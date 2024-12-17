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الخارجية الأمريكية: ننسق مع الأمم المتحدة للكشف عن مصير المختفين قسرا في سوريا

12/17/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 12 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنها تعمل مع هيئات تابعة للأمم المتحدة لجمع المعلومات عن ضحايا الاخفاء القسري في سوريا تمهيدا للكشف عن مصائرهم ومساءلة المسؤولين عن إخفائهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي "تكشف الأدلة التي بدأت تخرج من سوريا في الأيام العشرة التي تلت سقوط نظام الأسد عن وجود مقابر الجماعية غير أن المعلومات التي كنا نجمعها داخل حكومة الولايات المتحدة تشمل معلومات لم يكشف عنها بعد".
وعبر عن اعتقاده بأن "فساد هذا النظام كان أمام أنظار العالم على مدار الصراع في سوريا (منذ 2011) وهو نظام كان يستخدم الغاز ضد شعبه ويعذبه".
وأضاف "نستمر في رؤية من الأدلة تتراكم على مدى وحشيته (نظام الأسد) في إساءة معاملة شعبه وارتكاب (جرائم) القتل والتعذيب (بحقه)".
وأكد "فيما يتعلق بالمقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز والتعذيب هناك مسألتين أساسيتين. (أولاهما) تقديم إجابات لأسر للأشخاص المختفين (المخفيين قسرا) والذين تعرضوا للتعذيب والذين قتلوا و(ثانيهما) مساءلة الذين فعلوا ذلك".
وأكد العمل مع عدد من هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا "التي تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال ويمكنها جمع هذه المعلومات وفحصها بشكل صحيح لضمان حصول العالم والشعب السوري على الإجابات والمساءلة".
وتعرف "المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية" نفسها بأنها كيان تابع للأمم المتحدة أنشأته الجمعية العامة في 29 يونيو 2023 استجابة للنداءات العاجلة من أفراد أسر الآلاف من الأشخاص المفقودين في سوريا لاتخاذ إجراءات لتحديد مصيرهم ومكان وجودهم.
وينص القرار الذي تم تأسيسها بموجبه على توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا وتوفير الدعم الكافي للضحايا بما في ذلك الناجين والناجيات وأسر المفقودين. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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