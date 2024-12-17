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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/17/2024 11:29:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يمارسون عمليات استهتار ورعونة وسلوكيات خطرة تهدد حياتهم وحياة الآخرين أمام صالة أفراح في منطقة الشعب.

واشنطن – وزارة الخارجية الامريكية تعلن تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة (منبج) شمالي سوريا حتى نهاية الاسبوع.

نيويورك - قاض في نيويورك يرفض طلب إلغاء إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جنائيا في قضية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت ويؤكد أن التهمة لا ترتبط بأفعال رسمية مشمولة بالحصانة الرئاسية.

الدوحة - البرازيلي فينيسيوس جونيورز (مهاجم ريال مدريد) يحرز جائزة (فيفا ذا بيست) كأفضل لاعب في العالم لسنة 2024 خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية) ر ج

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