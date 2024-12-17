جيش الاحتلال: نفذنا غارة جوية على جنوب لبنان
التاريخ
12/17/2024 11:25:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية في جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد رصده عنصرا من حزب الله وهو يحمّل وسائل قتالية على مركبة، حسب قوله.
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