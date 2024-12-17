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جيش الاحتلال: نفذنا غارة جوية على جنوب لبنان

12/17/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية في جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد رصده عنصرا من حزب الله وهو يحمّل وسائل قتالية على مركبة، حسب قوله.

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