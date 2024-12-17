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مقتل مسؤول عسكري كبير بهجوم في موسكو تبنته كييف

12/17/2024 7:17:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بانفجار‭ ‬قرب‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬موسكو،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬تبنته‭ ‬كييف‭. ‬وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬الروسية‭ ‬المكلّفة‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬انفجرت‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬كانت‭ ‬موضوعة‭ ‬في‭ ‬دراجة‭ ‬سكوتر‭ ‬متوقفة‭ ‬قرب‭ ‬مدخل‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬صباح‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬ريازانسكي‭ ‬في‭ ‬موسكو‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬قُتل‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الإشعاعي‭ ‬والكيميائي‭ ‬والبيولوجي‭ ‬الروسية‭ ‬إيغور‭ ‬كيريلوف‭ ‬ومساعده‮»‬‭ ‬في‭ ‬الانفجار،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تحقيقا‭ ‬جنائيا‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬اغتيال‭ ‬العسكريَين‭ ‬في‭ ‬موسكو‮»‬‭. ‬

ويُعدّ‭ ‬كيريلوف‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬لعقوبات‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بسبب‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬استخدامه‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أكبر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬يستهدف‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬شن‭ ‬الكرملين‭ ‬هجومه‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬الكرملين‭ ‬ولا‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬الحادثة‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكرانية‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬اغتيال‭ ‬كيريلوف،‭ ‬وهو‭ ‬حدث‭ ‬نادر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬تُفرض‭ ‬فيها‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة،‭ ‬واتهمت‭ ‬الجنرال‭ ‬الروسي‭ ‬الاثنين‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬أعطى‭ ‬أوامر،‭ ‬بحسب‭ ‬كييف،‭ ‬باستخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وأكدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬هو‭ ‬عملية‭ ‬خاصة‭ ‬لجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المحققون‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬انفجرت‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬كانت‭ ‬مثبتة‭ ‬على‭ ‬دراجة‭ ‬سكوتر‭ ‬متوقفة‭ ‬قرب‭ ‬مدخل‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬صباح‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬ريازانسكي‭ ‬في‭ ‬موسكو‮»‬‭. ‬

وتعرّض‭ ‬مدخل‭ ‬المبنى‭ ‬لأضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬وتحطمت‭ ‬نوافذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشقق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬حيث‭ ‬أقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬طوقا‭ ‬أمنيا‭. ‬وقال‭ ‬ميخائيل‭ ‬ماشكوف‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬يبلغ‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬ويسكن‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مجاور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬صوت‭ ‬الانفجار‭ ‬كان‭ ‬قويا‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أناستاسيا‭ ‬ماغوميدوفا،‭ ‬وهي‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬تبلغ‭ ‬39‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬يوجد‭ ‬موقع‭ ‬بناء‭ ‬قريب،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تصدر‭ ‬منه‭ ‬ضجة،‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬شيئا‭ ‬فظيعا‭ ‬مماثلا‭ ‬قد‭ ‬حدث‮»‬‭. ‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬كوميرسانت‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭: ‬‮«‬جريمة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬ارتكبت‭ ‬في‭ ‬موسكو‮»‬‭. ‬وذكّرت‭ ‬بأن‭ ‬كيريلوف‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬‮«‬يتحدث‭ ‬خلال‭ ‬إحاطاته‭ ‬الإعلامية‭ ‬عن‭ ‬مختبرات‭ ‬الأسلحة‭ ‬البيولوجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فرضت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬كيريلوف‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منصبه‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2017،‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬وحشية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬واتهمت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كيريلوف‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬‮«‬بالاستخدام‭ ‬المكثف‭ ‬للأسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬أجراه‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‭. ‬وأكد‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4800‭ ‬حالة‭ ‬استخدم‭ ‬فيها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬ذخائر‭ ‬كيميائية‮»‬‭. ‬ورفضت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬تلك‭ ‬الاتهامات‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬سخيفة‮»‬‭. ‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬صدرت‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الروس‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬دميتري‭ ‬ميدفيديف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬محاولات‭ ‬تخويف‭ ‬شعبنا‭ ‬ووقف‭ ‬تقدم‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬وزرع‭ ‬الخوف‭ ‬محكوم‭ ‬عليها‭ ‬بالفشل‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬فولودين‭ ‬بمسيرة‭ ‬كيريلوف‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬جنديا‭ ‬محترفا‮»‬‭ ‬و«وطنيا‮»‬‭. ‬وأعربت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لفقدان‭ ‬جنرال‭ ‬‮«‬شجاع‮»‬‭ ‬حارب‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الحقيقة‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬توعد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬الغرفة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الروسي،‭ ‬كونستانتين‭ ‬كوساتشيف‭ ‬‮«‬بمعاقبة‭ ‬القتلة‭. ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬وبلا‭ ‬رحمة‮»‬‭.‬

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