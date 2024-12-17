الملك يهنئ الشيخ تميم بن حمد باليوم الوطني ويشيد بما تشهده دولة قطر من إنجازات وتنمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.
وقد أعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأخيه سمو أمير دولة قطر بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا جلالته بما تشهده دولة قطر من إنجازات حضارية وتنموية شاملة عززت دورها البارز ورسخت مكانتها وسط المجتمع الدولي، متمنيًا جلالته لدولة قطر وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.
كما أعرب جلالته عن بالغ اعتزازه وتقديره بأواصر عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة وصلات وثيقة، مؤكدًا حرص جلالته الدائم على أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين ومواصلة تنمية مسارات أوجه العمل والتنسيق المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين، ويخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة.
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