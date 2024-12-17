أكثر من 100 شاب وشابة يعاينون واقع العمل الشبابي وأولويات الشباب في المحافظات

ضمن جهود رصد وتحليل واقع العمل الشبابي والوقوف على التحديات والأولويات لتطوير برامج ومؤسسات تعنى بالشباب؛ عقد معهد السياسة والمجتمع وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل نقاشية بمشاركة أكثر من مئة شابًا وشابة من مختلف محافظات المملكة ممن يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الشباب.



وبحسب لينا غنام منسقة المشروع فإن الورشة تحاول الإجابة على عدد من التساؤلات حول كيفية معرفة وألية تأطير العمل الشبابي في المحافظات، ومستوى التنسيق بين مؤسسات ومبادرات المجتمع المدني، وما هي الأولويات الشبابية والاحتياجات والاهتمامات على المستوى المحلي والوطني.



وتركزت النقاشات بحسب لينا غنام منسقة المشروع في الجلسة على تحليل أطر العمل الشبابي على مستوى المحافظات والمستوى الوطني، وتقييم سُبل التنسيق بين المبادرات الشبابية المختلفة. حيث ناقش المشاركات والمشاركون أبرز القضايا والأولويات التي تمس الشباب في المحافظات، مع التركيز على تطوير خارطة طريق وطنية تعزز من فاعلية الأدوار الشبابية وتدعم مأسسة العمل الشبابي في الأردن.



وأضافت غنام أن الورشة تحاول الإجابة على عدد من التساؤلات حول كيفية معرفة وألية تأطير العمل الشبابي في المحافظات، ومستوى التنسيق بين مؤسسات ومبادرات المجتمع المدني، وما هي الأولويات الشبابية والاحتياجات والاهتمامات على المستوى المحلي والوطني.



من جانبه قال صهيب الربابعة المدير التنفيذي لمركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة في عجلون وأحد المشاركين أشار إلى ان تقرير حالة العمل الشبابي في الأردن هي بمثابة خط أساس لبناء استراتيجية وطنية تلبي تطلعات الشباب وتتيح الفرصة امامهم لتشكيل مستقبلهم والنهوض في العمل الشبابي على مبدأ من العدالة والمساوة، حيث أنه يعالج أزمة الشباب خارج العاصمة عمان المغيبين عن المشهد السياسي والتنموي الوطني وان الفرص والبرامج التنموية التي تستهدفهم بالغالب تحمل الصفة الشكلية، ولا يشارك الشباب في تصميمها.



ومن العقبة أشار عامر بنيان أن تعزيز العمل الشبابي في الأردن يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وهذا التقرير يشكل حالة للفت انتباه المعنيين للبدء عاجلا بتكاتف الجهود ودعم ما جاء في البيان الوزاري للحكومة الحالية في خطوات النهوض بالقطاع الشبابي بالأردن.



بالإضافة إلى تحليل احتياجات الناشطين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المحلية. تقول سدين الشواقفة أن اقتراح حلول عملية وتوصيات لدعم الشراكات بين مختلف القطاعات تشجع الشباب على مشاركة نوعية وتمكنهم من قيادة المبادرات المجتمعية المرتبطة بالأولويات والاحتياجات.



نور القطاونة من الكرك أكدت أن الوقوف على واقع العمل الشبابي وطنيا في مثل هكذا دراسات وتقارير تساعد في تطوير الاجندة الوطنية للشباب إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهه العمل الشبابي والأولويات الوطنية والمحلية في تطوير العمل الشبابي.



وفي السياق، أشارت غنام أن هذه الجلسة أتت كمحصلة لمجموعة من جلسات العمل المركزة التي عقدها معهد السياسة والمجتمع في كافة محافظات المملكة خلال الأشهر الماضية والتي نتج عنها تقرير مفصّل يتناول واقع العمل الشبابي. حيث يسعى المعهد من خلال هذا التدخل إلى بلورة أجندة وطنية توافقية للشباب تمهد لتأطير الأهداف وتحديد التحديات، بما يسهم في مراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الشباب ليصار إلى نشرها لاحقاً لذوي الشأن والرأي العام.







