تصريح جديد من مكتب نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو بشكل قاطع التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية،
والذي أفاد بأن نتنياهو وافق على الالتزام بـ"الطريق" نحو إقامة دولة
فلسطينية، واصفًا التقرير بـ"الكذب المطلق".
وأكد أن رئيس الوزراء يتصرف ضد إقامة دولة
فلسطينية؛ لأن ذلك من شأنه أن يعرض أمن "إسرائيل" للخطر، وفقاً لما
نشرته القناة (14) العبريّة.
وبحسب التقرير الذي نقله الصحفي حاييم ليفنسون،
فإن "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية قد توصلتا إلى اتفاق قد يسمح
بصفقة لإطلاق سراح "المحتجزين" والتقدم نحو التطبيع، وفي إطار هذا
الاتفاق، قد تقدم "إسرائيل" التزامًا غامضًا بـ "الطريق نحو دولة
فلسطينية".
من جانبه، رد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"،
أفيغدور ليبرمان، على التقرير قائلاً: "كما حذرت يوم الجمعة الماضي، فإن
نتنياهو في طريقه لإقامة الدولة الفلسطينية".
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