الضريبة: تستحدث قسما فنيا لدعم الملزمين بنظام الفوترة الإلكتروني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قررت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استحداث قسم للدعم الفني في مديرية الفوترة، لدعم الشركات والمنشآت والأفراد المسجلين والملزمين بالانضمام لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، لديمومة عملهم من حيث مواءمة الأنظمة المحوسبة مع النظام.
وبحسب بيان للدائرة اليوم الثلاثاء، قال مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبو علي، إن القسم يهدف إلى إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب لاستخدام النظام، مع إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في النظام أصبح حتى تاريخه 103 آلاف مكلف.
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