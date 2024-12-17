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تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز ضلع مهم بمنظومة أمن الطاقة

12/17/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- أهمية استراتيجية لميناء الشيخ صباح للغاز في العقبة ضمن منظومة الطاقة بالمملكة، لما يشكله من دور محوري للحلول السريعة في حال انقطاع غاز الأنبين لأي سبب طارئ.
وتطوير هذا الميناء يتيح شراء شحنات فردية من الغاز المسال خلال وقت قصير، في حال زيادة الطلب أو وجود انقطاعات، في ظل اعتماد الأردن على تلبية جزء كبير من احتياجاته من الغاز على الأنابيب.
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وخلال لقائه الأحد الماضي وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا، أكد أهمية تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي.
وتملك الميناء شركة تطوير العقبة وتديره شركة الكهرباء الوطنية من خلال مقاول فرعي، ويتضمن جميع التسهيلات اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ويشكل خيارا بديلا لمواجهة أي انقطاع أو عدم كفاية التزويد بالغاز الطبيعي.
وكانت شركة تطوير العقبة وقعت مع ائتلاف لشركات عالمية في آب (أغسطس) الماضي، اتفاقية لتطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال بالعقبة بكلفة 125 مليون دولار، تضمنت إنشاء وحدة تغييز شاطئية، إضافة الى أعمال التطوير على ميناء الغاز الطبيعي الحالي، علما أنها أنشأت هذا الميناء في العام 2015، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وقال مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية م. حسن الحياري: "إن ميناء الغاز ساهم في وقف نزيف خسائر شركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع الغاز المصري، حيث أتاح استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى".
كما أعطى وجود الميناء، بحسب الحياري، الصناعات وقطاع الكهرباء في الأردن فرصة لاستيراد هذا الغاز مباشرة من أي مصدر يرغب فيه، إلى جانب دوره في إتاحة المجال أمام الأردن للاستفادة من انخفاض أسعار الغاز في الأسواق العالمية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وشرح الحياري أهم توجهات تطوير الميناء، مبينا أنه يهدف إلى خفض الكلف التشغيلية بنسبة 40 %، حيث سيتم استبدال وحدة التخزين وإعادة التغوير العائمة FSR بوحدة تخزيين على اليابسة FSU، بدلا من كونها على ظهر السفينة.
بمعنى، استبدال السفينة العائمة المستأجرة حاليا من خلال إنشاء وحدة لتحويل الغاز المسال إلى صورته الطبيعية.
وتصل الطاقة الاستيعابية للميناء حاليا، بحسب الحياري، إلى 500 مليون قدم مكعبة وهي كافية لتلبية احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء والصناعات، مع إمكانية رفعها إلى 715 مليون قدم مكعبة يوميا في الحالات الطارئة.
وقال الحياري: "إن الميناء جعل الأردن جزءا من منظومة شبكة الغاز الإقليمية، حيث يتيح تصدير الغاز للدول المجاورة عند الحاجة من خلال الاستفادة من شبكة خط الغاز العربي".
بدوره، قال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي: "الميناء ساعد على تكامل منظومة أمن التزود بالطاقة في الأردن، فرغم وجود عقود طويلة الأمد للتزود بالغاز عبر الأنابيب، إلا أن هذا الغاز قد ينقطع لأي سبب أو لظروف طارئة ليست بالحسبان. لذلك كان لا بد للأردن من تأمين مصادر أخرى للتزود بالغاز الطبيعي المسال، ومع وجود هذا الميناء اصبحت حلقة التزود بالطاقة محكمة مع وجود السفن العائمة في الميناء".
كما يؤكد وجود الميناء في المدى الطويل استدامة منظومة الطاقة في الأردن خصوصا مع خطط لبناء مستودعات ومحطة التغويز الأرضية في هذا الميناء، مع استمرار قدرته على استقبال سفن الغاز الطبيعي المسال، لتقليص تكاليف الاستيراد، بحسب الشوبكي.
من جهته، اتفق المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات مع سابقه بخصوص أهمية الميناء، في تعزيز أمن الطاقة وتوفير الكلف.
وبين أن الميناء يستقبل الغاز المسال الذي يمكن تحويله إلى الحالة الغازية، من خلال محطات التغييز وضخه في خط الغاز الطبيعي بسهولة إلى مراكز الاستخدام في محطات توليد الكهرباء.
علما بأن احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي يتم تغطيتها من 4 مصادر متاحة للغاز الطبيعي، منها مصدران عبر الأنابيب، وغاز الريشة المحلي والغاز المسال عبر سفينة التغييز العائمة في العقبة.
وكانت شركة تطوير العقبة قالت في وقت سابق: "إن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي يمثل نقلة نوعية في منظومة الموانئ بالعقبة وتطويرها وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية الناظمة لهذا القطاع، ويهدف إلى الإبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال والمستخدم لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وتزويد الصناعات كخيار استراتيجي في حالات انقطاع أي من مصادر التزويد الحالية، مع تحقيق وفر مالي على تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية".
وكان مجلس الوزراء، وافق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عطاء تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة.
ويسهم تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال في توفير فرص استثمار للشركات الأردنية، تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي، خفض تكلفة تشغيل ميناء الغاز المسال، خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وإتاحة المرونة لشركة الكهرباء الوطنية في التعامل مع الحالات الطارئة.

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