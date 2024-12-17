تحية لكل أم وأب استمد منهم الشهداء القيم الوطنية الرفيعة وضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬الموكب‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬ترافقه‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الخيالة،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬المراسم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والضباط‭ ‬وأسر‭ ‬الشهداء‭.‬

عقب‭ ‬ذلك‭ ‬توجه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭.‬

وبعد‭ ‬تلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم؛‭ ‬أطلقت‭ ‬المدفعية‭ ‬طلقة‭ ‬واحدة،‭ ‬ثم‭ ‬وقف‭ ‬الجميع‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت،‭ ‬بعدها‭ ‬أطلقت‭ ‬المدفعية‭ ‬طلقة‭ ‬واحدة‭ ‬لإعلان‭ ‬نهاية‭ ‬الصمت،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عزفت‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬اللحن‭ ‬الأخير،‭ ‬ثم‭ ‬حلقت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬التابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬الوفاء‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب،‭ ‬عقب‭ ‬ذلك‭ ‬تقدم‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬إلى‭ ‬بداية‭ ‬الطابور،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬التحية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬رئيس‭ ‬الدائرة‭ ‬الشرعية‭ ‬بمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬خطيب‭ ‬جامع‭ ‬الفاتح‭ ‬الإسلامي،‭ ‬خطبة‭ ‬ودعاء‭ ‬الشهيد،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

الحمد‭ ‬لله‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬والعاقبة‭ ‬للمتقين،‭ ‬ونشهد‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬إله‭ ‬إلا‭ ‬الله‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬شريك‭ ‬له،‭ ‬ونشهد‭ ‬أن‭ ‬سيدنا‭ ‬ونبينا‭ ‬محمداً‭ ‬عبده‭ ‬ورسوله،‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬وسلم‭ ‬وبارك‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وأصحابه‭ ‬أجمعين‭.‬

حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭.‬

أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭..‬

جنود‭ ‬الوطن‭ ‬البواسل‭ ‬الأبطال،‭ ‬أهالي‭ ‬وأبناء‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار،

الإخوة‭ ‬والأخوات‭ ‬الكرام‭..‬

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته

يقول‭ ‬الله‭ ‬تبارك‭ ‬وتعالى‭: (‬وَلَا‭ ‬تَحْسَبَنَّ‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬قُتِلُوا‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬أَمْوَاتاً،‭ ‬بَلْ‭ ‬أَحْيَاءٌ‭ ‬عِندَ‭ ‬رَبِّهِمْ‭ ‬يُرْزَقُونَ‭) ‬صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم،‭ ‬وبلغ‭ ‬رسوله‭ ‬الكريم،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬ربنا‭ ‬وخالقنا‭ ‬ورازقنا‭ ‬من‭ ‬الشاهدين‭ ‬الشاكرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد،‭ ‬وأحياء‭ ‬لذكراهم‭ ‬الطيبة،‭ ‬نرفع‭ ‬أكف‭ ‬الضراعة‭ ‬إلى‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير،‭ ‬داعين‭ ‬لشهدائنا‭ ‬الأبرار‭ ‬ماضياً‭ ‬وحاضراً،‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬بالرحمة‭ ‬والمغفرة،‭ ‬ودخول‭ ‬الجنان،‭ ‬ونقول؛‭ ‬اللهم‭ ‬عز‭ ‬جارك،‭ ‬وجل‭ ‬ثناؤك،‭ ‬وتقدست‭ ‬أسماؤك،‭ ‬اللهم‭ ‬تقبل‭ ‬شهدائنا‭ ‬الأبرار،‭ ‬اللهم‭ ‬أغفر‭ ‬لهم‭ ‬وارحمهم،‭ ‬وعافهم‭ ‬وأعف‭ ‬عنهم،‭ ‬وأكرم‭ ‬نزلهم،‭

‬ووسع‭ ‬مدخلهم،‭ ‬واجعلهم‭ ‬في‭ ‬أعالي‭ ‬الجنان‭.‬

اللهم‭ ‬آنس‭ ‬وحشتهم،‭ ‬وارحم‭ ‬غربتهم،‭ ‬ونور‭ ‬قبورهم،‭ ‬واجعلها‭ ‬رياضاً‭ ‬من‭ ‬رياض‭ ‬الجنة‭.‬

اللهم‭ ‬اربط‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬أمهات‭ ‬وآباء‭ ‬الشهداء‭. ‬اللهم‭ ‬واجمع‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬آبائهم‭ ‬وأمهاتهم‭ ‬وأهلهم‭ ‬وأولادهم‭ ‬في‭ ‬جنات‭ ‬النعيم،‭ ‬يا‭ ‬سميع‭ ‬الدعاء‭..‬

