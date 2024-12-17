الشرع يشدد لهجته تجاه ضربات الاحتلال وتوغل قواته في سورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سورية- قال قائد العمليات العسكرية في سورية، أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت فصائل المعارضة في سورية للإطاحة بنظام بشار الأسد، إن إسرائيل يجب أن تنهي ضرباتها الجوية في سورية وتنسحب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا.
وأضاف الشرع في حوار مع صحيفة "تايمز" البريطاينة: "كان مبرر إسرائيل لضرب سورية هو وجود حزب الله والمليشيات الإيرانية، وهذا المبرر انتهى الآن".
وأكد أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد الأسبوع الماضي وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.
وتابع الشرع: "نحن ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة مراقبي الأمم المتحدة".
وأوضح: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسورية بأن تستخدم كمنصة للهجمات. الشعب السوري بحاجة إلى فترة راحة. يجب أن تتوقف الضربات وعلى إسرائيل الانسحاب إلى مواقعها السابقة".
وأكد الشرع، أنه لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى.
من جانب آخر، دعا الشرع الغرب إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية خلال فترة حكم نظام الأسد.
كما طالب برفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، التي تعتبرها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى منظمة إرهابية.
وقال: "على الدول الآن رفع هذا التصنيف. سورية مهمة جدا جيوسياسيا. عليهم رفع جميع القيود التي فرضت على الجلاد والضحية. الجلاد قد ذهب الآن. هذه القضية غير قابلة للتفاوض".
كما قال الشرع، الذي تحدث إلى "تايمز" ووسائل إعلام دولية أخرى في دمشق، إن أولويته هي استقرار البلاد وإعادة بنائها قبل أي انتخابات، التي وصفها بأنها "بعيدة المنال الآن".
وأضاف: "نصف السكان خارج البلاد والعديد منهم لا يحملون أوراقا ثبوتية"، في إشارة إلى ملايين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب منذ عام 2011".
وقال: "نحتاج إلى إعادة الناس من الدول المجاورة وتركيا وأوروبا".
كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان للتخطيط لفترة الانتقال ووضع دستور في "عملية طويلة" على حد وصفه.
ولم يحدد موعدا زمنيا، لكن أحد المستشارين قال إنه قد يستغرق عاما أو أكثر.
إلى ذلك قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، أمس، إن الهجمات الإسرائيلية في سورية تقوض الانتقال السياسي، مطالبا إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية داخل سورية.
وأضاف بيدرسون إن هناك فصائل مسلحة تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية في سورية، مشيرا في تصريحات صحفية أن الاستقرار في سورية لا يزال هشا وأن النزوح من بعض المناطق مستمر.
وأكد المبعوث الأممي أنه يعمل مع مختلف الأطراف السورية بشأن مستقبل البلاد، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية تواجه تحديات ويجب تجاوزها.
وشدد بيدرسون أن المنظمة الأممية لا تريد رؤية أي فصيل مسلح يعمل خارج إطار الدولة السورية، مبديا قلقه تجاه احتمال اندلاع صراعات مسلحة جديدة في سورية خاصة في حلب.
وفي معرض تصريحاته دعا المبعوث الأممي إلى ضرورة حماية المدنيين ووقف إطلاق النار في كل أنحاء سورية، منوها إلى أن العملية الانتقالية في يجب أن يتمخض عنها حكومة جامعة.
ولفت بيدرسون إلى أنه يجب الالتزام بمبادئ القرار 2254 بشأن سورية مع إمكانية تطويره، مذكرا في السياق ذاته أن السوريين بحاجة إلى عملية انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة.
كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه من تصعيد عسكري وشيك في شمال شرق سورية، وقال إن السوريين عبروا عن رغبة واضحة بوقف أي تصعيد عسكري.
ودعا بيدرسون إلى إجراء انتخابات عادلة وحرة تشمل كل السوريين، وضرورة إعداد دستور جديد في سورية.
وفي سياق متصل قدّرت الأمم المتحدة، أمس أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 2025، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. وقالت ريما جاموس إمسيس، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس "نتوقع الآن رؤية حوالي مليون سوري يعودون، متوجّهة إلى الدول المضيفة "لا عودة قسرية" لملايين السوريين الذين فرّوا من البلاد التي مزّقتها الحرب. وبعد إسقاط بشار الأسد، سارعت الكثير من الدول الأوروبية بشكل خاص، إلى تعليق درس طلبات لجوء السوريين، بينما دعت الأحزاب المناهضة للهجرة إلى إعادتهم إلى سورية.-(وكالات)
MENAFN17122024000072011014ID1109005156