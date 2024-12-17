الخارجية الامريكية تعلن تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين (قسد) وتركيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 17 – 12 (كونا) –- اعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الثلاثاء تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة (منبج) شمالي سوريا حتى نهاية الاسبوع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي ان اتفاق وقف اطلاق النار المبدئي بين الجانبين الذي توسطت فيه واشنطن الاسبوع الماضي قد انتهى معربا عن رغبة الولايات المتحدة في تمديد وقف اطلاق النار لاطول فترة ممكنة.
واضاف ميلر "لا نريد أن نرى أي طرف يستغل الوضع غير المستقر الحالي لتعزيز مصالحه الخاصة الضيقة على حساب المصلحة الوطنية السورية".
وقال انه "ليس من مصلحة احد تصاعد الصراع في سوريا" مؤكدا ان بلاده تواصل الانخراط مع (قسد) وتركيا لخفض الصراع.
واوضح ميلر ان الولايات المتحدة "تجري محادثات مع تركيا بشأن المضي قدما في سوريا.. وندرك بواعث القلق التركي المشروع بشأن سوريا".
من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في بيان ان "تركيا حليف مهم للغاية" مشيرا الى ان واشنطن تواصل ابقاء خطوط الاتصال مفتوحة معها بشأن الوضع في سوريا.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن قد اعلنت في بيان في وقت سابق من اليوم ان تركيا تجهز استعدادات عسكرية كبيرة في اطار تحضيرها لعملية عسكرية على مدينة (كوباني) السورية.
يذكر ان الهدنة التي استمرت أربعة أيام بين (قسد) وفصائل موالية لتركيا قد انتهت أمس الإثنين بعد فشل الوساطة الأمريكية في التوصل إلى حلول بشأن البنود الأساسية التي تشمل نقل الأسرى وتأمين انسحاب قوات (قسد) من مدينة (منبج). (النهاية)
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