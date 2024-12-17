الجزائر تتسلم رئاسة الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 17 - 12 (كونا) -- تسلمت الجزائر اليوم الثلاثاء رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب خلال الاجتماع ال41 المنعقد بالعاصمة الجزائرية.
وأعرب الوزير بلعريبي في تصريح صحفي
عقب الاجتماع عن تطلعه لتقديم إضافة جديدة في صيغ الإسكان التي تلبي تطلعات المواطنين العرب موجها شكره الى رئيس الدورة السابقة ومتمنيا أن يكون عند حسن ظن الدول العربية والمواطنين.
وأكد أن الاجتماع تميز بنقاش ثري وتبادل للتجارب والرؤى الحديثة في مجالات الإسكان والتعمير بما يسهم في تحسين واقع السكن في الدول العربية.
من جهته عبر الوزير الليبي عن شكره للجزائر وتمنياته بالنجاح لنظيره بلعريبي في رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزاري.
يذكر أن الاجتماع ال41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب انعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتزامن مع مؤتمر الإسكان العربي الثامن الذي افتتحت أعماله في وقت سابق من اليوم تحت شعار (العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة).
وتشارك دولة الكويت في المؤتمر ممثلة بمدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي.
ويعتبر المجلس أحد هياكل جامعة الدول العربية ويهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في مجالات الإسكان والتعمير من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع إقامة صناعات مشتركة لمواد ومعدات البناء بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث والتشريعات في هذا المجال. (النهاية)
م ر / ر ج
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