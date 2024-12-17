أكثر من 100 شاب وشابة يعاينون واقع العمل الشبابي وأولويات الشباب في المحافظات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضمن جهود رصد وتحليل واقع العمل
الشبابي والوقوف على التحديات والأولويات لتطوير برامج ومؤسسات تعنى بالشباب؛ عقد
معهد السياسة والمجتمع وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، صباح اليوم الثلاثاء ورشة
عمل نقاشية بمشاركة أكثر من مئة شابًا وشابة من مختلف محافظات المملكة ممن يمثلون
مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الشباب.
وبحسب لينا غنام منسقة المشروع فإن
الورشة تحاول الإجابة على عدد من التساؤلات حول كيفية معرفة وألية تأطير العمل
الشبابي في المحافظات، ومستوى التنسيق بين مؤسسات ومبادرات المجتمع المدني، وما هي
الأولويات الشبابية والاحتياجات والاهتمامات على المستوى المحلي والوطني.
وتركزت النقاشات بحسب لينا غنام منسقة
المشروع في الجلسة على تحليل أطر العمل الشبابي على مستوى المحافظات والمستوى الوطني،
وتقييم سُبل التنسيق بين المبادرات الشبابية المختلفة. حيث ناقش المشاركات والمشاركون
أبرز القضايا والأولويات التي تمس الشباب في المحافظات، مع التركيز على تطوير
خارطة طريق وطنية تعزز من فاعلية الأدوار الشبابية وتدعم مأسسة العمل الشبابي في
الأردن.
وأضافت غنام أن الورشة تحاول الإجابة
على عدد من التساؤلات حول كيفية معرفة وألية تأطير العمل الشبابي في المحافظات،
ومستوى التنسيق بين مؤسسات ومبادرات المجتمع المدني، وما هي الأولويات الشبابية
والاحتياجات والاهتمامات على المستوى المحلي والوطني.
من جانبه قال صهيب الربابعة المدير التنفيذي لمركز وسطاء
التغيير للتنمية المستدامة في عجلون وأحد المشاركين أشار إلى ان تقرير حالة العمل
الشبابي في الأردن هي بمثابة خط أساس لبناء استراتيجية وطنية تلبي تطلعات الشباب
وتتيح الفرصة امامهم لتشكيل مستقبلهم والنهوض في العمل الشبابي على مبدأ من
العدالة والمساوة، حيث أنه يعالج أزمة الشباب خارج العاصمة عمان المغيبين عن
المشهد السياسي والتنموي الوطني وان الفرص والبرامج التنموية التي تستهدفهم
بالغالب تحمل الصفة الشكلية، ولا يشارك الشباب في تصميمها.
ومن العقبة أشار عامر بنيان أن تعزيز العمل
الشبابي في الأردن يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك
الحكومة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وهذا التقرير يشكل
حالة للفت انتباه المعنيين للبدء عاجلا بتكاتف الجهود ودعم ما جاء في البيان
الوزاري للحكومة الحالية في خطوات النهوض بالقطاع الشبابي بالأردن.
بالإضافة إلى
تحليل احتياجات الناشطين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المحلية. تقول سدين الشواقفة
أن اقتراح حلول عملية وتوصيات لدعم الشراكات بين مختلف القطاعات تشجع الشباب على
مشاركة نوعية وتمكنهم من قيادة المبادرات المجتمعية المرتبطة بالأولويات والاحتياجات.
نور القطاونة من الكرك أكدت أن
الوقوف على واقع العمل الشبابي وطنيا في مثل هكذا دراسات وتقارير تساعد في تطوير
الاجندة الوطنية للشباب إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهه العمل
الشبابي والأولويات الوطنية والمحلية في تطوير العمل الشبابي.
وفي
السياق، أشارت غنام أن هذه الجلسة أتت كمحصلة لمجموعة من جلسات العمل المركزة التي
عقدها معهد السياسة والمجتمع في كافة محافظات المملكة خلال الأشهر الماضية والتي
نتج عنها تقرير مفصّل يتناول واقع العمل الشبابي. حيث يسعى المعهد من خلال هذا
التدخل إلى بلورة أجندة وطنية توافقية للشباب تمهد لتأطير الأهداف وتحديد
التحديات، بما يسهم في مراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الشباب
ليصار إلى نشرها لاحقاً لذوي الشأن والرأي العام.
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