تصريح أميركي جديد بشأن اتفاق غزة

تصريح أميركي جديد بشأن اتفاق غزة
التاريخ
12/17/2024 11:25:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الخارجية الأميركية، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، "وصلنا
إلى نقطة ينبغي أن نتمكن خلالها من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت أنه "تم تضييق الخلافات بشأن اتفاق
وقف إطلاق النار، وينبغي أن نتجاوز ما تبقى منها".
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