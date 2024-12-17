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منتخب الكويت للبادل للناشئين يفوز على نظيره السعودي بنتيجة (3 - 0)

12/17/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 12 (كونا) -- فاز منتخب الكويت الوطني للبادل فئة الناشئين على نظيره السعودي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل ضمن منافسات بطولة آسيا للبادل للناشئين التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الثلاثاء.
واعرب مدير الفريق عبدالرحمن المسبحي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن امله في ان يحقق منتخب الكويت في مشاركته الاولى الفوز باللقب مشيدا بما يمتلكه لاعبو المنتخب من مهارات لتحقيق ذلك.
واكد المسبحي ان فريقه جاهز للمواجهة وانه استعد وتدرب بشكل جيد قبل فترة كافية من البطولة متمينا لهم كل السداد والتوفيق لتحقيق انجاز مشرف ورفع علم الكويت عاليا.
كما اعرب عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث الرياضي مشيدا بجهود الاتحاد البحريني وحسن تنظيمه.
وبدأت منافسات بطولة آسيا للبادل للناشئين بإقامة دور المجموعات في كل من مسابقة تحت 14 وتحت 16 وتحت 18 سنة حيث تعد تلك البطولة الأولى على المستوى القاري.
ويستضيف البطولة الاتحاد البحريني للبادل من 15 لغاية 21 ديسمبر الجاري برعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد بمشاركة سبعة منتخبات آسيوية بالاضافة الى البلد المستضيف والكويت والسعودية والإمارات ولبنان وإيران واليابان. (النهاية)

خ ن ع / ف ا س




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