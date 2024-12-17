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الاحتلال يشرع بأولى خطوات استيطان غزة

12/17/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة - على وقع محاصرة دبابات للاحتلال عائلات فلسطينية نازحة وسط إطلاق نار مكثف في منطقة المواصي غربي مدينة رفح أمس، اتخذت حكومة الاحتلال أولى خطواتها للاستيطان في غزة.
وقد ناشدت عائلات فلسطينية نازحة محاصَرة الصليب الأحمر والجهات المختصة إجلاءها من منطقة المواصي.
يأتي ذلك وقد ارتكبت قوات الاحتلال عدة مجاز استشهد خلالها نحو 30 فلسطينيا وجرح عدد آخر.
ووثقت مشاهد مصورة، أمس محاولة عدد من الفلسطينيين الاحتماء وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف بالقرب منهم في مواصي رفح.
وتظهر المشاهد احتماء المواطنين بين خيام النازحين من إطلاق النار الكثيف.
والمواصي منطقة ساحلية فلسطينية، تقع جنوبي غرب قطاع غزة، اشتهرت بأراضيها الزراعية ومياهها الجوفية العذبة، وقد تحولت بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي من "سلّة غذاء قطاع غزة" إلى أراض قاحلة، وبؤرة للنزوح في القطاع.
في اليوم الـ438 للعدوان على غزة، ذكرت مواقع إخبارية عبرية أن جنديين قتلا وأصيب 5 آخرون بانهيار مبنى على قوات من جيش الاحتلال بعد استهدافه من قبل المقاومة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
في السياق توالت التصريحات والمواقف من قبل ساسة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى مواصلة فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة والتحرك عمليا لبناء مستوطنات في القطاع، والسعي لاستصدار تشريع من الكنيست يسمح بذلك، فقد أطلقت "حركة نحالا الاستيطانية" حملة للاستيطان في غزة. وقالت إنها تعتزم إرسال كرفانات إلى القطاع غزة الأسبوع المقبل.
وتهدف الحركة إلى استيطان ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من خلال الدعوة للاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية والمنشآت العامة وتنظيم المسيرات.
وتأتي هذه المواقف بعد تقديم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوارون، أول من أمس، مشروع قانون يهدف إلى "السماح بحرية الحركة لمواطني الكيان المحتل داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، تمهيدا للاستيطان في القطاع".
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول مواطني الكيان، وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".-(وكالات)

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