد علامتنا التجارية على ممارسات صديقة للبيئة مثل إعادة تدوير المياه ومبادرات الطاقة الشمسية وكذلك مبادرات الحد من النفايات بما يتماشى ويحقق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية المستدامة.
وأفاد السيد "مازن الرفاعي " الرئيس عمليات التشغيل لشركة "الإمارات للصناعات الغذائية" EFI قائلاً "حياتنا" تقدم مجموعة منتجات متنوعة تعكس كل منها جوهر تطلعات المنطقة في كل منتج نصنعه, سواء كانت منتجات ألبان أو منتجات صحية مثل مشروبات الفيتامين والكولاجين، فكل منتج يعكس التزامنا بالجودة، الابتكار وكذلك يحمل جوهر قيم وتقاليد المنطقة ليقدم تجربة فريدة تُغذي الجسد، وتُعزز الصحة، وتزرع الفخر في قلب كل بيت.
رؤية مشتركة للمستقبل
تقدم "حياتنا" مجموعة منتجات متنوعة سواء كان حليب طازج، عصائر، أو مشروبات صحية مثل مشروبات الفيتامين والكولاجين، والكفير، أو السكير الآيسلندي والتي تم تصميمها لتلبية أنماط الحياة المتطورة للمقيمين في سلطنة عمان وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمزجها بين الأصالة والرؤى المستقبلية، وتجدد "حياتنا" التزامها ومساهمتها في خلق غد مستدام وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة كل يوم.
إن التزام "حياتنا" بالجودة والأصالة يشجع العائلات في سلطنة عمان للتعرف على مجموعتنا الكاملة والتي تعكس الوحدة، التطور وقيم المنطقة الأصيلة والمُشتركة.
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المزيد عن شركة الإمارات للصناعات الغذائية
تُعد شركة الإمارات للصناعات الغذائية واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأغذية، منتجات الألبان، والزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقع المقر الرئيسي للشركة في أبو ظبي وتمتلك عمليات تصنيع وتوزيع ولوجستيات واسعة النطاق في جميع أنحاء دولة الإمارات، لدى شركة الإمارات للصناعات الغذائية اهتمامات متنوعة في قطاعات الزراعة، الأعلاف الحيوانية، منتجات الألبان والأغذية، وتتكون شركة الإمارات للصناعات الغذائية من عدة مصانع وتلعب دور رئيسي في أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مجموعة شركة الإمارات للصناعات الغذائية تضم:
● مصنع الوطنية للألبان (حياتنا)
● شركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والتسويق - شركة رائدة في إنتاج وتوزيع الأعلاف الحيوانية.
● مزارع الوطنية ومزارع مساكين للأبقار، يعدان من أكبر مزارع إنتاج الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
● مصنع الوطنية للأكياس - شركة رائدة في تصنيع أكياس البولي بروبلين
● عيادة الروضة البيطرية
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