توقع زيادة حاجة الطلب العراقي للكهرباء من الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي إن خط الربط الكهربائي مع الأردن هو الأهم بالنسبة للعراق بعد خط الربط مع إيران.
وبين الساعدي، في حديث لـ"الغد" أن الظروف الاقليمية قد تؤثر على إمداد بلاده بمصادر الطاقة ومنها الكهرباء، وعليه فإنه من الممكن أن يزداد مقدار الطاقة الكهربائية المطلوبة من الأردن في المرحلة القادمة لتغذية مناطق غربي العراق.
وأكد أن التطورات الأخيرة في المنطقة يجب أن تدعم فرص زيادة التعاون في مختلف المجالات بين البلدين ومنها الربط الكهربائي، لتفادي أي انقطاع في التيار بالبلاد في حال وقوع أي انقطاع للامداد بمصادر الطاقة، حيث يسعى العراق، بحسب الساعدي إلى تعزيز مشاريع ربطه مع دول الجوار الأخرى مثل السعودية والكويت.
وبين أن فائض الاستطاعة الكهربائية في الأردن بدعم من مصادر الطاقة المتجددة يتيح زيادة استفادة الجانب العراقي من هذه الطاقة في المرحلة اللاحقة من مشروع الربط بين البلدين لتصل إلى استطاعة التزويد عبر المشروع تدريجيا إلى نحو 1000 ميغاواط، حيث تقدر هذه الاستطاعة في المرحلتين الأولى والثانية منه إلى بنحو 300 ميغاواط في كل منها.
وتتضمن المرحلة الثانية من الربط تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بشكل شعاعي يحمل 150-200 ميغاواط على جهد 400 كيلو فولت بعد استكمال أعمال إنشاء خط النقل بطول 330 كيلو فولت، بالإضافة إلى استكمال أعمال الربط في محطة تحويل القائم 132/ 400 كيلو فولت من الجانب العراقي، وإنشاء محطة تحويل الريشة 33/ 132/ 400 كيلو فولت من الجانب الأردني.
وكانت المرحلة الأولى للربط مع الجانب العراقي والتي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الحالي، تضمنت تزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد 132 كيلو فولت لتغذيتها بشكل شعاعي يحمل ميغاواط على جهد 132 كيلو فولت بعد استكمال إنشاء خط النقل من الجانب العراقي بطول 150 كيلو مترا، وفقا للتقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية 2023.
وبدأ الجانب الأردني في شهر شباط (فبراير) الماضي بتزويد الشبكة بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الوطنية ضمن المرحلة الأولى للربط بين البلدين"، وذلك في المشروع الذي تم وضع حجر الأساس له في 2022/10/6.
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