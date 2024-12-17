القضاء الأمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أمريكية‭ ‬بأنّ‭ ‬القاضي‭ ‬المكلّف‭ ‬محاكمة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بتهم‭ ‬تزوير‭ ‬محاسبي‭ ‬بسبب‭ ‬دفعه‭ ‬سرا‭ ‬أموالا‭ ‬لنجمة‭ ‬الأفلام‭ ‬الإباحية‭ ‬السابقة‭ ‬ستورمي‭ ‬دانييلز‭ ‬لشراء‭ ‬صمتها‭ ‬رفض‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬إلغاء‭ ‬إدانته‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بدعوى‭ ‬الحصانة‭ ‬الرئاسية‭ ‬التي‭ ‬يتمتّع‭ ‬بها‭. ‬

وقالت‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خصوصا‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬وشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬إنّ‭ ‬القاضي‭ ‬خوان‭ ‬ميرشان‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬محامي‭ ‬ترامب‭ ‬إلغاء‭ ‬حكم‭ ‬الإدانة‭ ‬الصادر‭ ‬بحقّ‭ ‬موكّلهم‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مايو‭ ‬بعدما‭ ‬علّلوا‭ ‬طلبهم‭ ‬بقرار‭ ‬أصدرته‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬واعترفت‭ ‬فيه‭ ‬بأنّ‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬يتمتّع‭ ‬بحصانة‭ ‬جنائية‭ ‬عن‭ ‬الأفعال‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭.‬

وعلّل‭ ‬القاضي‭ ‬رفضه‭ ‬الاستئناف‭ ‬الذي‭ ‬قدّمه‭ ‬محامو‭ ‬ترامب‭ ‬بأنّ‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬أدين‭ ‬موكّلهم‭ ‬بارتكابها‭ ‬ليست‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬أفعال‭ ‬رسمية‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬نقاشات‭ ‬استمرت‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬أدانت‭ ‬هيئة‭ ‬محلّفين‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مايو‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬بارتكاب‭ ‬34‭ ‬جريمة‭ ‬تزوير‭ ‬محاسبي‭ ‬لإخفاء‭ ‬دفعه‭ ‬مبلغ‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لنجمة‭ ‬الأفلام‭ ‬الإباحية‭ ‬بهدف‭ ‬تجنّب‭ ‬فضيحة‭ ‬جنسية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حملته‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2016،‭ ‬التي‭ ‬تغلّب‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬على‭ ‬منافسته‭ ‬الديمقراطية‭ ‬يومئذ‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ينطق‭ ‬القاضي‭ ‬بالعقوبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬يوليو،‭ ‬لكنّه‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬تأجيلها‭ ‬مرات‭ ‬عدّة‭ ‬نزولا‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬محامي‭ ‬الدفاع‭. ‬واستأنف‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬حُكم‭ ‬الإدانة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬طلبا‭ ‬آخر‭ ‬للمحكمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬ترامب‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭. ‬وفي‭ ‬طلبهم‭ ‬الجديد‭ ‬استشهد‭ ‬وكلاء‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ترامب‭ ‬بوضعه‭ ‬كرئيس‭ ‬منتخب،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬حُكم‭ ‬الإدانة‭ ‬الصادر‭ ‬بحقّه‭. ‬

وسعى‭ ‬القاضي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حجج‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬لكنّه‭ ‬لم‭ ‬يبتّ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستئناف‭. ‬وبحسب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬فإنّ‭ ‬محاولة‭ ‬ترامب‭ ‬إلغاء‭ ‬إدانته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬‮«‬تتجاوز‭ ‬بكثير‮»‬‭ ‬الحصانة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬الدستور‭ ‬للرئيس‭.‬