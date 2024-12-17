منتخب الكويت للبادل للناشئين يفوز على نظيره السعودي بنتيجة (3 - 0)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 17 - 12 (كونا) -- فاز منتخب الكويت الوطني للبادل فئة الناشئين على نظيره السعودي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل ضمن منافسات بطولة آسيا للبادل للناشئين التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الثلاثاء.
واعرب مدير الفريق عبدالرحمن المسبحي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن امله في ان يحقق منتخب الكويت في مشاركته الاولى الفوز باللقب مشيدا بما يمتلكه لاعبو المنتخب من مهارات لتحقيق ذلك.
واكد المسبحي ان فريقه جاهز للمواجهة وانه استعد وتدرب بشكل جيد قبل فترة كافية من البطولة متمينا لهم كل السداد والتوفيق لتحقيق انجاز مشرف ورفع علم الكويت عاليا.
كما اعرب عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث الرياضي مشيدا بجهود الاتحاد البحريني وحسن تنظيمه.
وبدأت منافسات بطولة آسيا للبادل للناشئين بإقامة دور المجموعات في كل من مسابقة تحت 14 وتحت 16 وتحت 18 سنة حيث تعد تلك البطولة الأولى على المستوى القاري.
ويستضيف البطولة الاتحاد البحريني للبادل من 15 لغاية 21 ديسمبر الجاري برعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد بمشاركة سبعة منتخبات آسيوية بالاضافة الى البلد المستضيف والكويت والسعودية والإمارات ولبنان وإيران واليابان. (النهاية)
خ ن ع / ف ا س
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