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المعرفة العالمي.. هل ستنجح الخطة الحكومية بتعزيز مرتبة الأردن؟

12/17/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
الآء مظهر






عمان– في وقت أعدت فيه وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة لتعزيز مرتبة الأردن في مؤشّر المعرفة العالمي، شدد خبراء تربويون على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد الطاقات لإنجاح تلك الخطة.
وحقق الأردن تقدما كبيرا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تقدم 9 مراتب ليحتل المرتبة 88 من بين 141 دولة، مقارنة بالمرتبة 97 من بين 133 دولة العام الماضي.
وأوضح خبراء في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، إن التقدم بالمؤشرات ليس هو المطلوب فقط، بل يجب العمل على ترجمة المؤشرات الأساسية والفرعية الواردة في مؤشر المعرفة في الخطة لتجويد العملية التعلمية بكافة مكوناتها.
واعتبروا أن ربط المؤشر بخطة وطنية شاملة تشمل جميع مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، سيحقق فائدة كبيرة للبناء المعرفي والاستثمار فيه في ظل التقدم والتطور التقني والرقمي.
إلى ذلك، أكدت مستشارة وزير التربية والتعليم د.أحلام الناصر، أن وزارة التربية والتعليم أعدّت خطة متكاملة تهدف لتعزيز مرتبة الأردن في مؤشر المعرفة العالمي.
وأوضحت، أن الأردن حقق قفزة نوعية في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، حيث تقدم 9 مراتب عالميًا مقارنةً بالعام الماضي، لافتة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة خطة مدروسة تضمنت مراجعة البيانات الدولية المتعلقة بالمؤشر وتحليل تقرير مؤشر المعرفة العالمي الأخير للتعرف على الفرص والتحديات.
وأشارت الناصر إلى أن الخطة تنقسم لمراحل تبدأ بتحليل المتغيرات المختلفة وبمراجعة البيانات على المنصات الدولية لضمان اكتمالها وجودتها، مع التركيز على تحسين المتغيرات المفقودة وذات التأثير المتداخل في المتغيرات الأخرى، بالإضافة للدور الحيوي والأساسي التي تلعبه الإستراتيجيات المؤسسية والقطاعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز تنافسية الأردن عالميا ودعم اقتصاد قائم على المعرفة.
وقالت إن المؤشر يتضمن 155 متغيرًا تغطي مجالات مختلفة، مشيرة إلى إنه تم تشكيل فرق عمل متخصصة بكل محور من المحاور السبعة التي يغطيها المؤشر، تشمل قطاعات التعليم قبل الجامعي والتقني والمهني والتعليم العالي، والاقتصاد، والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والبيئة التمكينية.
وفيما يتعلق بمحور التعليم قبل الجامعي، أوضحت الناصر أن هذا المحور يتضمن 23 متغيرًا، يتقاطع 19 منها مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد).
وأضافت، أن الوزارة نفذت تحسينات ملموسة تشمل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني بما يعزز جودة التعليم ويبني بيئة تعليمة جاذبة للطلبة.
وأكدت الناصر أن النتائج المتحققة هي نتيجة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والتي نسعى عبر هذا التكاتف لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، ما يسهل التحول للاقتصاد القائم على المعرفة ويعزز من مكانة الأردن على الخريطة العالمية بما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته أكد وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي، أن المؤشر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، هو أداة عالمية لتقييم أداء الدول في مجالات التعليم، البحث العلمي، الابتكار، التكنولوجيا.