اللهم‭ ‬آمنا‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬خليجنا،‭ ‬واجعل‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬آمناً‭ ‬مطمئناً‭ ‬سخاءً‭ ‬رخاءً‭ ‬وسائر‭ ‬بلاد‭ ‬المسلمين‭...‬

اللهم‭ ‬وفق‭ ‬ولي‭ ‬أمرنا‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬لما‭ ‬تحب‭ ‬وترضى‭.‬

اللهم‭ ‬احفظه‭ ‬وأدم‭ ‬عليه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والسعادة‭ ‬وأطل‭ ‬في‭ ‬عمره‭.‬

اللهم‭ ‬توله‭ ‬بعنايتك‭ ‬ورعايتك،‭ ‬وأصلح‭ ‬أولاده‭ ‬وذريته،‭ ‬اللهم‭ ‬وفقه‭ ‬لهداك‭ ‬واجعل‭ ‬أعماله‭ ‬الصالحة‭ ‬في‭ ‬رضاك،‭ ‬اللهم‭ ‬اكتب‭ ‬له‭ ‬العزة‭ ‬والسيادة‭ ‬والشموخ‭ ‬والريادة،‭ ‬وارفع‭ ‬به‭ ‬بلادنا‭ ‬وأعلي‭ ‬به‭ ‬عمادنا‭ ‬وأسعدنا‭ ‬وأولادنا‭ ‬وأحفادنا،‭ ‬بإنجازاته‭.. ‬اللهم‭ ‬واجعل‭ ‬بطانته‭ ‬خير‭ ‬بطانة،‭ ‬وقرب‭ ‬إليه‭ ‬ذوي‭ ‬الحكمة‭ ‬والحنكة‭ ‬والنزاهة‭ ‬والأمانة‭ ‬ياذا‭ ‬الجلال‭ ‬والإكرام‭.‬

اللهم‭ ‬أسعد‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دينهم‭ ‬ودنياهم،‭ ‬ووسع‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬أعمالهم‭ ‬وارزاقهم،‭ ‬وبارك‭ ‬لهم‭ ‬فيها،‭ ‬واجعلهم‭ ‬في‭ ‬ضمانك‭ ‬وأمانك‭ ‬وبركتك‭ ‬واحسانك،‭ ‬وجنب‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ومكروه،‭ ‬إنك‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬قدير‭.‬

اللهم‭ ‬إنا‭ ‬نستودعك‭ ‬وطننا‭ ‬وخليجنا‭ ‬وجيشنا‭ ‬ورجال‭ ‬أمننا‭ ‬وجنودنا‭ ‬البواسل،‭ ‬اللهم‭ ‬أحفظهم‭ ‬براً‭ ‬وبحراً‭ ‬وجواً‭ ‬وانصرهم‭ ‬على‭ ‬الطاغين‭ ‬الباغين‭ ‬المعتدين‭.. ‬اللهم‭ ‬سدد‭ ‬رميهم‭ ‬وثبت‭ ‬أقدامهم،‭ ‬وأنزل‭ ‬سكينتك‭ ‬عليهم‭ ‬وأحفظهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

ربنا‭ ‬تقبل‭ ‬منا‭ ‬إنك‭ ‬أنت‭ ‬السميع‭ ‬العليم،‭ ‬وتب‭ ‬علينا‭ ‬إنك‭ ‬أنت‭ ‬التواب‭ ‬الرحيم‭.‬

سُبْحَانَ‭ ‬رَبِّكَ‭ ‬رَبِّ‭ ‬الْعِزَّةِ‭ ‬عَمَّا‭ ‬يَصِفُونَ،‭ ‬وَسَلَامٌ‭ ‬عَلَى‭ ‬الْمُرْسَلِينَ،‭ ‬وَالْحَمْدُ‭ ‬لِلَّهِ‭ ‬رَبِّ‭ ‬الْعَالَمِينَ،‭ ‬وصلى‭ ‬الله‭ ‬وسلم‭ ‬على‭ ‬سيدنا‭ ‬ونبينا‭ ‬محمد‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وصحبه‭ ‬أجمعين‭. ‬

ثم‭ ‬قرأ‭ ‬الجميع‭ ‬الفاتحة‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭.‬

بعدها‭ ‬تقدم‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الى‭ ‬بداية‭ ‬الطابور،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬التحية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ثم‭ ‬تقدم‭ ‬رئيس‭ ‬المراسم‭ ‬الملكية‭ ‬باستئذان‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ليتفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بسقي‭ ‬النخلة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬رمز‭ ‬الحياة‭ ‬الدائمة‭.‬

