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الولايات المتحدة تعرب عن تفاؤل حذر بشأن قرب التوصل الى اتفاق في غزة

12/17/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 12 (كونا) -- عبرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن "تفاؤل حذر" بشأن التوصل الى اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعللت ذلك بأنه تم الاقتراب عدة مرات من هذا الهدف منذ الإعلان عن المبادرة الأمريكية في نهاية مايو الماضي من دون التمكن من إنجازه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز بمقر الوزارة "لن أدخل في أي تحديثات جوهرية وأعتقد أن التفاؤل الحذر هو طريقة عادلة لوصف الأمر وإن كان استنادا الى المعطيات التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية حيث كنا قريبين من التوصل الى اتفاق بشأن غزة".
وأفاد ميلر بأن "المسافة القصيرة المتبقية هي الأكثر صعوبة لأن الطرفين لم يتفقا على اتفاق نهائي لأسباب مختلفة".
وأكد "أننا نواصل العمل مع الوسطاء الذين يواصلون بدورهم العمل مع (حماس) ومع إسرائيل واستنادا إلى القضايا المتبقية ينبغي لنا أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق وأن نكون قادرين على معالجة الخلافات بين الطرفين ولكن هذا لا يعني أننا سنتمكن من ذلك".
وأوضح أن عدم اليقين بشأن التوصل الى اتفاق يعود "لأنه كانت هناك أوقات سابقة حيث كنا قريبين (من انجاز اتفاق) وكنا نعتقد أن الخلافات يمكن معالجتها وفي نهاية المطاف لم نتوصل إلى اتفاق".
وتابع ميلر في إجابة على سؤال صحفي بشأن ما إذا كان الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا سيكون بمثابة وقف إطلاق نار مؤقت في غزة "أعتقد أنكم ستتفهمون عدم رغبتي في إبداء رأي بشأن تفاصيل اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في 31 مايو الماضي عن مقترح وصفه آنذاك بأنه "مقترح اسرائيلي" وبات يصطلح لاحقا على اعتباره مبادرة أمريكية تتكون من ثلاث مراحل وتشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى لدى حركة (حماس) بمعتقلين فلسطينيين يحتجزهم الاحتلال وإدخال المساعدات إلى القطاع وصولا إلى إنهاء الحرب بشكل دائم وعودة الفلسطينيين النازحين إلى مناطقهم وإعادة إعمار غزة. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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