وبين السعودي، أن التقدم بالمؤشرات ليس هو المطلوب فقط، بل يجب العمل على ترجمة المؤشرات الأساسية والفرعية الواردة في مؤشر المعرفة في الخطة وزارة التربية والتعليم، لتجويد العملية التعليمية بكافة مكوناتها،لافتا لضرورة تطوير ومراجعة شاملة ومتكاملة للمؤشرات ومكوناتها لتحسين عملية التعليم.
وأكد السعودي ضرورة أن تكون هذه الخطة متكاملة للعناصر التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية مرورا بالمناهج، وتدريب المعلمين والبيئة التعلمية بغية إيجاد مخرجات تعليمية تتمتع بالتنافسية والمشاركة الفعالة بالاقتصاد المعرفي.
بدوره، قال الخبير التربوي د.محمود المساد، إن المؤشر يعد أداة رائدة بمجال المعرفة والتنمية، تم تطويره بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأضاف: إن المؤشر منذ انطلاقه عام 2017، يوفر إطاراً شاملاً لفهم وقياس الأداء المرتبط بالمعرفة على مستوى العالم، ويأخذ مؤشر اقتصاد المعرفة بالاعتبار ما إذا كانت البيئة مواتية في الدولة لاستخدام المعرفة بشكل فعال من أجل التنمية الاقتصادية، وهو مؤشر إجمالي يمثل المستوى العام لتطور بلد أو منطقة نحو اقتصاد المعرفة.
ولفت إلى أن الأردن تقدم 9 مراتب ليحتل المرتبة 88 من بين 141 دولة، عملٌ رافقه جهد كبير، مقارنة بالمرتبة 97 من بين 133 دولة العام الماضي.
ونوه إلى أنه إذا أردنا للأردن النجاح بتحقيق هدفه بهذا المجال، يجب أن يشرف عليه لجنة من الفنيين أصحاب القرار في مؤسساتهم "جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالمعرفة" إنتاجا، وتطبيقات ابتكارية، واعتماد الجوائز المتعددة المجزية كنظام لحفز الابتكار بالمجالات الإدارية والعلمية والفنية والتكنولوجية والاجتماعية، فضلا عن تبني بعض الابتكارات التي تخدم الوطن ودعم أخرى بتسويقها لدى غير من الدول، والعمل على تأسيس صندوق وطني للصرف منه على النتاجات المعرفية التي تدعم عناصر مشروع "المعرفة"، وتمكين للموارد البشرية، وبناء بيئات الريادة والابتكار والإبداع.
من جانبه، قال الخبير التربوي عايش النوايسة، إن التقدم الذي حققه الأردن بالمؤشر، إنجاز مهم، يسجل للحكومة ووزارة التربية والتعليم، عبر ربط الأنشطة بخطة طموحة هي خطة التحديث الاقتصادي والتي تضمنت مجموعة برامج ومنهجيات تخدم تحول التعليم لاقتصاد معرفي، يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية وسوق العمل على نحو كبير جدا.
وتابع: لذلك جاء التقدم كبيرا جدا بالتعليم المدرسي، حيث تقدم الأردن 9 مراتب في المؤشر العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لنصل للترتيب 88.
وأشار إلى أن ربط المؤشر، بخطة وطنية شاملة تشمل جميع مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي سيحقق فائدة كبيرة للبناء المعرفي والاستثمار فيه في ظل التقدم والتطور التقني والرقمي، ما سيحقق تقدما وفائدة أكبر في السنوات القادمة، وسيسهم بتعزيز الثقة برؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن المؤشر أداة عالمية لتقييم أداء الدول بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، والتكنولوجيا، وبالتالي فهذه الأدوات الأساسية الحالية التي يجري الاعتماد عليها في عمليات التطوير المستمر، لذا لا بد من البناء عليه عبر شمولية التخطيط وإدارجه ضمن الخطط والمشاريع التربوية والتعليمية كأولوية، ولا بد من اختيار الأنشطة التي تعزز الاستثمار المستمر في المعرفة، ولا بد من السعي لتغلب على التحديات والصعوبات ومقاومة التغيير.
وشدد على أن الأردن حقق إنجازا لابد من البناء عليه عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئات الرقمية، والعمل على تطوير حقيقي مبني على خطط منهجية بجانب إدارة المعرفة، يعتمد على استشراف المستقبل، وبناء منظومة متكاملة مترابطة بكل القطاعات.

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