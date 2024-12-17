وزير الصناعة: السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أنه "سيتم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي".
وقال القضاة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن "قرار دخول الشاحنات للأراضي السورية، سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا".
وأضاف أنه سيزور يوم بعد غد (الخميس)، معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، للاطلاع على سير العمل والإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية التبادل التجاري بين البلدين.
وكانت الجهات السورية قررت إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً على معبر جابر الحدودي.-(بترا)
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