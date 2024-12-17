الاحتلال يشرع بأولى خطوات استيطان غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة - على وقع محاصرة دبابات للاحتلال عائلات فلسطينية نازحة وسط إطلاق نار مكثف في منطقة المواصي غربي مدينة رفح أمس، اتخذت حكومة الاحتلال أولى خطواتها للاستيطان في غزة.
وقد ناشدت عائلات فلسطينية نازحة محاصَرة الصليب الأحمر والجهات المختصة إجلاءها من منطقة المواصي.
يأتي ذلك وقد ارتكبت قوات الاحتلال عدة مجاز استشهد خلالها نحو 30 فلسطينيا وجرح عدد آخر.
ووثقت مشاهد مصورة، أمس محاولة عدد من الفلسطينيين الاحتماء وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف بالقرب منهم في مواصي رفح.
وتظهر المشاهد احتماء المواطنين بين خيام النازحين من إطلاق النار الكثيف.
والمواصي منطقة ساحلية فلسطينية، تقع جنوبي غرب قطاع غزة، اشتهرت بأراضيها الزراعية ومياهها الجوفية العذبة، وقد تحولت بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي من "سلّة غذاء قطاع غزة" إلى أراض قاحلة، وبؤرة للنزوح في القطاع.
في اليوم الـ438 للعدوان على غزة، ذكرت مواقع إخبارية عبرية أن جنديين قتلا وأصيب 5 آخرون بانهيار مبنى على قوات من جيش الاحتلال بعد استهدافه من قبل المقاومة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
في السياق توالت التصريحات والمواقف من قبل ساسة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى مواصلة فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة والتحرك عمليا لبناء مستوطنات في القطاع، والسعي لاستصدار تشريع من الكنيست يسمح بذلك، فقد أطلقت "حركة نحالا الاستيطانية" حملة للاستيطان في غزة. وقالت إنها تعتزم إرسال كرفانات إلى القطاع غزة الأسبوع المقبل.
وتهدف الحركة إلى استيطان ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من خلال الدعوة للاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية والمنشآت العامة وتنظيم المسيرات.
وتأتي هذه المواقف بعد تقديم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوارون، أول من أمس، مشروع قانون يهدف إلى "السماح بحرية الحركة لمواطني الكيان المحتل داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، تمهيدا للاستيطان في القطاع".
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول مواطني الكيان، وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".-(وكالات)
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