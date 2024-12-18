6 طرق طبيعية للتخلص من البلغم

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعد المشكلات الصحية مثل نزلات البرد والسعال ليست ضارة. لكن إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح فقد تؤدي إلى حالات أكثر خطورة وإزعاجا مثل البلغم. فأي عدوى في الرئة والقصبة الهوائية والتي تشكل الجهاز التنفسي السفلي قد تؤدي إلى البلغم. يحتاج الجسم السليم إلى بعض المخاط، ولكن قد ينتج الكثير منه عن أمراض مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد أو الحساسية أو مرض الجزر المعدي المريئي أو التدخين أو أمراض الرئة الأخرى. وفيما يلي بعض طرق التخلص من المخاط (البلغم) الموجود في حلقك، وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص:

1 - حافظ على رطوبتك

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية لأن السوائل تخفف البلغم وتمنع الحلق من الاحتقان به. وللبقاء رطباً، يجب أن تشرب الكثير من الماء والمشروبات الساخنة الأخرى مثل الشاي والحساء. سيصبح البلغم أرق وأرق بسبب الحرارة، ما يسهل تصريفه. هذا يساعدك على تطهير حلقك.

2 - الغرغرة

الغرغرة بالماء المالح طريقة فعالة لتنظيف حلقك وتصريف البلغم منه. ابدأ بخلط نصف ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الفاتر. خذ رشفة من الماء المالح وقم بالغرغرة لبضع ثوان مع إمالة رأسك للخلف مع إبقاء الماء في حلقك. ابصق الماء بعد الغرغرة. كرر هذه العملية كل ثلاث إلى أربع ساعات للحصول على أفضل النتائج.

3 - استنشاق البخار

ستبقى الأغشية المخاطية رطبة إذا استنشقت البخار. يمكنك إضافة الملح أو الزيوت الأساسية مثل زيت الأوكالبتوس وإكليل الجبل في الماء أيضًا. يمكنك أخذ البخار مرتين على الأقل في اليوم أو الاستحمام بماء دافئ أو استخدام المرطب.

4 - شاي النعناع

يمكن أن يساعد المنثول؛ وهو زيت أساسي موجود في شاي النعناع، في تقليل البلغم وأعراض البرد والسعال الأخرى. هذا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا. إذ يساعد في محاربة نزلات البرد ويثبت عملية الشفاء.

5 - الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا تساعد على تجفيف البلغم الزائد وتعزيز التخلص من تراكمه لتخفيف احتقان الصدر. يمكنك تناول شاي الزنجبيل لتخفيف الأعراض.

6 - ابق رأسك مرفوعا

يجب أن تبقي رأسك مرفوعاً لمنع تراكم البلغم في حلقك. هذا يساعد في التصريف الطبيعي لبلغم الأنف والمخاط أسفل الجزء الخلفي من الحلق.

وإليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها: - لا تقم بقمعه، فالسعال يساعد في إزالة الإفرازات من رئتيك وحلقك. من الأفضل أن تبصقه بدلاً من ابتلاعه. - يجب تجنب شرب الكحوليات والكافيين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف وإبطاء الشفاء. بالإضافة إلى ذلك، تجنب التدخين والتعرض للتدخين غير المباشر لأنه ينتج المزيد من البلغم والمخاط. - تجنب تناول الأطعمة التي تسبب ارتجاع الأحماض أو الحرق في حلقك، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم حالتك. - الامتناع عن تناول منتجات الألبان لأنها يمكن أن تزيد من كثافة البلغم. - الابتعاد عن المهيجات مثل المواد الكيميائية والملوثات لأنها تسبب المزيد من البلغم. - لا تنفث أنفك بقوة لتجنب الألم والعدوى.