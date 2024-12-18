الدوحة مول يعلن افتتاح متاجر جديدة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر

(MENAFN
Editorial) كشف الدوحة مول، الوجهة الشاملة لأرقى تجارب التسوّق في جنوب الدوحة، عن افتتاح 30 متجرًا جديدًا قبيل احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وذلك كإضافة مميّزة ضمن رحلته المتواصلة لتنمية مجتمعه من المستأجرين، وتعزيز مكانته كوجهة ديناميكية مفضلة لأروع تجارب التسوّق لدى السكان والزوار – على حد سواء.
تشمل هذه الإضافات العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة من أبرزها، أديداس، ليفيز، ريتوالز، سكيتشرز، ديون، ستيف مادن، آردين، كول إت سبرينج، كروكس، آلدو، بيركنستوك، نيويوركر، ناين ويست، فلو، ذا أثليت كو، تومز، بي إتش بي سي، دولار بلس، لافي ان روز، كيبون, مجموعة يتيم، أسيكس، إلى جانب منافذ التجزئة المفضلة للعائلات مثل أكبر فرع آر آند بي في قطر، إل سي وايكيكي، بي بي زي، وبيبيز آند مور. تُضاف هذه الافتتاحات إلى المتاجر التي سبق وانضمت إلى المول مؤخرًا، إذ تم تدشين متجري دكتور إم، وموموسو يومي 15 و16 ديسمبر 2024 على التوالي، فضلا عن سنتربوينت و جيوردانو، العلامتين التجاريتين الشهيرتين.
مدعومًا بقائمته الحالية من المنافذ التجارية المميزة مثل لولو هايبر ماركت ومكتبة جرير، يمضي الدوحة مول بوتيرة متسارعة نحو توسيع المشهد التجاري بالمول والارتقاء بقطاع التجزئة في قطر بما يلبي مختلف احتياجات وتفضيلات جميع أفراد المجتمع القطري. وكذلك، يتطلع الدوحة مول افتتاح كل من فيرونا وهوم سنتر قبل نهاية العام.
وبهذه المناسبة، أعرب السيّد دانيال نصر، مدير عام الدوحة مول، عن سعادته بالإضافات الجديدة والقيمة في المول، وقال: "يسعدنا الترحيب بمجموعة من أبرز العلامات التجارية المرموقة في الدوحة مول، في خطوة تعبر عن خططنا التوسعية، وتتوافق مع التزامنا الراسخ بتقديم تجربة تسوّق فريدة ومتجددة تواكب تطلعات زوارنا. نتطلع بشدة لرؤية كل أطياف المجتمع يستمتعون بالبيئة النابضة بالحيوية التي نهيئها لهم، والتنوّع الذي نضعه في متناولهم في المول".
في موقعه الاستراتيجي بمنطقة أبو هامور، يتألق الدوحة مول كوجهة فريدة للتسوّق والترفيه تمتاز بتوفير مواقف سيارات شاسعة، وتصميم عصري يتيح حرية التنقّل بين أروقته بسهولة، ما يجعله ملتقى مثالي للعائلات والأصدقاء للتواصل والاستمتاع بتجارب فريدة.
يذكر ان افتتاح هذه المتاجر الجديدة خطوة إضافية على طريق النمو والتوسّع، حيث يواصل الدوحة مول تنويع عروضه، ما يعكس تطلعه الدائم لتقديم تجربة تسوق متميّزة، وأسلوب حياة مفعم بالحيوية يركّز على العائلة ويلبي الأذواق والتفضيلات كافة.
يدعو الدوحة مول كافة أطياف المجتمع القطري لمتابعة كل جديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام: @onedohamall – فيسبوك: @dohamall) والموقع الإلكتروني:
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