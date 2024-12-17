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الأردن يسعى لاستعادة وحماية %20 من النظم البيئية المتدهورة

12/17/2024 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – يسعى الأردن بحلول العام 2030 لاستعادة نحو 10 % من النظم البيئية المتدهورة البرية والبحرية والساحلية والمائية الداخلية، لتعزيز التنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم البيئية، وسيضمن بحلول العام 2030، الحفاظ على نحو 10 % من المناطق البرية والبحرية والساحلية والمائية الداخلية، بخاصة المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم الإيكولوجية كذلك.
وتلك الأهداف، حددتها مسودة الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لعام 2050 في نسختها الثانية، والتي تنفرد الـ"الغد" بنشر أبرز تفاصيلها، إذ وضعت نحو 22 هدفا يسعى الأردن عبرها للحد والتقليل من فقدان التنوع الحيوي.
ويقضي الهدف الثالث، أنه في العام 2030، يضمن الأردن تقليل فقدان مناطق التنوع البيولوجي المهمة والحساسة، وخدمات النظم الإيكولوجية الطبيعية إلى الصفر عن طريق التخطيط الرئيس والمكاني المتكامل والشامل على المستويين الوطني، والمحافظات والبلديات، وتحديد النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي.
ويستند هذا الهدف، على "أن استخدام الأراضي، من العوامل الرئيسة المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي في الأردن، إذ كان لتغيير الاستخدام أكبر تأثير سلبي نسبي على النظم البيئية والمياه العذبة، بحيث يعد التوسع الزراعي والتحضر، الأكثر انتشارا في هذا المجال"، وفق المسودة.
وأكد المُنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي سامي طربية، "أن مرفق البيئة العالمي رصد أكثر من 200 ألف دولار، لتقديم الدعم الفني للحكومة لتحديث الإستراتيجية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعن طريق فريق وطني يشمل الوزارات المعنية كافة".
ويأتي تحديث الإستراتيجية، بحد قول طربية "استجابة لمتطلبات اعتماد الإطار العالمي للتنوع الحيوي -كونمينغ - مونتريال في المؤتمر الـ15 للأطراف في اتفاقية التنوع الحيوي الذي انعقد العام 2022".
ولفت إلى "أن الإطار يهدف لوقف فقدان التنوع الحيوي بحلول العام 2030، وضمان التعايش المتناغم مع الطبيعة بحلول العام 2050، وتعزيز تقاسم المنافع بشكل عادل، وتعزيز تنفيذ وإدماج التنوع الحيوي في القطاعات المختلفة".
وشدد طربية، على "أن الأهداف الواردة في الإطار طموحة بشكل كبير، والتي ركزت على ضرورة إدماج كافة القطاعات بحماية التنوع الحيوي، وصولاُ إلى الحد من تدهوره وفقدانه، بحيث تضع كل الدول إستراتيجيات وطنية تدرج فيها هذه الأهداف لتحقيقها بحلول العامين 2030 و2050".
وأشار إلى "أن الأردن قرر تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي المعمول بها حاليا، مع دمج الأهداف التي أقرها الإطار وبشكل واقعي وقابل للتطبيق"، مضيفا "أن المسودة تتضمن 23 هدفا وطنيا طموحا، ينتظر الاتفاق عليها من الوزارات المعنية، وصولا لإقرارها بصورتها النهائية من مجلس الوزراء".
وأضاف "أن الأهداف ربطت برؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها الوثيقة ذات الأولوية في الأردن، ومع وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، لأن التنوع الحيوي يسهم بدفع عجلة النمو الأخضر"، كما خصصت وزارة البيئة "100 ألف دولار لإعداد الخطة التمويلية لتنفيذ الإستراتيجية، وضمان تنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع".
ويتمحور الهدف الرابع للإستراتيجية بـ"تطبيق الأردن، وبحلول العام 2030، تدابير عملية لوقف الانقراض الناجم عن الإنسان، والحد من مخاطر الانقراض، والحفاظ على التنوع الجيني واستعادته، لكونه يعد أمرا بالغ الأهمية لاستقرار التنوع البيولوجي، وقدرته على التكيف والمرونة على المدى الطويل، سواء على مستوى الأنواع أو النظم الإيكولوجية، كما أنه يدعم المساهمات المستمرة للطبيعة بخدمة البشر".
