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معدلات البطالة الحديثة.. مشكلة قديمة متجددة

12/17/2024 11:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - رغم انخفاض معدل البطالة في المملكة، والاتفاق على إيجابية التحرك في المؤشر، الذي يشكل هاجسا في دوائر صنع القرار الاقتصادي، إلا أنه ما يزال ينذر بمشهد مستقبلي قاتم يستدعي إيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة التي باتت إرثا دوارا بين الحكومات.
إيجابية تحرك مؤشر البطالة تكمن بتحسن طفيف بعد ارتفاعات متتالية خلال السنوات الماضية، بحسب خبراء أكدوا لـ"الغد" ضرورة إيجاد سبل لمواجهة هذه المشكلة من خلال خطة وطنية محكمة تمتد أذرعها على كافة الأصعد الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الخبراء ضرورة تقديم الدعم التحفيزي الذي يساعد الشركات والمصانع على التوسع في أعمالها، وتخفيض كلف الطاقة والتشغيل بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يقود إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي تتيح توسعة الاقتصاد وتوليد فرص العمل داخله.
بالإضافة إلى ذلك طالب الخبراء بالعمل على استقطاب استثمارات على المستوى الداخلي والإقليمي والدخول في شراكة جادة مع القطاع الخاص والقيام بخطة تحفيزية لمختلف القطاعات والتوسع في برامج التدريس المهني وإيجاد البيئة الحقيقية التي تشجع على الإقبال على هذا النوع من التوجة المهني.
وكان معدل البطالة في الأردن انخفض خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 21.5 % بتراجع مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2023، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الربعي حول العمالة والبطالة.
وبمقارنته مع الربع الثاني من العام الحالي، يتضح أن معدل البطالة في الأردن ارتفع بنسبة 0.1 نقطة مئوية، حيث بلغت في الربعين الأول والثاني 21.4 %. وهو ما يشير إلى استقرار معدلات البطالة محليا منذ بداية العام الحالي.
ووفق التقرير، بلغ معدل البطالة لدى الذكور 18.3 % خلال الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض مقداره 1.5 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، فيما بلغ لدى الإناث 33.3 % خلال الربع الثالث من عام 2024 بارتفاع مقداره 1.6 % قياسا بذات الربع من عام 2023.
وبمقارنة معدل البطالة للربع الثالث من عام 2024 مع الربع الثاني للعام 2024 يتضح أن معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 2.3 نقطة مئوية.
وسجلت معدلات البطالة خلال العقد الأخير 2013 - 2023 ارتفاعا بنحو
10.4 %، وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ معدل البطالة خلال العام 2013 ما نسبته 11 %.
الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أكد "أن استقرار معدلات البطالة محليا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مؤشر جيد للاقتصاد الوطني، إلا انه ليس له أثر واضح على معدل البطالة الإجمالي في الأردن".
وأكد المخامرة، ان مشكلة البطالة محليا ما تزال قائمة كما انها ما تزال تشكل كابوسا حقيقيا للأردنيين وتتراكم من عام لآخر دون وجود حلول جذرية لها في الأفق.
وعزا استقرار معدل البطالة منذ بداية العام مع انخفاضه بشكل طفيف في الربع الثالث إلى عمليات التوظيف المحدودة التي تمت في بعض المشروعات بالقطاع الخاص، وبعض قطاعات الحكومة كالصحة والتعليم.
وطالب المخامرة ببذل جهود حقيقية لكسر حدة هذه المشكلة وهي جهود وحلول باتت واضحة للجميع، نتيجة تكرار المطالبة بها دون وجود "آذان صاغية"، وهي جلب استثمارات فاعلة على المستوى الداخلي والإقليمي والدخول في شراكة جادة مع القطاع الخاص والقيام بخطة تحفيزية لمختلف القطاعات والتوسع في برامج التدريس المهني وإيجاد البيئة الحقيقية التي تشجع على الإقبال على هذا النوع من التوجة المهني.
كما طالب بوضع خطة وطنية محكمة لحل هذه المشكلة التي تمتد أذرعها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب ضرورة تقديم الدعم التحفيزي الذي يساعد الشركات والمصانع على التوسع في أعمالها، وتخفيض كلف الطاقة والتشغيل بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وهذا من شأنه أن يساهم في حل جزء كبير من المشكلة.
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن استقرار مستويات البطالة خلال الأرباع الثلاثة المنقضية من العام يعود إلى مجموعة من الأسباب منها انسحاب الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والتي وصل خلالها معدل البطالة محليا إلى أعلى ذروة على الإطلاق، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي اتخذت من الحكومة السابقة والحالية والتي كان لها دور في تنشيط سوق العمل، إلى جانب استقرار معدلات النمو الاقتصادي محليا في الأعوام الأخيرة ما بين 2 - 2.10 %، حيث أن ارتفاع مستويات البطالة من عدمها مرتبطة بمستويات النمو.
ولفت الحموري إلى أن استقرار مستويات البطالة يعد أمرا إيجابيا بكل المقاييس، خاصة وانه يأتي بعد ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الماضية، وهو ما سيعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الحموري أن حل مشكلة البطالة محليا بشكل جذري لا يمكن أن يتم دون زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بها إلى مستويات مثمرة اقتصاديا، حيث ان النمو يعبر عن توسع الاقتصاد وقدرته على خلق فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي، وهو ما يتوافق مع قانون "أكون" الذي يوضح العلاقة الفريدة بين معدل البطالة ومعدل النمو.
ويشار إلى أن قانون "أوكون"، الذي وضعه عالم الاقتصاد الأميركي آرثر أوكون، يوضح العلاقة الإحصائية بين معدل البطالة في البلاد ومعدل نمو اقتصادها، وكإجراء تقريبي أولي، افترض الاقتصاديون أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 % يرافقه انخفاض معدل التوظيف بنسبة 1 %، وارتفاع معدل البطالة بذات النسبة.
واتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة مع سابقيه حول إيجابية استقرار معدلات البطالة منذ مطلع العام الحالي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن البطالة ما تزال تشكل إحدى الأزمات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وأكد زوانة أن استقرار معدلات البطالة على الانخفاض الذي تحقق في عام 2023، يشير على سلامة سير عملية الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى تمتع الاقتصاد الوطني بالمرونة، خاصة وان هذا الاستقرار تحقق في ظل ظروف جيوسياسية في الاقليم ضاغطة على الاقتصاد الوطني.
وبين زوانة ان الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية القائمة حاليا والتحول نحو سياسات اقتصادية منطقية تلبي تحديات الاقتصاد الأردني، داعيا إلى ضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية وخفض الكلف عليها بما يتيح لها التوسع والنمو وبالتالي استيعاب المزيد من فرص العمل.

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