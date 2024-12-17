الضريبة: تستحدث قسما فنيا لدعم الملزمين بنظام الفوترة الإلكتروني

قررت دائرة ضريبة والمبيعات استحداث قسم للدعم الفني في مديرية الفوترة، لدعم الشركات والمنشآت والأفراد المسجلين والملزمين بالانضمام لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، لديمومة عملهم من حيث مواءمة الأنظمة المحوسبة مع النظام.



وبحسب بيان للدائرة اليوم الثلاثاء، قال مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبو علي، إن القسم يهدف إلى إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب لاستخدام النظام، مع إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في النظام أصبح حتى تاريخه 103 آلاف مكلف.