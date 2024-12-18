6 طرق طبيعية للتخلص من البلغم

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- Khaberni) خبرني - تعد المشكلات الصحية مثل نزلات البرد والسعال ليست ضارة. لكن إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح فقد تؤدي إلى حالات أكثر خطورة وإزعاجا مثل البلغم. فأي عدوى في الرئة والقصبة الهوائية والتي تشكل الجهاز التنفسي السفلي قد تؤدي إلى البلغم. يحتاج الجسم السليم إلى بعض المخاط، ولكن قد ينتج الكثير منه عن أمراض مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد أو الحساسية أو مرض الجزر المعدي المريئي أو التدخين أو أمراض الرئة الأخرى. وفيما يلي بعض طرق التخلص من المخاط (البلغم) الموجود في حلقك، وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص:
1 - حافظ على رطوبتك
البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية لأن السوائل تخفف البلغم وتمنع الحلق من الاحتقان به. وللبقاء رطباً، يجب أن تشرب الكثير من الماء والمشروبات الساخنة الأخرى مثل الشاي والحساء. سيصبح البلغم أرق وأرق بسبب الحرارة، ما يسهل تصريفه. هذا يساعدك على تطهير حلقك.
2 - الغرغرة
الغرغرة بالماء المالح طريقة فعالة لتنظيف حلقك وتصريف البلغم منه. ابدأ بخلط نصف ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الفاتر. خذ رشفة من الماء المالح وقم بالغرغرة لبضع ثوان مع إمالة رأسك للخلف مع إبقاء الماء في حلقك. ابصق الماء بعد الغرغرة. كرر هذه العملية كل ثلاث إلى أربع ساعات للحصول على أفضل النتائج.
3 - استنشاق البخار
ستبقى الأغشية المخاطية رطبة إذا استنشقت البخار. يمكنك إضافة الملح أو الزيوت الأساسية مثل زيت الأوكالبتوس وإكليل الجبل في الماء أيضًا. يمكنك أخذ البخار مرتين على الأقل في اليوم أو الاستحمام بماء دافئ أو استخدام المرطب.
4 - شاي النعناع
يمكن أن يساعد المنثول؛ وهو زيت أساسي موجود في شاي النعناع، في تقليل البلغم وأعراض البرد والسعال الأخرى. هذا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا. إذ يساعد في محاربة نزلات البرد ويثبت عملية الشفاء.
5 - الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا تساعد على تجفيف البلغم الزائد وتعزيز التخلص من تراكمه لتخفيف احتقان الصدر. يمكنك تناول شاي الزنجبيل لتخفيف الأعراض.
6 - ابق رأسك مرفوعا
يجب أن تبقي رأسك مرفوعاً لمنع تراكم البلغم في حلقك. هذا يساعد في التصريف الطبيعي لبلغم الأنف والمخاط أسفل الجزء الخلفي من الحلق.
وإليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها: - لا تقم بقمعه، فالسعال يساعد في إزالة الإفرازات من رئتيك وحلقك. من الأفضل أن تبصقه بدلاً من ابتلاعه. - يجب تجنب شرب الكحوليات والكافيين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف وإبطاء الشفاء. بالإضافة إلى ذلك، تجنب التدخين والتعرض للتدخين غير المباشر لأنه ينتج المزيد من البلغم والمخاط. - تجنب تناول الأطعمة التي تسبب ارتجاع الأحماض أو الحرق في حلقك، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم حالتك. - الامتناع عن تناول منتجات الألبان لأنها يمكن أن تزيد من كثافة البلغم. - الابتعاد عن المهيجات مثل المواد الكيميائية والملوثات لأنها تسبب المزيد من البلغم. - لا تنفث أنفك بقوة لتجنب الألم والعدوى.
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