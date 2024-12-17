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الجزائر تتسلم رئاسة الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

12/17/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 17 - 12 (كونا) -- تسلمت الجزائر اليوم الثلاثاء رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب خلال الاجتماع ال41 المنعقد بالعاصمة الجزائرية.
وأعرب الوزير بلعريبي في تصريح صحفي عقب الاجتماع عن تطلعه لتقديم إضافة جديدة في صيغ الإسكان التي تلبي تطلعات المواطنين العرب موجها شكره الى رئيس الدورة السابقة ومتمنيا أن يكون عند حسن ظن الدول العربية والمواطنين.
وأكد أن الاجتماع تميز بنقاش ثري وتبادل للتجارب والرؤى الحديثة في مجالات الإسكان والتعمير بما يسهم في تحسين واقع السكن في الدول العربية.
من جهته عبر الوزير الليبي عن شكره للجزائر وتمنياته بالنجاح لنظيره بلعريبي في رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزاري.
يذكر أن الاجتماع ال41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب انعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتزامن مع مؤتمر الإسكان العربي الثامن الذي افتتحت أعماله في وقت سابق من اليوم تحت شعار (العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة).
وتشارك دولة الكويت في المؤتمر ممثلة بمدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي.
ويعتبر المجلس أحد هياكل جامعة الدول العربية ويهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في مجالات الإسكان والتعمير من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع إقامة صناعات مشتركة لمواد ومعدات البناء بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبحوث والتشريعات في هذا المجال. (النهاية)
م ر / ر ج



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