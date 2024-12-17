وزير الصناعة: السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أنه "سيتم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي".



وقال القضاة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن "قرار دخول الشاحنات للأراضي السورية، سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا".



وأضاف أنه سيزور يوم بعد غد (الخميس)، معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، للاطلاع على سير العمل والإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية التبادل التجاري بين البلدين.



وكانت الجهات السورية قررت إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً على معبر جابر الحدودي.-(بترا)