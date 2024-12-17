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مطار البحرين الدولي يستقبل أطفال الشهداء بمناسبة يوم الشهيد

12/17/2024 7:17:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المهمة،‭ ‬استقبل‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬الشهداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة SSP ‭ ‬البحرين‭ ‬والأسواق‭ ‬الحرة‭ ‬البحرين‭.‬

وتضمنت‭ ‬الزيارة‭ ‬جولة‭ ‬تعريفية‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬المسافرين‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬المطار‭ ‬نبذة‭ ‬تعريفية‭ ‬حول‭ ‬الخدمات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمسافرين‭ ‬وشركات‭ ‬الطيران‭. ‬وشملت‭ ‬الجولة‭ ‬زيارة‭ ‬لمنطقة‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬وتوزيع‭ ‬الهدايا‭. ‬

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