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الناصر: تغييرات مرضية على الموارد البشرية

12/17/2024 11:26:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان- قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة، سامح الناصر، إن الهيئة تتعامل مع جوانب عدة، أبرزها تطوير وتحديث السياسات والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لإدارة الموارد البشرية وإدارة الأداء المؤسسي والخدمات، إضافة لتحديث وتطوير القيادات الحكومية والشابة.
جاء ذلك لدى مناقشة اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب د.نمر السليحات، أمس موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة للعام 2025.
وطالب السليحات خلال الاجتماع بوضع اللجنة بصورة نمو الانفاق وكفاية الكوادر الوظيفية، والكفاءة ومساهمتها بتحقيق أهداف الهيئة، ومخصصات المعهد وأثرها بتنفيذ أهدافه.
وبلغت موازنة الهيئة 5.723 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا قدره 772 الف دينار مقارنة بالعام السابق، موزعة على نفقات رأسمالية بقيمة 500 الف مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 5.223 مليون دينار.
وأضاف الناصر، عملت الهيئة على تعزيز القدرات المؤسسية في الموارد البشرية، وتطوير وتحديث منظومة الامتثال والرقابة في القطاع العام، وتعزيز امتثال دوائر القطاع العام للتشريعات الناظمة للإدارة العامة.
وعرض لأهم المعيقات التي تواجه الهيئة، كمقاومة التغيير من قبل الدوائر الحكومية.
وأكد الناصر على أن الحكومة تجري عبر لجنة تغييرات جذرية على نظام الموارد البشرية، وأن التعديلات النهائية على النظام ستكون مرضية للجميع، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت مؤخرًا سقف الإجازة بدون راتب إلى 5 سنوات.
وتابع: إن الترفيع الجوازي عمل على إيصال بعض الموظفين بحكم أقدمية الخدمة وسنوات الخبرة في الوظيفة لمراكز قيادية، وهو الأمر الذي انعكس على كفاءة العمل، مشيرا إلى أن الإجازة دون راتب خلفت حالة سلبية لدى المواطنين؛ عبر حجز الوظيفة وعدم إشغالها وهذا ما منع من توظيف آخرين.
من جهتها قالت مدير معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، إن المعهد هو ذراع الحكومة لتمكين وتأهيل الكوادر البشرية، وإعداد القيادات للقطاع العام، عبر تطوير وتقديم خدمات متميزة في التدريب.
وأضافت إن المعهد يساهم بتحقيق التوجيهات الوطنية الرامية للارتقاء بأداء الموارد البشرية، عبر مشاريع إستراتيجية، وخطط تشغيلية.
من جانبهم أكد النواب الحضور على ضرورة إعادة النظر بموضوع الإجازة بدون راتب، والشهادات العليا وربطها بالترقيات لموظفي القطاع العام، وموضوع العاملين في الخارج وأثرهم الاقتصادي على خزينة الدولة.
وأشاروا لضرورة إيجاد مركز إستراتيجي للتنسيق مع الجامعات لتنظيم طرح التخصصات الجديدة والمهنية وإيقاف التخصصات الراكدة، للحد من مشكلة البطالة.

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