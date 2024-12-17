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الجزائر: افتتاح الملتقى الكشفي العربي السادس للأشبال

12/17/2024 11:29:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 17 - 12 (كونا) -- افتتح مساء اليوم الثلاثاء الملتقى الكشفي العربي السادس للأشبال الذي تنظمه الكشافة الاسلامية الجزائرية تحت شعار (عالم الطفولة عالم جميل) بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن منظمات وهيئات وطنية.
وقال القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية عبد الرحمن حمزاوي في كلمة افتتاحية للملتقى الذي يحتضنه المخيم الكشفي الدولي بسيدي فرج غربي العاصمة إن "هذه التظاهرة تجسد أواصر الأخوة بين منتسبي الكشافة للدول العربية".
وأشاد حمزاوي بالاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلاد للحركة الكشفية من خلال مرافقتها للكشافة بالنظر لدورها التكميلي في تربية الاجيال وتنمية معارفهم.
من جهته ثمن الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية هاني عبد المنعم العناية التي يوليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمنظمة الكشفية الجزائرية التي تعد مثلما قال "مدرسة في تربية الأجيال وتكوين القادة".
واعتبر عبد المنعم أن الملتقى الذي تحتضنه الجزائر حتى 23 ديسمبر الجاري يشكل "فرصة لتبادل الخبرات حول القيم الكشفية في الوطن العربي".
بدوره أكد وزير الشباب الجزائري مصطفى حيداوي على "الدور المهم للمنظمة الكشفية في هيكلة الشباب وإعداده لتولي المسؤوليات" مجددا التزامه بتقديم الدعم الكامل لهذه المنظمة من أجل مواصلة مهامها النبيلة.
كما تطرق وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي في كلمته إلى "مسار الكشافة الاسلامية الجزائرية التي تكمل دور وزارة التربية في تربية الأجيال وحمايتها من الآفات الاجتماعية لاسيما آفة المخدرات".
وبحسب المنظمين فإن هذه الفعالية تهدف إلى بناء جسور التواصل والتعاون بين الأطفال من خلال الأنشطة المشتركة التي تجمعهم بما يساهم في نشر الثقافة الكشفية وتنمية الروح العربية المشتركة.
كما يسعى هذا الملتقى إلى تعزيز القيم الكشفية والمجتمعية من خلال تقديم برنامج متنوع للأشبال يشمل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والسياحية التي تصقل مهاراتهم وتبرز مواهبهم وتنمي قدراتهم بالإضافة إلى تجسيد مفاهيم التعارف والتعايش والتعاون.
وتتضمن فعاليات الملتقى مجموعة من الأنشطة الكشفية التي تشمل زيارة الأماكن والمعالم الأثرية على غرار مقام الشهيد وحديقة التجارب (الحامة) وحي القصبة وجامع الجزائر ومدينة تيبازة غربي العاصمة. (النهاية)

م ر / ر ج



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