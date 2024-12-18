إطلاق برنامج خريجي المربع الجديد لتعزيز المواهب السعودية الشابة

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، 17 ديسمبر 2024: أطلق المربع الجديد – إحدى شركات الصندوق - برنامج الخريجين الأول من نوعه كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تنمية وتمكين الجيل القادم من القادة السعوديين من الجنسين، والذي استقبل مجموعته الأولى؛ ممثّلا علامةً فارقة في التزام المربع الجديد بتطوير المواهب الاستثنائية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
صرح المهندس ممدوح القريشي، الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية: "يمثّل هذا البرنامج استثمارًا في مستقبل المملكة العربية السعودية. فمن خلال تنمية الجيل القادم من القادة، يسهم المربع الجديد في بناء غدٍ مشرق من خلال الاستثمار في أبناء الوطن،ونحن واثقون أن هؤلاء الخريجين هم من سيشكّل مستقبل مجتمعنا ومن سيدفع الابتكار إلى الأمام على نطاقٍ عالمي." بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تمهد الطريق لجيلٍ جديدٍ ومميّز من المهنيين الذين سيشكّلون مستقبل المملكة ويسهمون في نهضتها، وتماشيًا مع أهداف المملكة، يكرّس المربع الجديد جهوده للاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية خلال توفير فرص التدريب والتطوير ويجسّد هذا البرنامج التزام المربع الجديد بالتعليم والتدريب وتوطين القوى العاملة. وسيبدأ منتسبو البرنامج رحلة تحوّلية متكاملة بين التدريب العملي المنظم والدورات التعليمية، لتعزيز مهارات جيلٍ جديدٍ مميز من المهنيين المستعدين للمساهمة في تنمية وطننا الغالي وكجزء من مسؤولية الشركة في المسؤولية الاجتماعية وتمكين المجتمع.
الجدير بالذكر أن المربع الجديد حددّ بعناية عدد من الخريجين الاستثنائيين الذين يجسدون قيم البرنامج، حيث ستزوّد هذه المواهب الشابّة بمهاراتٍ حيوية في مجالات البناء والهندسة وإدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الرئيسية، مما يضمن استعدادهم للمساهمة في نجاح المربع الجديد والتقدم والابتكار. كما ستكون هذه المواهب الشابة محفّزًا فعّالاً لبناء أكبر داون تاون حديث وعصري في العالم.
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