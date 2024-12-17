Wednesday, 18 December 2024 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرع يشدد لهجته تجاه ضربات الاحتلال وتوغل قواته في سورية

12/17/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سورية- قال قائد العمليات العسكرية في سورية، أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت فصائل المعارضة في سورية للإطاحة بنظام بشار الأسد، إن إسرائيل يجب أن تنهي ضرباتها الجوية في سورية وتنسحب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا.
وأضاف الشرع في حوار مع صحيفة "تايمز" البريطاينة: "كان مبرر إسرائيل لضرب سورية هو وجود حزب الله والمليشيات الإيرانية، وهذا المبرر انتهى الآن".
وأكد أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد الأسبوع الماضي وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.
وتابع الشرع: "نحن ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة مراقبي الأمم المتحدة".
وأوضح: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسورية بأن تستخدم كمنصة للهجمات. الشعب السوري بحاجة إلى فترة راحة. يجب أن تتوقف الضربات وعلى إسرائيل الانسحاب إلى مواقعها السابقة".
وأكد الشرع، أنه لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى.
من جانب آخر، دعا الشرع الغرب إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية خلال فترة حكم نظام الأسد.
كما طالب برفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، التي تعتبرها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى منظمة إرهابية.
وقال: "على الدول الآن رفع هذا التصنيف. سورية مهمة جدا جيوسياسيا. عليهم رفع جميع القيود التي فرضت على الجلاد والضحية. الجلاد قد ذهب الآن. هذه القضية غير قابلة للتفاوض".
كما قال الشرع، الذي تحدث إلى "تايمز" ووسائل إعلام دولية أخرى في دمشق، إن أولويته هي استقرار البلاد وإعادة بنائها قبل أي انتخابات، التي وصفها بأنها "بعيدة المنال الآن".
وأضاف: "نصف السكان خارج البلاد والعديد منهم لا يحملون أوراقا ثبوتية"، في إشارة إلى ملايين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب منذ عام 2011".
وقال: "نحتاج إلى إعادة الناس من الدول المجاورة وتركيا وأوروبا".
كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان للتخطيط لفترة الانتقال ووضع دستور في "عملية طويلة" على حد وصفه.
ولم يحدد موعدا زمنيا، لكن أحد المستشارين قال إنه قد يستغرق عاما أو أكثر.
إلى ذلك قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، أمس، إن الهجمات الإسرائيلية في سورية تقوض الانتقال السياسي، مطالبا إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية داخل سورية.
وأضاف بيدرسون إن هناك فصائل مسلحة تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية في سورية، مشيرا في تصريحات صحفية أن الاستقرار في سورية لا يزال هشا وأن النزوح من بعض المناطق مستمر.
وأكد المبعوث الأممي أنه يعمل مع مختلف الأطراف السورية بشأن مستقبل البلاد، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية تواجه تحديات ويجب تجاوزها.
وشدد بيدرسون أن المنظمة الأممية لا تريد رؤية أي فصيل مسلح يعمل خارج إطار الدولة السورية، مبديا قلقه تجاه احتمال اندلاع صراعات مسلحة جديدة في سورية خاصة في حلب.
وفي معرض تصريحاته دعا المبعوث الأممي إلى ضرورة حماية المدنيين ووقف إطلاق النار في كل أنحاء سورية، منوها إلى أن العملية الانتقالية في يجب أن يتمخض عنها حكومة جامعة.
ولفت بيدرسون إلى أنه يجب الالتزام بمبادئ القرار 2254 بشأن سورية مع إمكانية تطويره، مذكرا في السياق ذاته أن السوريين بحاجة إلى عملية انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة.
كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه من تصعيد عسكري وشيك في شمال شرق سورية، وقال إن السوريين عبروا عن رغبة واضحة بوقف أي تصعيد عسكري.
ودعا بيدرسون إلى إجراء انتخابات عادلة وحرة تشمل كل السوريين، وضرورة إعداد دستور جديد في سورية.
وفي سياق متصل قدّرت الأمم المتحدة، أمس أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 2025، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. وقالت ريما جاموس إمسيس، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس "نتوقع الآن رؤية حوالي مليون سوري يعودون، متوجّهة إلى الدول المضيفة "لا عودة قسرية" لملايين السوريين الذين فرّوا من البلاد التي مزّقتها الحرب. وبعد إسقاط بشار الأسد، سارعت الكثير من الدول الأوروبية بشكل خاص، إلى تعليق درس طلبات لجوء السوريين، بينما دعت الأحزاب المناهضة للهجرة إلى إعادتهم إلى سورية.-(وكالات)

MENAFN17122024000072011014ID1109005156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث