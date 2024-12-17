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توقع زيادة حاجة الطلب العراقي للكهرباء من الأردن

12/17/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي إن خط الربط الكهربائي مع الأردن هو الأهم بالنسبة للعراق بعد خط الربط مع إيران.
وبين الساعدي، في حديث لـ"الغد" أن الظروف الاقليمية قد تؤثر على إمداد بلاده بمصادر الطاقة ومنها الكهرباء، وعليه فإنه من الممكن أن يزداد مقدار الطاقة الكهربائية المطلوبة من الأردن في المرحلة القادمة لتغذية مناطق غربي العراق.
وأكد أن التطورات الأخيرة في المنطقة يجب أن تدعم فرص زيادة التعاون في مختلف المجالات بين البلدين ومنها الربط الكهربائي، لتفادي أي انقطاع في التيار بالبلاد في حال وقوع أي انقطاع للامداد بمصادر الطاقة، حيث يسعى العراق، بحسب الساعدي إلى تعزيز مشاريع ربطه مع دول الجوار الأخرى مثل السعودية والكويت.
وبين أن فائض الاستطاعة الكهربائية في الأردن بدعم من مصادر الطاقة المتجددة يتيح زيادة استفادة الجانب العراقي من هذه الطاقة في المرحلة اللاحقة من مشروع الربط بين البلدين لتصل إلى استطاعة التزويد عبر المشروع تدريجيا إلى نحو 1000 ميغاواط، حيث تقدر هذه الاستطاعة في المرحلتين الأولى والثانية منه إلى بنحو 300 ميغاواط في كل منها.
وتتضمن المرحلة الثانية من الربط تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بشكل شعاعي يحمل 150-200 ميغاواط على جهد 400 كيلو فولت بعد استكمال أعمال إنشاء خط النقل بطول 330 كيلو فولت، بالإضافة إلى استكمال أعمال الربط في محطة تحويل القائم 132/ 400 كيلو فولت من الجانب العراقي، وإنشاء محطة تحويل الريشة 33/ 132/ 400 كيلو فولت من الجانب الأردني.
وكانت المرحلة الأولى للربط مع الجانب العراقي والتي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الحالي، تضمنت تزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد 132 كيلو فولت لتغذيتها بشكل شعاعي يحمل ميغاواط على جهد 132 كيلو فولت بعد استكمال إنشاء خط النقل من الجانب العراقي بطول 150 كيلو مترا، وفقا للتقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية 2023.
وبدأ الجانب الأردني في شهر شباط (فبراير) الماضي بتزويد الشبكة بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الوطنية ضمن المرحلة الأولى للربط بين البلدين"، وذلك في المشروع الذي تم وضع حجر الأساس له في 2022/10/6.

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