واختتم‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المجيدة‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالتصريح‭ ‬السامي‭ ‬قال‭ ‬فيه‭:‬

يطيب‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬أن‭ ‬نحتفي‭ ‬معاً‭ ‬بذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد،‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬جليلة‭ ‬تبجيلاً‭ ‬وتكريماً‭ ‬لجميع‭ ‬شهدائنا‭ ‬الأبرار‭ ‬الشجعان‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬البحرين‭ ‬المخلصين‭ ‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬الذين‭ ‬جادوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬الزكية‭ ‬الطاهرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬وطنهم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الشرف‭ ‬وميدان‭ ‬البطولة‭ ‬والفداء‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬السامي‭ ‬المشرف‭ ‬لتظل‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬خفاقة‭ ‬شامخة،‭ ‬مجسدين‭ ‬بذلك‭ ‬أسمى‭ ‬قيم‭ ‬الشجاعة‭ ‬والولاء‭ ‬الصادق،‭ ‬فأصبحوا‭ ‬فخراً‭ ‬للبحرين‭ ‬ونبراساً‭ ‬تهتدي‭ ‬به‭ ‬أجيالنا‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬بأسمى‭ ‬معانيه‭.‬

إن‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬سيظل‭ ‬مناسبةً‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬ملؤها‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بأبناء‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬داخل‭ ‬الوطن‭ ‬وخارجه‭ ‬نصرةً‭ ‬للحق‭ ‬وإرساء‭ ‬للعدل،‭ ‬ودفاعاً‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬وسيادة‭ ‬أوطاننا‭ ‬والتصدي‭ ‬للإرهاب‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأشقاء،‭ ‬فسطروا‭ ‬أروع‭ ‬معاني‭ ‬البطولة‭ ‬والاخلاص‭ ‬سيراً‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬الكرام،‭ ‬الذين‭ ‬على‭ ‬مآثرهم‭ ‬شيدنا‭ ‬مسيرتنا‭ ‬الحضارية‭ ‬الظافرة‭.‬

وقال‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬كما‭ ‬يطيب‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬نوجه‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الباسلة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬برسالتهم‭ ‬السامية‭ ‬النبيلة‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وكرامة‭ ‬أهله‭ ‬بكل‭ ‬إقدام‭ ‬وبسالة‭.‬

وأضاف‭ ‬جلالته،‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬شهيد‭ ‬من‭ ‬أبطالنا‭ ‬البواسل‭ ‬أصبح‭ ‬فخراً‭ ‬لأهله‭ ‬وإخوانه‭ ‬في‭ ‬السلاح،‭ ‬حيث‭ ‬سطروا‭ ‬تاريخاً‭ ‬مجيداً‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬خلدت‭ ‬أسماءهم‭ ‬وأسماء‭ ‬أسرهم‭ ‬في‭ ‬أنصع‭ ‬صفحات‭ ‬البطولة‭ ‬والمجد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أُسر‭ ‬الشهداء‭ ‬الكرام‭ ‬لا‭ ‬يقلون‭ ‬بطولة‭ ‬عن‭ ‬أبنائهم،‭ ‬فقد‭ ‬ضربوا‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬بثباتهم‭ ‬ووطنيتهم‭ ‬العالية،‭ ‬فتحية‭ ‬تقدير‭ ‬لكل‭ ‬أمٍ‭ ‬وأب‭ ‬استمد‭ ‬منهم‭ ‬الشهداء‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬الرفيعة‭. ‬كما‭ ‬نشيد‭ ‬بالمواقف‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬المواطنون‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬تماسك‭ ‬ومؤازرة‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء،‭ ‬فأكدوا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شهيد‭ ‬من‭ ‬شهدائنا‭ ‬البواسل‭ ‬هو‭ ‬ابن‭ ‬لكل‭ ‬بيت‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬الواحد‭ ‬المترابط‭.‬

رحم‭ ‬الله‭ ‬شهداءنا‭ ‬الأبرار‭ ‬وإخوانهم‭ ‬من‭ ‬شهداء‭ ‬دولنا‭ ‬الشقيقة‭ ‬وأسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين،‭ ‬وجزى‭ ‬الله‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬خير‭ ‬الجزاء،‭ ‬وأدام‭ ‬على‭ ‬وطننا‭ ‬البحرين‭ ‬العزيزة‭ ‬المنعة‭ ‬والخير‭ ‬والازدهار‭. ‬

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