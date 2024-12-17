موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي
وهم يمارسون عمليات استهتار ورعونة وسلوكيات خطرة تهدد حياتهم وحياة الآخرين أمام صالة أفراح في منطقة الشعب.
واشنطن – وزارة الخارجية الامريكية تعلن تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة (منبج) شمالي سوريا حتى نهاية الاسبوع.
نيويورك - قاض في نيويورك يرفض طلب إلغاء إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جنائيا في قضية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت ويؤكد أن التهمة لا ترتبط بأفعال رسمية مشمولة بالحصانة الرئاسية.
الدوحة - البرازيلي فينيسيوس جونيورز (مهاجم ريال مدريد) يحرز جائزة (فيفا ذا بيست) كأفضل لاعب في العالم لسنة 2024 خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية) ر ج
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