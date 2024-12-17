الملك يهنئ الشيخ تميم بن حمد باليوم الوطني ويشيد بما تشهده دولة قطر من إنجازات وتنمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وأطيب‭ ‬تمنياته‭ ‬لأخيه‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬جلالته‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬حضارية‭ ‬وتنموية‭ ‬شاملة‭ ‬عززت‭ ‬دورها‭ ‬البارز‭ ‬ورسخت‭ ‬مكانتها‭ ‬وسط‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬متمنيًا‭ ‬جلالته‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬والرخاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬سموه‭ ‬الحكيمة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬بأواصر‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬متميزة‭ ‬وصلات‭ ‬وثيقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬ومواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬مسارات‭ ‬أوجه‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬وأشمل،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ويخدم‭ ‬مصالحهما‭ ‬وأهدافهما‭ ‬المشتركة‭.‬

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