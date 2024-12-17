الولايات المتحدة تعرب عن تفاؤل حذر بشأن قرب التوصل الى اتفاق في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 17 - 12 (كونا) -- عبرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن "تفاؤل حذر" بشأن التوصل الى اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعللت ذلك بأنه تم الاقتراب عدة مرات من هذا الهدف منذ الإعلان عن المبادرة الأمريكية في نهاية مايو الماضي من دون التمكن من إنجازه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز بمقر الوزارة "لن أدخل في أي تحديثات جوهرية وأعتقد أن التفاؤل الحذر هو طريقة عادلة لوصف الأمر وإن كان استنادا الى المعطيات التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية حيث كنا قريبين من التوصل الى اتفاق بشأن غزة".
وأفاد ميلر بأن "المسافة القصيرة المتبقية هي الأكثر صعوبة لأن الطرفين لم يتفقا على اتفاق نهائي لأسباب مختلفة".
وأكد "أننا نواصل العمل مع الوسطاء الذين يواصلون بدورهم العمل مع (حماس) ومع إسرائيل واستنادا إلى القضايا المتبقية ينبغي لنا أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق وأن نكون قادرين على معالجة الخلافات بين الطرفين ولكن هذا لا يعني أننا سنتمكن من ذلك".
وأوضح أن عدم اليقين بشأن التوصل الى اتفاق يعود "لأنه كانت هناك أوقات سابقة حيث كنا قريبين (من انجاز اتفاق) وكنا نعتقد أن الخلافات يمكن معالجتها وفي نهاية المطاف لم نتوصل إلى اتفاق".
وتابع ميلر في إجابة على سؤال صحفي بشأن ما إذا كان الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا سيكون بمثابة وقف إطلاق نار مؤقت في غزة "أعتقد أنكم ستتفهمون عدم رغبتي في إبداء رأي بشأن تفاصيل اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في 31 مايو الماضي عن مقترح وصفه آنذاك بأنه "مقترح اسرائيلي" وبات يصطلح لاحقا على اعتباره مبادرة أمريكية تتكون من ثلاث مراحل وتشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى لدى حركة (حماس) بمعتقلين فلسطينيين يحتجزهم الاحتلال وإدخال المساعدات إلى القطاع وصولا إلى إنهاء الحرب بشكل دائم وعودة الفلسطينيين النازحين إلى مناطقهم وإعادة إعمار غزة. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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