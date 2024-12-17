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الخارجية الامريكية تعلن تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين (قسد) وتركيا

12/17/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 17 – 12 (كونا) –- اعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الثلاثاء تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة (منبج) شمالي سوريا حتى نهاية الاسبوع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي ان اتفاق وقف اطلاق النار المبدئي بين الجانبين الذي توسطت فيه واشنطن الاسبوع الماضي قد انتهى معربا عن رغبة الولايات المتحدة في تمديد وقف اطلاق النار لاطول فترة ممكنة.
واضاف ميلر "لا نريد أن نرى أي طرف يستغل الوضع غير المستقر الحالي لتعزيز مصالحه الخاصة الضيقة على حساب المصلحة الوطنية السورية".
وقال انه "ليس من مصلحة احد تصاعد الصراع في سوريا" مؤكدا ان بلاده تواصل الانخراط مع (قسد) وتركيا لخفض الصراع.
واوضح ميلر ان الولايات المتحدة "تجري محادثات مع تركيا بشأن المضي قدما في سوريا.. وندرك بواعث القلق التركي المشروع بشأن سوريا".
من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في بيان ان "تركيا حليف مهم للغاية" مشيرا الى ان واشنطن تواصل ابقاء خطوط الاتصال مفتوحة معها بشأن الوضع في سوريا.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن قد اعلنت في بيان في وقت سابق من اليوم ان تركيا تجهز استعدادات عسكرية كبيرة في اطار تحضيرها لعملية عسكرية على مدينة (كوباني) السورية.
يذكر ان الهدنة التي استمرت أربعة أيام بين (قسد) وفصائل موالية لتركيا قد انتهت أمس الإثنين بعد فشل الوساطة الأمريكية في التوصل إلى حلول بشأن البنود الأساسية التي تشمل نقل الأسرى وتأمين انسحاب قوات (قسد) من مدينة (منبج). (النهاية)

أ م م / ف ا س




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