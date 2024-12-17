القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، عن عدة استهدافات لها في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على النحو التالي:
- تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
-الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة غرب معسكر جباليا وأجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر، وشوهدت الطائرات المروحية تخلي القتلى والمصابين.
- تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً وإيقاعهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
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