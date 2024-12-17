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المتطرفون يستثمرون فوضى الإقليم لتنفيذ الهيكل

12/17/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- تجد الجماعات اليمينية المتطرفة في المشهد الإقليمي المضطرب فرصة سانحة لمسعى تنفيذ مخططها ببناء "هيكلها" المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، في إطار محاولاتها المتواترة لتقسيمه والسيطرة عليه، بما ينسجم مع سياسة تهويد القدس المحتلة و"ضم" الضفة الغربية.
ونشرت ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، صورة تُظهر "الهيكل" مكان المسجد الأقصى بعد ادعاء هدمه، وأرفقتها بعبارة "بناء الهيكل أضحى أقرب من أي وقت مضى"، كما تزعم في إشارة إلى المشهد المضطرب في المنطقة.
وتحشد الجماعات المتطرفة جموع أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، أسوة بأمس، بالتزامن مع تنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الصلوات التلمودية المزعومة داخل باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال التي تفرض بدورها قيوداً مشددة على دخول المصلين للمسجد.
واقتحم أكثر من 176 مستوطناً باحات المسجد الأقصى أمس بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي منعت الفلسطينيين من دخوله، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين.
وتتزامن تلك الانتهاكات مع تنفيذ حكومة الاحتلال لخطوات متسارعة لتهويد القدس المحتلة، والمساس بأحيائها، بهدف طمس هويتها وتغيير معالمها، على غرار هدم 17 منشأة سكنية وتجارية في المدينة خلال يوم واحد، ومحاولة "شطب" حي البستان من الخريطة المقدسية، لصالح التوسع الاستيطاني.
وقالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال هدمت 17 منشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن "عمليات الهدم نفذتها آليات الاحتلال في بلدتي عناتا شمالي المدينة وسلوان جنوبي المسجد الأقصى".
وأضافت أن الحملة "طالت 17 منشأة مقدسية، منها 6 منازل في بلدة عناتا و11 منزلا ومخزناً تجارياً في بلدة سلوان، وتحديدا حي البستان، مما أدى إلى تهجير العشرات من سكانها".
وتنسحب الخطورة على كامل أنحاء الضفة الغربية، إزاء مخطط حكومة الاحتلال الخطير للتصعيد فيها تمهيداً لتنفيذ مخطط "الضم"، وفق مسؤولين فيها زعموا أن عام 2025 سيكون "نقطة تحول خطيرة في الضفة وعام الضم"، كما جاء على لسان الوزير المتطرف "سموتريتش".
وبحسب "القناة الـ 14" بالكيان المُحتل، فإن قوات الاحتلال تتخذ اجراءات تصعيدية بهدف السيطرة على كامل الضفة الغربية، نحو مخطط "الضم".
وتواصل قوات الاحتلال إجراءاتها التصعيدية في أنحاء الضفة الغربية، على غرار قيامها أمس بهدم المزيد من المنشآت التجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وفق رئيس البلدية سمير يوسف، الذي أفاد باقتحامها المنطقة الشمالية من البلدة، وقيمها بمداهمة وهدم المنشآت المُستهدفة المقامة على 6 دونمات، من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار يوسف، في تصريح له أمس، إلى أن البلدة مستهدفة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث تم توزيع 110 إخطارات في الفترة الأخيرة، كما قامت جرافات الاحتلال بهدم 11 ممتلكة من المنازل والمنشآت الزراعية، في مناطق مختلفة منها.
ويأتي هذا في ظل توتر يجري في جنين منذ أيام وسط اشتباكات بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة داخل المخيم، وهو الأمر الذي أثار انتقادات شعبية واسعة للمطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال ومخططاته الخطيرة بحق القضية الفلسطينية.
ولا يتوقف المسؤولون في حكومة الاحتلال عن التشدق بخططهم القادمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسوة بتصريح وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس" الذي أشار إلى خطة استمرار "السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حكم حركة "حماس" وقدراتها العسكرية، تمامًا كما سيحدث في الضفة الغربية"، وفق مزاعمه.
وكتب "كاتس"، عبر حسابه على شبكة X ، "فيما يتعلق بغزة، فبعد هزيمة القوة العسكرية والحكومية لحماس في غزة، ستسيطر قوات الاحتلال على الأمن في غزة، تماما كما هو سيكون عليه الحال في الضفة الغربية، ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)"، وفق قوله.
من جانبه، حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، من خطورة الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث يمارس الاحتلال مجازر يومية تؤدي إلى استشهاد الأطفال والنساء والمسنين.
وأشار فتوح، في تصريح له أمس، إلى أن الاحتلال يستهدف جميع المباني الأهلية التي تساند أهالي القطاع وتغيثهم، حتى لا تصل أي مساعدات إليهم، ما يتسبب في مجاعة كبيرة.
وقال فتوح، إن على جميع دول وبرلمانات العالم التكاتف لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاسبة كل من له يد في المجازر التي حدثت وما زالت تحدث.
وتحدث عن انتهاكات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، حيث تصاعدت اقتحامات المدن والبلدات والقرى، إضافة إلى استهداف ممتلكات الفلسطينيين، وأراضيهم الزراعية، كذلك منع المصلين من الوصول إلى دور العبادة في القدس، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

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