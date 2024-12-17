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المبعوث الأممي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف أنشطته الاستيطانية في الجولان السوري

12/17/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 12 (كونا) -- طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الثلاثاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الجولان السوري المحتل واصفا إياها بغير القانونية.
جاء ذلك في إحاطة قدمها بيدرسون عبر الاتصال المرئي من دمشق أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في سوريا وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وشدد بيدرسون على صون سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووجوب وقف الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال عليها مشيرا إلى ورود تقارير حول خطة مجلس الوزراء الإسرائيلي لتوسيع المستوطنات في الجولان.
وقال إن سوريا تواجه "واقعا جديدا تماما" بعد سقوط نظام الأسد الذي حكمها لمدة 54 عاما لافتا إلى أن الفترة الحالية هي الوقت المناسب "من أجل طمأنة جميع السوريين بأن حصتهم في المستقبل واضحة وأنها سوف تتجسد في ترتيبات انتقالية موثوقة وشاملة".
وعبر المبعوث الأممي عن تعازيه الصادقة إلى "مئات الآلاف من السوريين الذين فقدوا أحباءهم خلال نحو 14 عاما من الصراع وتضامني مع الملايين الذين واجهوا النزوح والنفي والدمار والاعتقال والإساءة والمعاناة والخسارة خلال الصراع".
وتطرق إلى لقائه بمجموعة من الجهات الفعالة وتواصله المستمر مع السوريين مؤكدا أنه يستمع إلى "آمال ومخاوف".
ونبه بيدرسون أيضا إلى أن الشعب السوري يشعر بالقلق إزاء المستقبل قائلا إن "التحديات التي تنتظرنا هائلة وأخشى أنه إذا لم يتم التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح من قبل السوريين والمجتمع الدولي فإن الأمر قد يتحول إلى الأسوأ مرة أخرى".
وأشار إلى التحديات التي تواجه سوريا في الوقت الراهن بما فيها أن "الصراع لم ينته بعد" علاوة على الحجم الهائل للاحتياجات حيث دمر هذا الصراع المروع اقتصاد سوريا وبنيتها التحتية وبات يعيش 90 بالمئة من السوريين في فقر.
وسلط المسؤول الأممي الضوء على التحدي الآخر السياسي داعيا إلى ضمان أن العملية السياسية لا تزال على المسار الصحيح لتجنب "حالة عدم استقرار جديدة".
وحدد في هذا السياق مجموعة من المتطلبات بما فيها أن السوريين يحتاجون إلى انتقال منظم يوفر الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تخدم مصالحهم وتوفر لهم الخدمات الأساسية.
وأضاف أن ذلك الانتقال يجب أن يكون موثوقا به وشاملا وأن يكون هناك دستور جديد يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (2254) فضلا عن انتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع السوريين.
وختم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بالإشارة كذلك إلى لقائه مع نساء سوريات في دمشق مشددا على ضرورة "أن تكون النساء السوريات جزءا من عملية الانتقال نفسها وإلا فلن يمكن اعتبارها عملية شاملة". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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