وبحسب المسودة، "فإنه بحلول العام 2030، سيكون الأردن قد وضع إطارا للاستخدام المستدام، يضمن التجارة للأنواع البرية على نحو قانوني وآمن ومستدام بيولوجيا، ووقف الاستغلال المفرط، وتقليل التأثيرات على الأنواع والنظم البيئية غير المستهدفة، والحد من خطر انتشار مسببات الأمراض".
وبموجب النصوص المستحدثة "سيخفض الأردن بحلول العام 2030، الأنواع الغريبة الغازية الأخرى المعروفة أو المحتملة في النظم الإيكولوجية الطبيعية والمناطق المحمية بنسبة 50 %، وخفض الأعداد الموجودة بالفعل في المناطق المحمية بنسبة 30 %، وتحديد التدابير للقضاء على أو السيطرة عليها، بخاصة في المواقع ذات الأولوية، كالمناطق المحمية والمهمة للطيور".
وشددت على "أن المملكة يجب أن تنجح في الفترة ذاتها بتخفيف حدة التهديدات التي تشكلها المواد الكيميائية، والملوثات الخطرة على التنوع البيولوجي، وخدمات ووظائف النظم الإيكولوجية".
أما الهدف السابع فيقضي بـ"تحديد وتشريع تدابير لتقليل التأثيرات السلبية، لتغير المناخ على النظم البيئية الطبيعية، ومناطق التنوع البيولوجي"، ويتوقع الأردن عند تطبيق الإستراتيجية "بأن يتحول قطاع الزراعة بحلول 2030 لنموذج يعطي الأولوية للممارسات المستدامة، ويسهم في الأمن الغذائي، ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية، مع الحفاظ على وظائف وخدمات النظم البيئية الطبيعية".
وسيرافق ذلك "التزاما منه بتعزيز مرونة واستدامة مناطق المملكة الحرجية، ومعالجة التحديات الحرجة المتمثلة بالتوسع الحضري والزراعي لدعم التنوع البيولوجي، والنظم البيئية الطبيعية واستدامة سبل العيش المحلية".
وتسعى المملكة من تطبيق الإستراتيجية إلى "أن تسهم بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، لتعزيز وظائف وخدمات النظم البيئية الطبيعية الضرورية لرفاهية الناس، وتحسين مرونة النظم الاجتماعية والبيئية الهشة، وبدعم من النهج القائمة على النظم البيئية والحلول القائمة على الطبيعة".
وبحلول العام 2030، سيعزز قدرة البلديات في المدن ذات الكثافة السكانية العالية في الأردن على دمج التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الحضري.
وتحدد المسودة 6 أسباب رئيسة لفقدان التنوع الحيوي، من بينها الوعي العام المنخفض بهذا المجال، وعدم كفاية هياكل اتخاذ القرارات والمشاركة العامة، والمقايضات غير المحسوبة التي تسبب الانفصال بين الأجندات العلمية والتطويرية.
كما وأن الإدارة غير الكافية من حيث عدم وجود قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الخاصة بالتنوع الحيوي، وانعدام توفر إطار تمويلي منهجي ومستدام من بين تلك الأسباب، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل و"ضعف تسعير خدمات الأنظمة الإيكولوجية والحيازة، إذ إن نهج إدارة المؤسسات يؤدي للاستغلال المفرط للموارد، الذي يعد سببا لفقدان التنوع الحيوي أيضا".
لذلك تعتمد رؤية المسودة على "أنه في 2050 سيكون التنوع الحيوي في الأردن ذا قيمة، ومحفوظا ومستعاد، ومستخدما على نحو مستدام، وداعما للاقتصاد الوطني، ومفيدا للأجيال الحالية والمستقبلية"، إذ تركز المسودة على المحركات الرئيسة، لتغيير النظام الاجتماعي، البيئي، السياسي، والاقتصادي والبيئي، لتعزيز التواصل والفهم الشامل عبر السياسات العامة للقطاعات والمجتمع.
وتشمل المحركات الاجتماعية ـ السياسية الرئيسة، المناطق المحمية، والأمن البيئي، والحد من أخطار الكوارث، واستضافة اللاجئين الذين يشكلون 32 % من إجمالي السكان. أما المحركات الاقتصادية فتضمن الطاقة والأمن الغذائي والتحديث الاقتصادي.
وتهدف المسودة لـ"عكس الاتجاهات الحالية في فقدان التنوع الحيوي، وخدمات الأنظمة البيئية، والسلع والخدمات المرتبطة بها، وضمان أن يكون التنوع الحيوي حجر الزاوية للنمو الأخضر، وداعما لتوفير السلع والخدمات البيئية الأساسية"، وتسعى لـ"الاعتراف بالتهديد الوجودي الذي تسببه خسارة التنوع الحيوي، وتدهور وظائف النظام البيئي، والسلع والخدمات، والحاجة الملحة للعمل الآن"، كما أنها تتطلع لـ"الوصول الى تأسيس الأردن كمركز للتميز في المعرفة والخبرة، وبناء المرونة، والمساعدة بالتوجيه عبر التحديات المستقبلية غير المتوقعة لتغير المناخ".

MENAFN17122024000072011014ID1109005162

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