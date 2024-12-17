القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، عن عدة استهدافات لها في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على النحو التالي:

- تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

-الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة غرب معسكر جباليا وأجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر، وشوهدت الطائرات المروحية تخلي القتلى والمصابين.

- تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً وإيقاعهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.