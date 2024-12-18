الكونغرس الأمريكي يقدم تشريعًا مؤقتًا للحفاظ على تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 14 مارس

(MENAFN
) قدم قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي تشريعًا مؤقتًا للحفاظ على تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 14 مارس. يهدف هذا الإجراء إلى منع إغلاق جزئي للحكومة قد يبدأ يوم السبت إذا لم يتم تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب.
من المتوقع أن يبقي التشريع المقترح الميزانية الفيدرالية، التي تبلغ حاليًا حوالي 6.2 تريليون دولار، عند مستواها الحالي. وسيوفر التمويل اللازم للبرامج الأساسية، بما في ذلك برامج الجيش، ومراقبي الحركة الجوية، والأنشطة التنظيمية الفيدرالية، لضمان استمرار العمليات الحكومية دون انقطاع.
كما يتضمن مشروع القانون تخصيص 100.4 مليار دولار كتمويل طارئ جديد لمساعدة ولايات مثل نورث كارولينا وفلوريدا على التعافي من الكوارث الطبيعية الأخيرة مثل الأعاصير وحرائق الغابات وغيرها من الأحداث الشديدة. ويهدف هذا التمويل إلى تلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن هذه الأزمات.
ووفقًا لما ذكره مساعدو قيادة الجمهوريين في مجلس النواب، يشمل التمويل الطارئ 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و21 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى، و10 مليارات دولار للإغاثة الاقتصادية للقطاع الزراعي. وإذا فشل الكونغرس في تمرير التشريع هذا الأسبوع، ستواجه الوكالات الفيدرالية إغلاقًا جزئيًا اعتبارًا من يوم السبت.
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