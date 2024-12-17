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2014 مستفيدا غير مقتدر قضائيا من موازنة العدل

12/17/2024 11:26:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – تشير تقديرات وزارة العدل في مشروع قانون موازنة العام المقبل، إلى أنّها ومع نهاية العام الحالي، ستكون قد قدّمت مساعدة قانونية لما مجموعه 2014 مستفيدا، بينما تستهدف العام المقبل الوصول إلى 2200 مستفيد، وهي تقدم مجاناً لمن لا يستطيعون تعيين محامين عنهم في قضاياهم.
وتقدّم الوزارة هذه الخدمة منذ العام 2018، حيث تأتي في سياق تطبيق الأردن لمبادئ الأمم المتحدة بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية الذي يعد حقا من الحقوق التي على الدول أن تكفله في نظمها الوطنية، إذ إنّ المساعدة القانونية تمثل عنصراً أساسياً لأداء نظم العدالة الجنائية، التي تقوم على مبدأ سيادة القانون والتمتع بحقوق تشمل الحق في المحاكمة العادلة، والمبدأ الذي ينص على وجوب أن تنظر الدول في تقديم المساعدة القانونية باعتبارها من الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها، وسن التشريعات لضمان نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية.
أمين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية بين لـ"الغد" أنّ الغاية الأساسيّة من هذه الخدمة هي تعزيز الوصول إلى العدالة، وضمان الوصول إلى المحاكمة العادلة.
وتهدف هذه الخدمة، بحسب كناكرية، إلى تمكين المتهم من الحصول على خدمة التمثيل القانوني أمام جهات التحقيق أو أثناء إجراءات المحاكمة، وحتى استنفاد وسائل الحكم القطعي، وهي خدمة تدفع تكاليفها من صندوق مخصص لهذه الغاية، حيث يتم دفع أجور المحاماة من هذا الصندوق، وتستهدف كل أردني أو مقيم على أرض المملكة من الجنسيات الأخرى ممن تنطبق عليه المعايير المطبقة في نظام المساعدة القانوينة الصادر عام 2018.
وأكد كناكرية أنّ هذه التجربة أثبتت نجاحها، وأنّ الوزارة تعمل حاليا على تثقيف المجتمع بهذه الخدمة المقدمة لمن تنطبق عليه هذه المعايير، وذلك للوصول إلى العدالة، حيث إنّ عدم قدرة البعض على تعيين محام بسبب الظروف الاقتصادية له قد تؤدي به إلى عدم القدرة على الدفاع عن نفسه، وبالتالي الوصول إلى حكم غير منصف بحقّه.
وتقدّم هذه الخدمة من قبل الوزارة بالتعاون مع نقابة المحامين التي تعد شريكة رئيسة في هذا البرنامج، حيث بين نائب نقيب المحامين وليد العدوان لـ"الغد" أنّ هذه الخدمة تقدّم في القضايا الجنائية، إذ يتم تقديم الطلب إلى وزارة العدل من المستفيد أو ذويه، والتي بدورها تقوم بالتحقق من معايير استحقاق هذه الخدمة، ثم يأتي دور النقابة التي حددت مسبقا قائمة بأسماء المحامين الذين يقدمون هذه الخدمة مصنّفة بحسب الاختصاصات والمحافظات، مشيرا إلى أنّ هناك قسم جودة لمتابعة هذه القضايا والسير فيها.
وأضاف العدوان أنّ النقابة كانت أصدرت نظاماً للمساعدة القانوينة –غير السابق- لتقديم المساعدة في القضايا الحقوقية والإدارية الجنحويّة والجنائية التي لا يشملها نظام وزارة العدل، كما تقدم خدمات مساعدة قانونية في قضايا الاتجار بالبشر، وتنوي توقيع اتفاقية قريباً مع وزارة العدل لمتابعة القضايا الواقعة على الأطفال.
وتحدد التشريعات من يحصل على هذه المساعدة، ضمن نظام "المساعدة القانونيّة" المقر في العام 2018، والصادر بمقتضى المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 في المادة (3) منه، وفق مجموعة معايير يجري الاعتماد عليها لغايات استحقاق المساعدة القانونية، وتتمثل هذه المعايير الواردة في المادة 3 من النظام "بألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية (400) دينار".
كما تشترط ألا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أموالا منقولة باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، وأن يكون نوع الجريمة جناية، وألا تكون له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة.
وأجازت الفقر (ب) من المادة "للوزير في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا غير منقولة".
وحددت المادة 4 من النظام "أنه عند منح المساعدة القانونية لطالبيها: يتم تتبع الأسس والأولويات التالية: "أ. الفئة وفقا للتصنيف التالي: 1.الأحداث. 2. المسنون. 3. النساء. 4. الأشخاص ذوو الإعاقة. 5. أي فئة أخرى يقررها الوزير"، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار: "ب. مدة العقوبة في الجناية بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول"، و"ج. عدد أفراد الأسرة بحيث تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الأكبر".
ونصت المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961، على "أنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة، وإذا قام المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه، ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية".
وجاء في الفقرة 2 من المادة "أنه إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة".
وجاء في الفقرة 3 "أنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات، يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة إذا وجدت مسوغات لذلك".
أما الفقرة 4 من المادة فنصت على "أن للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام، تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين".
ونصت الفقرة 5 على "أنه ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه الوزارة، وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".

MENAFN17122024000072011014ID1109005160

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