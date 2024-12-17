مطار البحرين الدولي يستقبل أطفال الشهداء بمناسبة يوم الشهيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 17 ديسمبر من كل عام، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على مشاركة المجتمع في المناسبات الوطنية المهمة، استقبل مطار البحرين الدولي عددا من أطفال الشهداء بالتعاون مع إدارة شرطة مطار البحرين وشركة
SSP البحرين والأسواق الحرة البحرين.
وتضمنت الزيارة جولة تعريفية في مرافق مطار البحرين، حيث تعرف الأطفال على الدور الذي تقوم به إدارة شرطة مطار البحرين والخدمات التي تقدمها لضمان سلامة وأمن المسافرين.
كما قدمت إدارة عمليات المطار نبذة تعريفية حول الخدمات المتنوعة التي يوفرها مطار البحرين الدولي للمسافرين وشركات الطيران. وشملت الجولة زيارة لمنطقة الترفيه في المطار وتوزيع الهدايا.
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