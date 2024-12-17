موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع وهم يمارسون عمليات استهتار ورعونة وسلوكيات خطرة تهدد حياتهم وحياة الآخرين أمام صالة أفراح في منطقة الشعب.

واشنطن – وزارة الخارجية الامريكية تعلن تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة (منبج) شمالي سوريا حتى نهاية الاسبوع.

نيويورك - قاض في نيويورك يرفض طلب إلغاء إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد جنائيا في قضية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت ويؤكد أن التهمة لا ترتبط بأفعال رسمية مشمولة بالحصانة الرئاسية.

الدوحة - البرازيلي فينيسيوس جونيورز (مهاجم ريال مدريد) يحرز جائزة (فيفا ذا بيست) كأفضل لاعب في العالم لسنة 2024 خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية) ر ج