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تصريح أميركي جديد بشأن اتفاق غزة

12/17/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت الخارجية الأميركية، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، "وصلنا إلى نقطة ينبغي أن نتمكن خلالها من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت أنه "تم تضييق الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وينبغي أن نتجاوز ما تبقى منها".

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