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تصريح جديد من مكتب نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية

12/17/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، والذي أفاد بأن نتنياهو وافق على الالتزام بـ"الطريق" نحو إقامة دولة فلسطينية، واصفًا التقرير بـ"الكذب المطلق".
وأكد أن رئيس الوزراء يتصرف ضد إقامة دولة فلسطينية؛ لأن ذلك من شأنه أن يعرض أمن "إسرائيل" للخطر، وفقاً لما نشرته القناة (14) العبريّة.

وبحسب التقرير الذي نقله الصحفي حاييم ليفنسون، فإن "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية قد توصلتا إلى اتفاق قد يسمح بصفقة لإطلاق سراح "المحتجزين" والتقدم نحو التطبيع، وفي إطار هذا الاتفاق، قد تقدم "إسرائيل" التزامًا غامضًا بـ "الطريق نحو دولة فلسطينية".

من جانبه، رد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على التقرير قائلاً: "كما حذرت يوم الجمعة الماضي، فإن نتنياهو في طريقه لإقامة الدولة الفلسطينية".

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