تمويل إضافي لبرنامج التغذية المدرسية في الاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعتزم البنك الدولي تقديم تمويل إضافي بقيمة 5.6 مليون دولار لمشروع "عملية تحديث والمهارات والإصلاحات الإدارية " (مسار) الذي يموله البنك في الأردن.

وبحسب وثيقة إفصاح أصدرها البنك أخيرا، جاء طلب التمويل الإضافي من الحكومة الأردنية من أجل توسيع وتعزيز البرنامج الوطني للتغذية المدرسية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين إمكانية الوصول إليه، كما سيحافظ التمويل الإضافي على الهدف الإنمائي الأصلي للمشروع ويدعمه، ويدعم الأنشطة المصممة لتعزيز قدرات الطلاب التقدم التعليمي، مع استمرار التركيز على اللاجئين الأكثر عرضة لخطر التسرب، وإعطاء الأولوية للمؤسسات نتائج التعلم، وفقا للغد.

وأوضحت الوثيقة أن التمويل المقترح الذي يعد التمويل الإضافي الأول للمشروع، يتكون من منحة بقيمة 4.6 مليون دولار من الصندوق الاستئماني للنزوح القسري، ومليون دولار من شراكة التعلم المبكر (ELP)، لغاية توسيع برنامجي التغذية المدرسية المحلية وبرنامج تعزيز نطاق تدريب معلمي الخدمة في المدارس.

وكان البنك الدولي قد أعلن في تاريخ 17 أيلول (سبتمبر) الماضي سريان العمل بالمشروع بعد الموافقة عليه، ويتكون المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 400 مليون دولار من مكونين المكون الأول: البرنامج مقابل النتائج والذي تبلغ كلفة تمويله 384 مليون دولار، أما المكون الثاني تمويل

صندوق الاستثمار الخاص بالمشروع وتبلغ كلفته 15 مليون دولار.

ويهدف المشروع بشكل عام إلى بناء القدرات لضمان النقل السلس للبرنامج الوطني للتغذية إلى الحكومة الأردنية، وتعزيز استدامته على المدى الطويل فضلا عن إحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال توفير فرص العمل ورفاهية العاملات في المطبخ إضافة إلى تضمين أفضل الممارسات أثناء الخدمة لبرامج تدريب المعلمين لتحسين التعلم الأساسي.

وأشارت الوثيقة إلى أن خطر انعدام الأمن الغذائي ينتشر بين الأطفال في سن المدرسة في الأردن، حيث إن طالبا من كل أربعة أطفال يبلغ من العمر 15 عاما يعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث إن الأردن يحتل المرتبة السابعة عالميا في انعدام الأمن الغذائي على مستوى هذه الفئة العمرية.



ولفتت الوثيقة إلى أن المشروع من خلال برنامج (NSFP) الذي من مبادراته

توفير وجبات مدرسية لنحو 520 ألف طفل في المدارس العامة، وفي مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز ذلك الإدماج والوصول إلى التعليم، كما يوفر برنامج NSFP الغذاء للأطفال الأردنيين واللاجئين الضعفاء لدعم أسرهم ودعم الوصول إلى التعليم.

ويتم تنفيذ برنامج(NSFP) من خلال طريقتين: الأولى، توفير "وجبات صحية" لتعزيز التغذية والتعليم والعادات الصحية في المدارس الحكومية من خلال برنامج الأغذية العالمي والجمعية الملكية للتوعية الصحية، حيث يقدمان وجبات طعام لـنحو 90 ألف طالب أردني وفلسطيني (الطلبة الفلسطينية في المدارس الحكومية الذين يحملون صفة اللجوء) في 470 مدرسة حكومية في جيوب الفقر في ست محافظات، وتتكون هذه الوجبات من (وحدة خضار، وحدة فواكه ، وحدة معجنات) يتم توزيعها في أربعة أيام من كل أسبوع دراسي، أما الطريقة الثانية للبرنامج يتم تنفيذها من قبل برنامج الأغذية العالمية ووزارة التربية والتعليم من خلال تقديم ألواح بسكويت بالتمر المدعم بالمعادن لنحو 430 ألف طفل أردني ولاجئ في المدارس الحكومية من مرحلة الروضة حتى الصف السادس.

كما يدعم البرنامج تعزيز تدخلات الاتصال الخاصة بالتغيير الاجتماعي والسلوكي، من خلال توظيف المطابخ المجتمعية حوالي

240 امرأة مستضعفة، بما في ذلك النساء اللاجئات، اللاتي يحصلن على أجور عادلة وضمان اجتماعي ووظيفة والتدريب على المهارات الحياتية.

وأشارت الوثيقة إلى أن قطاع التعليم في الأردن تضرر بشدة جراء في السنوات الأخيرة نتيجة عدة صدمات خارجية. وتشمل الأزمات الأخيرة تدفق اللاجئين والمهاجرين (الذين يمثلون ما يقرب من ثلث سكان الأردن)، ووباء كوفيد- 19، وأزمة والغذاء والطاقة العالميين عدا عن الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وبينت الوثيقة أن الأزمات المتتالية سياسيا واقتصاديا في المنطقة أثرت خلال العقود الاخيرة على تقديم الخدمات وأجهدت الموارد الطبيعية المحدودة بالفعل في الأردن، إذ من المرجح أن تستمر التوقعات الجيوسياسية في التأثير على نتائج التعليم، وخاصة زيادة تسرب الطلاب، لافتة إلى الظروف الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم معدلات التسرب المرتفعة بالفعل في التعليم الأساسي والعالي في البلاد، وخاصة بالنسبة لمعظم الناس الطلاب الضعفاء، ومنهم اللاجئون.

واعتبرت الوثيقة أن هناك حاجة ماسة إلى التدخل

لتحسين جودة التعليم في الصفوف المبكرة لضمان تطوير الأطفال للمهارات الأساسية في ظل تأثر قدراتهم التعليمية والإدراكية خلال جائحة كورونا، حيث سيعمل المشروع في المرحلة المقبلة على تعزيز التطوير المهني للمعلمين، وهو أمر أساسي لضمان رفع كفاءة مرحلة التعليم الأساسية في الأردن.