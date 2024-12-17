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مؤتمر الإسكان العربي الثامن: حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين يبلغ نحو 400 مليار دولار

12/17/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 17 - 12 (كونا) -- أكد الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية علي بن ابراهيم المالكي اليوم الثلاثاء أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين الشعبية بلغ نحو 400 مليار دولار هذا العام.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الأول العربي - الصيني للاسكان والتنمية الحضرية على هامش فعاليات الدورة ال41 لمجلس وزراء العرب للاسكان الذي تحتضنه الجزائر حيث يهدف اللقاء لتأسيس شراكة نوعية بين الطرفين بما يصب في مصلحتهما.
وأكد المالكي على "الدور المهم الذي يقوم به قطاع السكن والبناء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام" منوها بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المثمرة التي تربط الصين بالدول العربية.
وأوضح أن "الصين أضحت ثاني شريك تجاري للدول العربية حيث انتقل حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 36 مليار دولار سنة 2004 إلى نحو 400 مليار دولار في 2024".
ورأى أن "الشراكة العربية-الصينية في مجال البناء والتعمير قادرة على تطوير استراتيجيات تمكن من الوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة لاسيما في تقنيات البناء الجديدة وهذا بالنظر الى التحديات المطروحة عالميا وعلى رأسها النمو السكاني السريع والتغيرات المناخية والحاجة إلى الموارد المستدامة".
من جهته أكد وزير السكن الجزائري الرئيس الحالي لمجلس الوزراء العرب للاسكان محمد بلعريبي خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وزراء الإسكان العرب أن هذا اللقاء يؤسس لتجسيد شراكات نوعية من شأنها أن ترقى إلى مستوى أعلى مبني على قاعدة رابح-رابح".
وبعد أن ذكر أن "العلاقات العربية - الصينية ظلت تتطور منذ خمسينيات القرن الماضي بما يخدم مصلحة الجانبين الصديقين ويعزز من مكانتهما على المستويين الإقليمي والعالمي" اعتبر بلعريبي أن "هذا اللقاء سيسمح بتبادل الخبرات بين الجانبين في ملف الإسكان والاستدامة لاسيما في تكنولوجيات البناء والسكن والتنمية الحضرية والتجديد الحضري وكذلك البناء المقاوم للزلازل والمدن الذكية".
بدوره أكد وزير الاسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ على وجود "آفاق واسعة للشراكة العربية - الصينية في مجال البناء والتعمير ما يفتح المجال لتعزيز التبادلات وبالتالي كتابة فصل جديد في بناء التعاون".
وبعد أن نوه "بالإنجازات المتميزة التي تحققها الدول العربية في مجال بناء المدن" أعرب الوزير الصيني عن تطلعه لتحقيق نتائج مربحة للجانبين مشيرا إلى توقيع بلاده سلسلة مذكرات تفاهم بالإضافة إلى عقد ندوات ودورات تدريبية مع العديد من الدول العربية. (النهاية)

م ر / ر ج



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